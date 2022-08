Alberto Samid a Jonatan Viale: "Está haciendo méritos para ganarse un correctivo"

El empresario de la carne Alberto Samid twitteó en el día de ayer contra el periodista de LN+, Jonathan Viale. En su editorial, Viale había puesto una foto donde Samid aparecía junto a personajes cercanos al kirchnerismo, como Julio De Vido, uno de los involucrados en el juicio por la Causa Vialidad. La imagen en la que todos aparecían recreaba el cuadro “La última cena”, con todos alrededor de Cristina Kirchner, que estaba en lugar de Jesús. Y el graph que la acompañaba titulaba “los doce apóstoles de la corrupción”. La reacción de Alberto Samid no se hizo esperar y su tweet fue tendencia:

El Lechoso está haciendo méritos para ganarse un correctivo... pic.twitter.com/bMEYs8MLWr — Alberto Samid (@soyalbertosamid) August 24, 2022

“El correctivo al que me refiero es que alguien le tiene que llamar la atención, no interpreten otra cosa”, explicó Samid a NOTICIAS. “Me pone a mí al lado de los doce apóstoles cuando nunca formé parte del Gobierno Nacional ni tengo nada que ver. Y dice que evadí impuestos cuando no hay una sentencia firme, eso lo tiene que ver en todo caso la justicia”, recriminó el empresario, en referencia a los cargos que debió enfrentar por evasión impositiva en los 90’s. Y agregó: "Además este chico no puede decir las cosas que dice del presidente, en ningún país del mundo se le falta así el respeto a la investidura presidencial”.

Samid vs. Viale: ¿parte dos?

El episodio parece continuar el enfrentamiento que Samid supo tener con otro Viale: el conductor Mauro Viale, padre de Jonathan. Hace veinte años ambos protagonizaron uno de los momentos más icónicos de la televisión argentina que hasta el día de hoy sigue generando risas, memes y hasta merchandising. Fue en el año 2002, cuando Samid fue invitado al programa “Impacto a las 12”, conducido por Viale.

"Digame cómo se llama" o "Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo", son algunas de las frases más recordadas de la pelea entre Mauro Viale y Alberto Samid.

En ese momento Argentina estaba aún en un momento económico complejo, y Samid y Viale comenzaron una discusión sobre el rumbo de la economía, la cual fue subiendo en intensidad. “Dígame cómo se llama. No se como se llama usted”, lanzó Samid en un momento, en referencia a que “Mauro Viale” no era el nombre real del conductor si no un seudónimo. Viale arremetió poniendo sobre la mesa la acusación contra Samid por evasión impositiva. “Pague los impuestos, déjese de joder”, le dijo Viale.

Más tarde, Viale pronunció la frase que desencadenó la reacción final: “¿Usted avaló la bomba a la AMIA?”. “Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo, usted no puede decir semejante barbaridad”, arremetió Samid. Y ambos se fueron a los golpes en cámara.

por R.N.