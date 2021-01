Agustina Casanova: “Soy muy celosa de mi privacidad”

Jim Carrey se toma el asunto con calma. Para aquel momento el actor de “The Truman Show” ya tiene dos premios Globo de oro en su vitrina, varias de sus películas dieron la vuelta al mundo entero y aquel viaje a Río de Janeiro, para promocionar su último film, es apenas un capítulo más en su extenso libro de aventuras. Sin embargo, para quien está sentado frente a él, apenas a unos metros de distancia, la situación es radicalmente distinta. Es que para Agustina Casanova esa no sólo es su primera travesía periodística, sino que, con 25 años recién cumplidos y habiendo egresado de TEA hace no tanto, es la primera vez que va a entrevistar a una megaestrella. Entonces ella, quizás apurada por la situación, hace algo que no recomienda el manual: se sincera y le cuenta a Jim Carrey sobre su falta de experiencia. Teniendo en cuenta que las reacciones de las celebridades de ese nivel pueden llegar a ser difíciles de calcular, Casanova acaba de lanzar una moneda que puede caer para cualquier lado. Pero Carrey, con el pulso entrenado, la mira a los ojos y le dice que se quede tranquila. “No podes estar nerviosa por esto, es una charla nada más”, dice el cómico en inglés. Y la periodista le hace caso.

De esa entrevista que, después del consejo de Carrey terminó siendo su primer gran éxito, pasó una década. Casanova la recuerda sentada en una mesa de un café en Pinamar, la ciudad a la que se mudó temporalmente y por la pandemia a fines del año pasado, junto a su esposo, Lautaro Mauro, histórico asesor de Daniel Scioli, con el que cumplió 15 años de relación.

Con el paso del tiempo también sumó experiencias. Ella ya no es la periodista novata que se inquietaba ante las grandes celebridades, y ya entrevistó a Scarlett Johansson, Ben Affleck, Charlize Theron, Jeniffer Anniston, Robbie Williams, y Enrique Iglesias, por nombrar algunos. También pasó por todas las ediciones del noticiero de Telefé y ahora es una de las conductoras del de las 20, además del programa que tiene en ESPN. Pero, por lo que cuenta, algunas cosas no cambiaron desde aquella nota con Carrey: “Hay momentos en que la luchas un poco más, hay momentos que disfrutás un poco más, pero es el mejor oficio del mundo”.

Agustina Casanova: Uno es periodista toda la vida. Hay que disfrutar un poco el camino e ir entendiendo lo que te gusta y lo que no. También hay que ir a buscar desafíos que son los que siempre mantienen la llama encendida, acompañados de una pasión que tiene que estar sí o sí. A mí me gusta lo que hago, soy una afortunada en tener trabajo en un año tan terrible, hay mucha gente que no lo tiene.

Noticias: Hoy el periodismo en el mundo, y en Argentina en particular, está muy en la lupa, a veces cuestionado por su rol. ¿Se siente ese peso?

Casanova: Cada uno elige qué ver y qué no, si seguir o no en el mismo canal. Culpar a los medios de algo, no… que pueden inclinar la balanza sí, es verdad, que pesan, lógico, pero también hay programas y programas. Me parece que es una profesión apasionante bien ejercida, con la verdad y con transparencia. Obvio que hay de todo, pero yo me dedico a algo más divertido, no estoy tan pendiente de esas cuestiones.

Noticias: ¿Y con la idea de que el periodismo le “llena la cabeza a la gente”?

Casanova: Sí, lo dicen, pero eso es subestimar al público, no me parece para nada, no creo que sea así. Le llenan la cabeza al que quiere que le llenen la cabeza, si no cambias el canal y listo. El periodismo está lejos de esa idea de la caja boba.

Noticias: Siguiendo con esta idea del periodismo bajo la lupa: ¿Le pasó, mientras Scioli era gobernador, recibir algunas críticas porque su pareja estaba en la política?

Casanova: En general no, no tuve ese tipo de situaciones, aunque tampoco le prestaba atención. No soy de andar viendo qué piensan o dicen de mí, eso es medio tóxico. No me costó, no lo viví como algo muy loco. En su momento era su trabajo y yo tenía el mío, nunca se metió la política en la relación, y lo de Lautaro con Daniel fue algo circunstancial, producto de la amistad que tienen.

Noticias: En los últimos años las plataformas online parecen desafiar a la televisión tradicional. ¿Está en jaque?

Casanova: Masterchef vino a comprobar que si ofrecés un buen contenido y algo interesante para ver, la gente se va a quedar. La tele no se tiene que reformular, tenemos que trabajar y generar esos contenidos que a la gente le gusta ver, desde un lugar súper sano. Y llevándolo a mi trabajo en particular, Telefe Noticias a las 20 fue lo más visto en no sé cuántos meses consecutivos en todo el canal, o sea, se sigue eligiendo. Es verdad, aparecieron un montón de plataformas, pero la tele es la tele, se va a potenciar más, hay espíritu, hay proyectos, hay ganas. Abandonar nunca es una opción.

Es sólo una cuestión de actitud. Casanova dice que hay que ser y parecer. Que no hay que “subestimar” al público, ya que este olfatea si del otro lado de la pantalla está parado alguien genuino o no. Y dice que con esa lógica se planta ante una cámara en un estudio de televisión o ante su celular, a la hora de subir contenido a sus redes. Es que ella, además de ser periodista, es modelo e influencer. Pero, con casi un millón de seguidores entre Instagram y Twitter, no lo duda: “Es un trabajo. Si no fuera así y dependiera sólo de mí la utilizaría sólo para los míos, no tan abiertamente, sería más privado”, explica.

Casanova: Soy muy celosa de la privacidad. No por no mostrar mi vida o mi familia, pero creo que hay límites, creo que no está bueno mostrar todo. La red social no te define, uno sube ahí una parte de su vida, una foto, y después tu vida transcurre de otra manera que la gente no la ve. Y ahí está el secreto, el misterio.

Noticias: Es llamativo escuchar a alguien con tanta presencia en las redes marcando estos límites.

Casanova: Es que si no te termina afectando psicológicamente. En todo, en las redes y en la vida, el equilibrio es fundamental. Si estás pensando todo el día en subir algo te hace mal a vos, al que tenés al lado, te rompe la pareja, los amigos, la familia. Hay momentos y momentos, momentos en que está bueno desconectar un poquito. En mi caso, trabajo con eso, es parte de la cosa, pero tampoco estoy todo el día, tengo mi licencia de soltarlo, dejarlo.

Noticias: ¿Podría estar un fin de semana sin el celular?

Casanova: No, no podría, porque aparte uno está comunicado con el celular, no es sólo Instagram o Twitter. Ojo, las redes sociales tienen algo muy bueno, que es que ya nadie es inaccesible, han hecho que todos se sientan cercanos. También pasa que te ven por Instagram y sienten que te conocen, me pasa con pibas de mi edad que me saludan como si fueran viejas conocidas mías. Eso me parece fantástico, pero soy muy responsable en eso, en cómo uso las redes. Si puedo influenciar y de manera positiva, me copa y lo que recibo es eso, muy buena onda.

Noticias: Desde la entrevista con Jim Carrey pasó algo que atravesó a toda la sociedad, el feminismo. ¿En su rubro cómo impactó?

Casanova: Mirá, no soy una militante feminista pero siempre voy a estar a favor de que se sumen derechos para las mujeres, y es interesante el cambio que está ocurriendo. Por ejemplo, yo trabajo en un canal deportivo donde tal vez, años atrás, no veías a tantas mujeres. Hoy ESPN, de la mano de Disney, le da mucha importancia a que haya mujeres en todos los programas, y eso es un paso importante. Ahí veo un cambio, hay más espacio para las mujeres. Ahora: la desigualdad entre el hombre y la mujer existe, no sólo en lo que es los medios sino en todos lados.

Noticias: El año pasado se armó un gran debate sobre una colega de canal 26, Romina Malaspina, cuando condujo un programa con un look que para algunos era provocativo y para otros reproducía conceptos del patriarcado. ¿Qué opina?

Casanova: Es según como lo mires. Creo que ella estaba chocha, o quizás buscó eso. Es muy finito. Porque ahí está la mujer empoderada, para mí no hubo nada más empoderado que eso, disculpame, por más que el hombre después la mire como diciendo “mirá que buena que está”. La aplaudo. Hay mucho prejuicio, la gente siempre va a criticar y hablar. Yo no lo vi mal, y tampoco me llamó tanto la atención. Al contrario, creo que lo hizo desde un lugar copado, con convicción, plantada, y después se la bancó. A veces también las reglas de juego son esas, si las entendiste sos una genia.

Noticias: ¿Se vestiría así, entonces?

Casanova: No, nunca tuve ese perfil, y además no tengo ese lomo (risas). Si lo tuviese también lo explotaría de esa manera. Pero uno se tiene que gustar uno mismo, no porque quiera seducir, sino que si te gustas a vos y te querés mostrar así, sos libre. No tengo ese perfil tan sexual o sensual, pero también me gusta jugar con la otra Agustina… ¿sino somos todos prolijos y serios? Esa es una mentira. Obvio que tengo una imagen, estoy en un noticiero y demás, pero vengo a la playa, me pongo la bikini y me saco una foto así, no es que tengo pudores. No estoy atacada desde ese lugar, creo que está por encima mi desarrollo profesional que cualquier otra cosa.