Vicky Xipolitakis: “En esta etapa de mi vida me veo como una mujer real”

Victoria Jesús Xipolitakis es tal como se la ve en televisión: alegre y sonriente por sobre todas las cosas. Familiera y orgullosa mamá de Salvador Uriel (2), Vicky nació y creció en Lanús con papá Manuel, mamá Elena, ambos descendientes de ciudadanos griegos, y dos hermanos, Stefanía, también actriz, y Nicolás, futbolista. De chica Vicky se vio atraída por el mundo del espectáculo y apenas pudo, se lanzó a su suerte. Dice la leyenda que las hermanas encontraron una manera fácil de meterse en los medios y cumplir su gran sueño: fueron a la puerta del lugar donde se celebraba la ceremonia de los premios Martín Fierro, las vio un productor de Canal 9 y allí empezó todo. Tuvo su primera oportunidad en el 2006, en un ciclo de humor de Canal 9 que se llamaba “Palermo Hollywood Hotel” y donde, junto a su hermana, ganaron fama como “las mellizas griegas”. Años después confesaron que no lo son: Vicky es un año menor que Stefi. A partir de entonces, participó de varios programas y obras de teatro y hasta llegó a ser primera vedette de revistas. En el 2017 conoció a Javier Naselli, se mudó a Nueva York, donde él vive y trabaja en un banco desde hace años, se casaron y en diciembre de 2018 nació Salvador Uriel. Con la llegada del bebé salieron a la luz acusaciones de violencia y problemas de la pareja. Hoy están en un implacable juicio por alimentos y régimen de visitas, pero todavía no se ponen de acuerdo. Desde que fue mamá, Vicky se dedicó full time a su bebé. Masterchef celebrity, el exitoso reality de Telefe, la devolvió al medio y ella sedujo otra vez al público.

Noticias: Masterchef Celebrity fue su vuelta al trabajo luego del nacimiento de Salvador, ¿cómo vivió ese momento?

Vicky Xipolitakis: Con mucha alegría y emoción. Todo se puede conseguir con esfuerzo y dedicación, y gracias al amor de la gente. Yo gané y brillé gracias a la gente. Fue una oportunidad increíble. Me hicieron muy feliz y lo necesitaba. Me siento muy agradecida por esa increíble oportunidad. También le agradezco al jurado. Tanto Germán (Martitegui), como Damián (Betular) y Donato (De Santis) son tres personas excepcionales.

Noticias: Y con sus compañeros, ¿hubo buena onda con todos?

Xipolitakis: Sí, a ellos también les agradezco porque aprendí un montón, y más que compañeros, me llevo amigos.

Noticias: Hubo muchos prejuicios sobre sus habilidades en la cocina pero se metió a los jurados y a los televidentes en el bolsillo. ¿En algún momento sintió que esos prejuicios pesaban más que las ganas?

Xipolitakis: Prejuicios siempre hubo pero ojalá que mi paso por Masterchef sirva para que no existan más, porque muchas veces las palabras lastiman. Elijo quedarme con el amor de la gente y con los mensajes constructivos. En la vida todo se puede lograr.

Noticias: Dijo que el reality le cambió la vida, ¿en qué sentido?

Xipolitakis: Porque fue el primer trabajo que tuve después de ser mamá, y pensé que iba a ser imposible. A mi hijo lo crío sola, y es muy mamero. Pero mi mamá me ayudó un montón y pude trabajar. También me cambió la vida porque me reencontré conmigo misma y con la gente.

Noticias: La buena racha laboral sigue con Minuto para ganar y se la ve cómoda con Marley. ¿Se viene la Vicky conductora?

Xipolitakis: ¡Ojalá! Me encantaría. Acompañar a Marley en la conducción es todo un desafío. Estoy muy feliz con este proyecto. Quiero y admiro a Marley, es un genio y un profesional. Crecer a su lado es un placer. Estoy muy agradecida a él y a todos los que apostaron por mí. Y me encanta compartir el programa con Florencia Peña y Lizy Tagliani, que son lo más. Hay muy buena onda. En principio vamos a estar todo el verano, ojalá los participantes ganen mucha plata, más en este año tan complicado.

Noticias: A la distancia, ¿cómo ve a la Vicky que se asomaba a los medios hace quince años?

Xipolitakis: Me veo como una nena muy feliz, llena de alegría, jugando y divirtiéndose. Los años pasaron y hoy soy una gran mamá, una mujer fuerte, alegre, y de pisada firme. Salvador es el compañero de vida que siempre le pedí a Dios. Me dio al mejor. Está hermoso en todo sentido. Cuando supe que estaba embarazada y después cuando nació, le juré que lo iba a hacer feliz y a llenar de amor. Y es lo que hago todos los días y voy a seguir haciendo siempre. Que me mire y me diga “mamá” me llena el alma. No existe amor tan puro y real como el de madre e hijo.

Noticias: ¿Cómo está la situación con Javier Naselli, su ex pareja y padre de Salvador?

Xipolitakis: Tengo una cautelar que voy a respetar. Estoy esperando que actúe la justicia así acomoda todas las cosas en su lugar. Y ojalá lo haga lo antes posible. Cuento con mi familia que es incondicional. Somos muy unidos. Ellos son mi gran sostén en todo sentido, sobre todo mi hijo Salvador. Se parece a mí en lo travieso, en la sonrisa, en lo comprador y en la viveza.

Noticias: Su familia también la ayuda económicamente.

Xipolitakis: Sí. Pero Salvador puede estar tranquilo porque esta mamá hace todo para que no le falte nada. Trato de conseguirle lo que necesita y más, y sino tengo a mi papá, que es mi héroe. Gracias a Dios, a mi hijo le tocó esta mamá. Dejé mi vida en segundo plano para hacer feliz a Salva. Es hiperquinético, tanto que cuando mi mamá lo cuida queda de cama; ella ayuda mucho. Salvador es mi prioridad, y no nos separamos nunca.

Noticias: ¿Le gustaría volver a enamorarse?

Xipolitakis: Amo el amor así que me encantaría volver a enamorarme. Me encanta dar amor y que me lo den... Quiero volver a enamorarme y no soy de pensar en miedos, porque paralizan. Se va a dar solo. Estoy abierta a conocer gente pero no necesito nada de nadie. Si llega alguien a mi vida, va a ser para sumar. Venía de estar en una cajita de cristal, de ser una nena malcriada y me hice mujer de un día para el otro.

Noticias: ¿Se percibe como una femme fatal?

Xipolitakis: No me veo como una femme fatal. En esta etapa de mi vida me veo como una mujer real.

Noticias: ¿Algún secreto de belleza?

Xipolitakis: Secretos no hay pero me gusta cuidarme y comer sano, y cuando tengo tiempo entreno un poco en casa. Salvador no me deja mucho tiempo libre.

Noticias: ¿Cómo pasó la cuarentena?

Xipolitakis: Sola con mi hijo, asilados para cuidar a todos, ya que mis padres son de riesgo. Hasta que tuve que salir a trabajar porque tengo un bebé que mantener y cuidar. Siempre voy para adelante.

Noticias: ¿Cuáles eran sus sueños cuando era chica?

Xipolitakis: De chica soñaba con ser maestra jardinera porque amo a los chicos. Su inocencia y alegría me enamoran.

Noticias: De adolescente sufrió anorexia nerviosa y alguna vez contó que llegó a tomar nueve litros de agua por día. ¿Qué recuerdos tiene de ese momento?

Xipolitakis: Lo pasé en la adolescencia pero gracias al amor de mi familia salí rápido. Fueron momentos difíciles. Prefiero no hablar de eso. Hablemos de cosas lindas.

Noticias: ¿Siempre pudo reírse de sí misma o fue un aprendizaje?

Xipolitakis: Me encanta reírme de mí, y poder dar alegría. A esta vida viene a eso, a dar alegría. Aprendo de todo lo que me pasa en la vida, de lo bueno y de lo malo también. Estoy muy contenta por esta nueva etapa y de haberme reencontrado con la gente que me llena de amor.