Karol Sevilla: “Es difícil dejar de ser la chica Disney”

Está emocionada, contenta y agradecida. No esperaba el “recibimiento tan bonito” que la gente le dio a “Tus besos”, su single. Alcanzó dos millones de reproducciones en horas y significa mucho más que un tema, es la inauguración de una nueva etapa. Karol Sevilla, quien fuera la protagonista del mega éxito “Soy Luna” (Disney), dice: “Ha sido un gran reto porque es crecer, es dejar un poquito atrás la chica de los patines y ser más yo, ser más mujer y mostrarme más como soy. Es la primera vez que se me escucha cantar urbano entonces existía esa incertidumbre, ese miedo de no saber”. La mexicana ya no es “la chica Disney” y para lograr el despegue hizo un plan. “Quise hacer un crecimiento estratégico, que la gente fuera viendo que Karol estaba cambiando, que tenía nuevo contenido, nuevas cosas. Lancé la canción y gustó muchísimo esta nueva imagen, esta versión de Karol más real”, afirma.

Noticias: ¿Cómo es eso de que se dio cuenta de que había estado haciendo mucho para conformar al resto y que ahora es su momento?

Karol Sevilla: El 2020 me ayudó mucho a saber qué quería hacer. Al llegar a México (“Soy Luna” se grabó en Argentina por lo que vivió cuatro años en este país) entré en la transición de decir: “Ok, todo el tiempo soy un personaje, todo el tiempo estoy riéndome”. Me acuerdo que estaba como bajoneada y levanté el celular y dije (cambia el tono y lo exalta): “¡Ey, hola, cómo están!”. Y paré el video y dije: “No, estás mal, no tienes por qué sonreír todo el tiempo, tu vida no es color rosa”. Entonces fue cuando tomé la decisión de ser más real, ser más mujer. Senté a mi familia y le dije: “No quiero ser más actriz, me retiro de la artisteada para ser normal, quiero vivir mi vida de adolescente”. Así que borré mis redes, estuve fuera del medio artístico y viví mi adolescencia que literalmente duró dos o tres semanas (risas), hasta que dije: “Quiero regresar a mi vida y a mi trabajo”. Creo que fue una plática conmigo de decir: “Quince años de carrera se dicen fáciles pero te ha costado tanto como para que lo dejes así. Estás haciendo lo fácil y rápido que es salirte y dejar todo botado sin buscar una solución de qué puedes hacer”.

Noticias: Es tan precoz que a los 21 se está reinventando. ¿Qué piensa que le hubiera pasado si “Tus besos” no gustaba tanto?

Sevilla: Creo que mi vida ya está preparada para cualquier respuesta de la gente. Sea un éxito o un fracaso, es seguir adelante. Uno no nace sabiendo qué es lo que va a pasar, uno lo aprende a punta de golpes y de éxito.

Noticias: ¿Qué es más difícil: llegar a ser, ser o dejar de ser una chica Disney?

Sevilla: A mí no me causó mucho conflicto ser una chica Disney porque llegué con quince años, fue un crecimiento junto con ellos y aprendí mucho, en lo personal y mi carrera. Sí te puedo decir que es difícil dejar de ser la chica Disney porque dejas de tener el apoyo de una empresa tan grande, dejas de tener a Mickey y a Minnie todo el tiempo detrás de ti (risas), tienes que ser tú y tus proyectos. Para mí Luna no es una sombra que me sigue, siempre va a ser el personaje al que le estoy eternamente agradecida y a Disney también porque ellos me descubrieron, me dieron a conocer al mundo y la oportunidad de en este momento cumplir mi sueño.

Noticias: ¿En algún momento sintió que pulseaba con el personaje?

Sevilla: No, yo le daba cosas y ella me daba cosas. Y lo bueno es que hacía mi carrera en YouTube al mismo tiempo, entonces la gente ya sabía que Karol interpretaba a Luna, creo que eso fue un golazo que tuve que hacer para que no me comiera el personaje.

Noticias: ¿Qué cosas le interesan transmitir?

Sevilla: Ahorita encontré un refugio bien bonito en componer. Tengo una gran maestra que es Pambo y ella me enseñó a escribir como sentía. Y eso es lo que hago últimamente porque soy una persona muy cerrada, me cuesta abrir mis sentimientos o contar mis cosas porque no confío mucho en la gente. Empecé a escribir mis sentimientos de desamor, amor, desilusiones, ilusiones. Y también encontré que las fans me cuentan mucho sus historias. Quiero que la gente no solo escuche cómo canta la artista, quiero que se identifique con la canción y la haga suya.

El diálogo con sus fans es bien distinto a su experiencia en la escuela primaria donde sufrió bullying y decidió irse porque le significaba una tortura estar entre pares. “Creo que para los fans te conviertes en un ejemplo a seguir, según ellos todo lo haces bien, eres perfecta, no cometes errores y eso te hace ser una figura pública y es lo que yo no quería. Yo quería que me vieran real. Yo hago lives y digo: “He cometido errores y estoy aceptándolos, soy un ser humano””, explica.

Noticias: ¿Cuál fue el peor error?

Sevilla: He cometido muchos, creer que estoy haciendo las cosas bien cuando en realidad no. El hecho de crearme ilusiones con una persona, crearme un cuento de hadas donde no lo era, aferrarme a un amor y toda la gente diciéndome: “¡No, date cuenta”, y yo con que no, que todos están en contra mía y abrir los ojos y darme cuenta de que tenían razón, pedir perdón y decir: “¡Ey, la pegué, me enamoré ciegamente!”. Son esos errores de los que hablo y que la gente cree que no los cometo y justo eso plasmarlo en una canción.

Noticias: ¿Ese amor fue en medio de su gran exposición pública?

Sevilla: (hace gestos)…

Noticias: ¿Sí? ¡Qué difícil!

Sevilla: Sí, la verdad que sí (se ríe), qué te puedo decir. Fue muy complicado. Una vez que te conviertes en una figura pública, tu vida ya no es tan privada. Entonces si llego a salir con alguien, ¡mi cita es en mi casa!

Noticias: ¿Cómo lleva el ser referente?

Sevilla: Soy la persona más responsable del mundo con mi trabajo. Es una de las cosas que mi familia me ha inculcado: “Si vas a hacer esto, lo vas a hacer bien y de corazón y si no tienes ganas, di que no y no hagas algo por dinero ni por fama”. A mí me gusta llegar a horario y con mis textos aprendidos. En mi vida personal, llego tres horas tarde (risas).

Noticias: ¿Cómo la carga saber que lo que hace y dice influencia a millones?

Sevilla: Antes me callaba muchas cosas y no accedía a hablar de algunos temas por miedo a la crítica. En este momento soy más real, estoy diciendo las cosas como me salen. Creo que eso es lo más importante. A mí me molesta mucho cuando piensan que somos muñequitos de circo y todo el tiempo tenemos que hacer lo que nos digan, no, somos humanos.

Noticias: Leía el impacto que le produjo ver su cara replicada en cuanto merchandising pudiera existir y que era algo para la que no la habían preparado. ¿Cómo se sostuvo?

Sevilla: Mi mamá siempre ha sido una persona que cuando me ve ya con los pies arribita me dice: “¡Ey, mi reina, pa´abajo otra vez!”.

Su madre y su abuela Bertha son dos pilares. Fue Bertha quien la llevó a los seis años en secreto a su primer casting (para Plaza Sésamo) y le compró para la ocasión una ropita de segunda mano. Se gastó todas sus monedas porque confiaba en esa niña que agarraba los cucharones para cantar en la cocina. La abuelita falleció de repente y, en medio de su velorio, sonó el teléfono para avisar que, tras la prueba, el Centro de Educación Artística de Televisa le había dado una beca. “Es un regalo muy grande que me dio la vida, yo no sabía qué me iba a dedicar a esto. ¿Cómo ella sabía lo que tal vez estaba destinada a ser?”, reflexiona.

No le gusta defraudar. Si se enfermaba en los shows y no podía cantar, decía: “Ábranme la garganta con cualquier medicamento, necesito tener voz para esta función”. Dice que sabe de lo que habla, que su padre trabajaba duro pero le costaba llevar a la familia al cine y que siempre tuvo presente el esfuerzo del público para comprar las entradas. “Entonces tenían que tener la función perfecta”.

Noticias: Y quiere abrir una escuela de actuación y dar becas porque recuerda que sus padres no podían pagar una academia.

Sevilla: Cien por ciento. Tengo muchas ganas porque las colegiaturas son muy altas y no todos vivimos en cuna de oro. Nadie me regaló lo que sé, lo aprendí a punta de caídas y de levantadas, entonces poder dar esas enseñanzas a alguien que apenas está aprendiendo me encantaría muchísimo y es algo que sé que voy a hacer.

Noticias: Esa niña, para la que en su casa el cine era casi un lujo, pudo generar un ingreso económico importantísimo para su familia.

Sevilla: ¡Sí! La primera vez que empecé a ganar dinero, a los diez años, mi papá quería una moto y le compré su moto para su trabajo. Con el primer ingreso grande que tuvimos, le compré el auto a mi mamá. Yo no hago mi trabajo por dinero ni por fama, lo hago porque me gusta. Pero cuando hay este tipo de recompensa es bien bonito. También trato de hacer muchas cosas para donar. Creo que es una de mis enseñanzas, el nunca olvidarnos de dónde venimos.

Noticias: ¿Para qué le sirve la fama?

Sevilla: ¿Para qué me sirve? No es importante, para mí no me sirve para absolutamente nada. A mí no me gusta el tema de “la famosa”, creo que es un sobrenombre que le ponen a los que se dedican a esto, siento que hacen una diferencia y no me gusta, soy una persona común y corriente, que su vida está expuesta pero se dedica a cumplir sus sueños.