Mateo Salvatto: “Estoy ampliamente desilusionado con el liderazgo político de Argentina”

No se considera un genio ni un superdotado. Sólo un apasionado por la tecnología. Ya en la escuela secundaria (ORT) lanzó tres cohetes experimentales y construyó robots que peleaban sumo de manera autónoma. La robótica es su pasión. Es campeón de la Liga Nacional de Robótica y, en 2016, con un compañero y su entrenador, fueron campeones de “Robotraffic” en el Instituto Technion de Haifa, Israel. Mateo Salvatto se reconoce inquieto e inconformista y dice que no soporta las injusticias. Por eso decidió usar la tecnología con un alto impacto social. Así surgió “Háblalo”, la aplicación móvil que asiste gratuitamente a miles de personas con distintas discapacidades que afectan la comunicación. Además, fundó, con un grupo de socios, Asteroid Technologies, una empresa dedicada a desarrollar proyectos tecnológicos gratuitos para gente en situaciones vulnerables.

Mateo es Analista de Sistemas y cursa la maestría en Administración Empresarial. Es también Director de Innovación de ORT Argentina y recorre el país y el exterior dando conferencias y charlas motivacionales. Por su trabajo fue reconocido con el MIT Humanitarian Innovator of the Year y el Best Social Innovator, Peking University, China, entre otros premios.

Noticias: ¿Cómo toma los elogios y reconocimientos que recibe?

Mateo Salvatto: Me gusta que me digan cosas lindas, pero no me siento cómodo cuando me ponen en el lugar de superdotado o de crack mundial. Yo me siento como cualquier otro pibe que quiere hacer un proyecto y empuja lo más fuerte que puede. Agradezco los elogios, pero hice un laburo para no creérmela.

Noticias: ¿Y cómo se ve usted?

Salvatto: Soy absolutamente inquieto, cero por ciento conformista y me molestan mucho las injusticias. Vengo de una familia con gente con discapacidad y siempre me molestaron las injusticias que tienen que pasar. Y siempre me apasionó hacer cosas para solucionar los problemas de otros. Lo que más me define es querer devolver lo que me dieron y sentirme útil.

Noticias: ¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades?

Salvatto: El generar proyectos, el trabajo corporativo, la comunicación, el poder sintetizar mensajes potentes que la gente escucha porque son realidades, no un discurso construido. La creatividad, soy muy bueno atando problema con solución. Yo veo un cuadro torcido y lo tengo que acomodar, me molesta la imperfección en las cosas. Mi mejor fortaleza es tener la habilidad de ponerme en lugar del otro y tratar de entender. Los puntos débiles son varios.

Noticias: ¿Por ejemplo?

Salvatto: Soy muy sensible, me llena ser útil, ayudar al otro y sentir que le estoy dando un valor a la comunidad. Pasar de que nadie sepa quién soy a que me paren por la calle o a tener 200 mil seguidores y que mucha gente me insulte o me critique irracionalmente, me afectó bastante. Me costó digerirlo, me gusta que la gente me quiera y llevarme bien con las personas. Lo que más me cuesta es ponderarme a mí mismo. Siempre postergué mi persona por los objetivos. Estoy trabajando en eso.

Noticias: ¿Hace terapia?

Salvatto: Sí. Yo era medio escéptico con la terapia, pero a partir de todo esto entendí que era necesario. Entre los 18 y los 22 pasé de ser un pibe que estudiaba en la secundaria a tener cientos de miles de personas que leen lo que digo, a dirigir una compañía, que mucha gente me quiera o me diga que voy a ser el futuro presidente. Acostumbrarse a eso es complicado y tampoco aguanto que me puteen.

Noticias: ¿Cómo es su mundo afectivo?

Salvatto: Mis viejos y mi hermano principalmente. Yo soy la combinación de los tres. Mi mamá trabaja con personas sordas y del espectro autista, mi papá con las matemáticas y las finanzas —es contador— y mi hermano con la política y lo sociológico. Después tengo cuatro amigos que son emprendedores tecnológicos y también están mis socios.

Noticias: ¿Qué significa ser emprendedor?

Salvatto: Emprender es una forma de ver el mundo con ojo crítico, una forma de vivir. Mi vieja trabaja con personas con sordera y yo ya de chiquito no me lo podía aguantar. No puede pasar esto, algo hay que hacer para cambiarlo. No me alcanza con darle una mano, quiero cambiarlo todo. Para ser emprendedor tenés que tener una personalidad inquieta, poco conformista, con muchas ganas de avanzar y de solucionar y estar preparado para que te caguen a palos.

Noticias: Estar preparado para remar contra la corriente

Salvatto: Sí, y aguantártela, porque te vas a caer del bote 255 veces y te vas a tener que volver a subir, no te queda otra.

Noticias: “Háblalo” comenzó como una aplicación para personas con dificultades de comunicación. ¿Cómo funciona actualmente y cuántos usuarios tiene?

Salvatto: Háblalo asiste a 125 mil personas con todo tipo de discapacidades comunicacionales: sordera, parálisis cerebral, afasia, traqueotomía, apraxia, trastornos del espectro autista y un largo etcétera en 55 países de los cinco continentes y es absolutamente gratis.

Noticias: ¿Están trabajando en alguna aplicación para personas con Alzheimer?

Salvatto: Estamos en eso, tenemos varios proyectos nuevos. Espero que este año podamos sacar algo para Alzheimer y algo muy grande para personas que no tienen ningún tipo de motricidad.

Noticias: Usted se declara orgulloso de Argentina, ¿cuáles son los mayores problemas que tiene el país, según su mirada, y sobre los que habría que trabajar en profundidad?

Salvatto: Lo primero y fundamental es la educación. Los problemas de Argentina no son de capacidad sino de voluntad. Para hacer negocios es un desastre y a nivel impositivo y macroeconómico también, y aún así somos uno de los mejores ecosistemas de emprendedores de Latinoamérica y el país latinoamericano con más empresas unicornios per cápita y la casa de la empresa más valiosa, que es Mercado Libre. No invertimos en ciencia porque hay chicos que no tienen para comer y al final del día los chicos no tienen para comer y tampoco invertimos en ciencia. Que haya millones de chicas y chicos que se van a dormir sólo con un mate cocido es una de las injusticias más grandes de la historia. Esto pasa también porque desde hace muchos años desde los liderazgos, me refiero a lo político, sindical y empresarial, se tomaron decisiones que apuntaron al beneficio personal y no al beneficio colectivo. Yo estoy ampliamente desilusionado con el liderazgo político de Argentina, no milito en ningún partido y voto por descarte. Y aborrezco la grieta porque es una buenísima estrategia para la permanencia de los distintos grupos en los distintos poderes. Lo peor que tenemos es el personalismo, defender lo que diga o haga uno sólo porque está de nuestro lado de la grieta es nefasto. Pero tampoco apoyo el discurso de la antipolítica.

Noticias: ¿A usted le interesaría trabajar en política? ¿Tuvo ofrecimientos?

Salvatto: No creo que sea mi lugar y no creo estar preparado para ocupar un cargo. Tuve llamados de todos lados, pero yo siempre respondo que no.

Noticias: Usted es Director de Innovación de ORT. ¿Cómo tendría que ser un plan educativo pensando en el presente y en el futuro?

Salvatto: Lo primero es la tecnología, programación, robótica, habilidades blandas, pensamiento sistémico. Después, administración financiera. El mundo que se viene va por el camino de la tecnología y el de la perspectiva social, la inclusión, la diversidad, el respeto. Habilidades tecnologías y un poco más de empatía y compasión.

Noticias: ¿Cómo ve el futuro del trabajo?

Salvatto: Para el 2030 Argentina tiene el 60% de puestos de trabajo en riesgo de automatización. Y no estamos haciendo nada. La tecnología es como un tren, si nos quedamos como estamos nos va a pasar por encima, se van a perder empleos, no vamos a tener planes de contención social, va a ser un desastre. Pero si nos damos cuenta y nos subimos al tren, vamos a avanzar cincuenta años en diez, a lograr cambios, crecimiento, desarrollo y que la gente viva mejor. Hay que darse cuenta.

Noticias: ¿Cuáles son los peligros de la tecnología?

Salvatto: Es un arma de doble filo, depende cómo se use. La inteligencia artificial es lo mejor que podríamos haber inventado, pero hay que tener mucho cuidado, las máquinas son cada vez más inteligentes. El tema de la privacidad es importantísimo, las conversaciones que tenemos por teléfono no sabemos dónde están o si se están grabando en algún lado. Con el escándalo de Facebook u otros similares ¿la empresa tiene la culpa? Y sí, pero nosotros le firmamos los términos y condiciones donde decía que aceptábamos eso cuando abrimos nuestra cuenta. La privacidad de datos sensibles en Internet no es algo menor y en Argentina no se le presta atención. Y otra cosa que me preocupa mucho es la cantidad de horas que pasan frente a las pantallas los chicos más chiquitos.

Noticias: ¿Nos queda algo de privacidad?

Salvatto: Es una gran pregunta. A mí, que cada vez soy más conocido, sinceramente no. La verdad es que nos queda poca privacidad. Las heladeras inteligentes ya saben qué comés y las cerraduras inteligentes saben quién va a tu casa y a qué hora va. Es importante ver qué se hace con esos datos.

Noticias: Por otro lado, nos exponemos voluntariamente en las redes sociales, a veces, a extremos increíbles.

Salvatto: Absolutamente. Yo soy partidario de hacerlo un poco menos.

Noticias: ¿Qué nos queda entonces para la intimidad?

Salvatto: Me encantaría tener una respuesta.