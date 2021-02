Jonatan Viale: “En el periodismo hay mucho ego”

A Jonatan Viale le gusta asumir riesgos, salir de la zona de confort y emprender nuevos caminos. “Estoy siempre buscando proyectos para superarme”, asegura. Este año dio un golpe de timón al cambiar de radio y de canal de televisión. Ahora analiza la actualidad en “Pan y Circo” por radio Rivadavia (lunes a viernes de 15 a 17 hs) y sube la apuesta en +Realidad por LN+ (lunes a viernes de 20 a 21 hs).

Periodista incisivo, politólogo (Licenciado en Ciencias Políticas por la UB), perfeccionista, intenso, obsesivo con el trabajo, Viale se reconoce también un hombre de familia y un fan absoluto de River Plate.

“Soy papá de dos hijos hermosos —Romeo (4) y Rafael (1)— que me hacen muy feliz y esposo de una mujer —Micaela Krolovetzky, productora de tv— que también me hace muy feliz. Soy hijo de padres —Leonor Schwadron, psicoanalista, y Mauro Viale— que me llenan de orgullo y hermano de una hermana que adoro. Recién ahí soy periodista y politólogo, las dos pasiones que más amo”, dice en el momento de contar quién es.

Noticias: ¿Cuáles son sus fortalezas?

Jonatan Viale: La intensidad del trabajo, levantarme temprano, chequear, hablar con las fuentes. El periodismo está perdiendo la capacidad de hablar de los hechos en sí mismos, de chequear la información. Todo es opinable, todo es debatible y no es así, hay hechos que son verdades. Yo intento hacer lo mejor posible y conseguir información propia.

Noticias: ¿Y a nivel personal?

Viale: Mi fortaleza es el amor de mi familia. Construimos una familia espectacular, es lo mejor que tengo.

Noticias: ¿Sus debilidades?

Viale: Un montón. Mucha ansiedad, quiero todo ya. Ese es mi mayor déficit.

Noticias: También se reconoce intenso, recontra inseguro y obsesivo.

Viale: Sí, soy obsesivo e intenso. Lo de la inseguridad fue una broma que hice en una entrevista. No soy inseguro. Tengo mucha ansiedad porque todo esté cerrado, todo salga bien, soy perfeccionista y trabajo más de la cuenta. Hablo mucho con políticos, empresarios, sindicalistas y, a veces, tener sobre información te termina jugando en contra.

Noticias: ¿Sigue haciendo terapia?

Viale: Tengo un psicoanalista que adoro y que me entiende como pocos. Me psicoanalicé desde los 15, 16 años y, ahora, lo veo cada tanto y me ayuda un montón.

Noticias: Este es un año de cambios importantes para usted. ¿Por qué decidió dejar A24 y La Red, donde le iba muy bien?

Viale: Porque necesito libertad. El periodismo sin libertad se transforma en propaganda. La tuve en los dos medios hasta el año pasado. Una libertad absoluta, decía lo que quería, entrevistaba como quería y hacía las entrevistas que quería. Pero las circunstancias van cambiando y, ahora, un año electoral, muy difícil para el país, esa libertad la puedo sostener en LN+ y en radio Rivadavia.

Noticias: ¿Si se hubiese quedado en América no hubiese podido conservar esa libertad?

Viale: No lo sé. Hoy mi lugar, donde puedo conservar la libertad es en LN y en Rivadavia.

Noticias: Programas de política y actualidad hay muchos. ¿Qué hace para que los suyos sean diferentes?

Viale: Hago un periodismo profesional, joven, con buenos equipos y un editorial sostenido en argumentos lógicos, información y hechos concretos. Muchas veces se opina, yo lo llamo el “me parecequeismo”, y no se argumenta con datos. En la radio hablamos también de fútbol, que es mi segunda pasión, tiene un clima más íntimo, nos permitimos jugar un poco, tener un poquito más de humor. La tele es todo rápido y de alto impacto. Si tuviera que sincerarme, me siento más cómodo con la radio.

Noticias: ¿Cómo maneja tanta exposición pública? ¿Qué lo baja a tierra?

Viale: Mi familia, mis hijos, mis amigos, ir a la cancha a ver a River, correr, leer. El otro día acompañé a mi hijo a andar a caballo, estuvimos dos horas y no me importaba nada más. Desconectar, darse cuenta de que la pantallita no es la vida real ni el rating tampoco. Por más que te creas importante porque hablás con el Presidente. La vida real pasa por otro lado.

Noticias: ¿Y usted se cree importante?

Viale: No, bueno, a veces. Es una profesión de mucho ego, entonces, cuando uno está un poquito arriba no viene mal un cachetazo. Por ejemplo, que venga tu mujer y te diga ocupate de esto, ocupate de lo otro. No somos mejores ni importantes. Somos gente que a un sector de la población le gusta vernos y escucharnos. Nada más.

Noticias: ¿Cómo se lleva con las críticas, sobre todo, las que surgen en las redes sociales, que suelen ser pesadas?

Viale: Trato de no mirar los comentarios, el anonimato lleva a que mucha gente agreda de manera cobarde y no está bueno. Sí uso las redes para promocionar una nota o para subir una foto linda con mis hijos.

Noticias: Usted tiene un estilo punzante y eso se nota claramente en sus editoriales. ¿Alguna vez piensa si estuvo un poco fuerte, si podría haber sido más suave?

Viale: No me arrepiento, pero después de los pases con (Eduardo) Feinmann, a veces, digo: “Uy, la locura que dijimos”. Nos agarramos la cabeza. Me dicen: “¿No estás un poco duro?”. Yo siento que es al revés. La gran mayoría del periodismo se está yendo para el lado del oficialismo. Están quedando pocas voces críticas, el periodismo tiene que ser duro y crítico con el oficialismo, la oposición, el sindicalismo, el empresariado, y cuando quedan pocas voces críticas hacen más ruido. Yo soy el mismo de siempre. Criticaba al kirchnerismo, al macrismo y, ahora, critico al albertismo o lo que sea que esté en este momento. Y criticaré si viene Larreta, Massa, Máximo, Kicillof o quien sea.

Noticias: ¿Recibe o recibió presiones desde alguno de los poderes?

Viale: Sindical y empresarial, no, y político ni lo intentaron. Supongo que saben que no va a dar resultados.

Noticias: ¿Recibió amenazas?

Viale: No. Bueno, esas amenazas absurdas de redes sociales. Pero serias, no.

Noticias: ¿Alguna vez sintió miedo en el ejercicio de su trabajo?

Viale: No, miedo se sentía en otros momentos, en la dictadura. Sí hay situaciones feas que me gustaría evitar, gente que no le gusta lo que digo, alguna agresión en la calle. “Eh, gorila”. ¿Qué hago? ¿Me paro a explicarle que no soy gorila? No, sigo.

Noticias: ¿Cómo se define ideológicamente?

Viale: Te diría que de centro. Pero estas categorías, izquierda, derecha, ya están un poco vetustas, me parece. La gente quiere un gobierno que haga las cosas bien y que cumpla.

Noticias: Usted contó que con su papá se critican mutuamente

Viale: Sin agredirnos, nos criticamos en broma. Él es intenso, pero aprendí que no me influya tanto. Tenemos una relación de amor, ayuda y respeto mutuos. No hay diferencias profundas ni competencia entre nosotros. Lo mismo con mi mamá.

Noticias: ¿Qué heredó de él, además de la profesión?

Viale: Los valores familiares, el construir y cuidar una familia, la intensidad en el trabajo, la dedicación, el esfuerzo, ser incorruptible, ser honesto. Valores morales, tanto de papá como de mamá.

Noticias: ¿Cómo es usted puertas adentro?

Viale: Trato de ser buen padre, buen marido, de jugar mucho con mis hijos, de ser alegre. Intento dar una mano en casa, hago todo tipo de tareas domésticas, pero reconozco que la parte más pesada es la de Mica.

Noticias: ¿Cómo es esta pareja?

Viale: Nos entendemos de memoria. Todo fluye, nos contenemos mutuamente, nos divertimos, podemos descansar el uno en el otro.

Noticias: ¿Qué le gusta fuera del trabajo?

Viale: Extraño ir a la cancha. Me gusta mucho hacer gimnasia, correr, salir a comer con amigos, hacer asados. Tengo pocos amigos, pero son extraordinarios. Salgo poco, con poca gente, pero lo disfruto.

Noticias: ¿Qué importancia le da al rating?

Viale: Más de lo que debería. El minuto a minuto hace mucho daño. Es una presión, hay que saber manejarla.

Noticias: ¿Cómo mide el éxito y el fracaso?

Viale: El éxito es hacer un buen programa, una buena entrevista, dejarle algo a la gente. El otro día, a la salida de la radio, un pibe me dijo que había estudiado ciencias políticas por mí. Eso es un éxito total. El fracaso es cuando hacés algo y no dejás nada. Cuando terminaste un día sin pena ni gloria.

Noticias: ¿Qué valor le da al dinero?

Viale: Es importante, me da libertad, pero no le doy una dimensión sagrada. Quizás porque nunca pasé necesidades extremas. Nací siendo de clase media y, después, con el esfuerzo de mis viejos y el mío, ahora, accedí a una posición un poco más cómoda.

Noticias: ¿Es optimista con respecto al futuro?

Viale: En cuanto al periodismo, más o menos. Somos de una generación que le cuesta la profundidad y sentarse a leer. A nivel personal, sí soy optimista, estoy siempre buscando proyectos para superarme. Y a nivel país, no soy muy optimista, no veo cosas buenas en el devenir.

Noticias: ¿Alguna vez pensó en dedicarse a otra cosa?

Viale: Soy muy malo en cualquier cosa que no sea el periodismo. Es lo único que sé hacer más o menos bien. Sueño con ser dirigente de River en el futuro, dentro de cincuenta años. Es mi pasión, veo el club y pienso miles de cosas. Mucho más adelante, no sería una locura.