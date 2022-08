“Mini Néstor”: el militante que se hizo viral luego del alegato de Cristina

Hace unos días, Facundo Pérez Ernst era un joven de veinte años, oriundo de Esteban Echeverría (Lomas de Zamora) que estudiaba derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Pero cuando miles de personas se congregaron a la salida del Congreso para apoyar a la vicepresidenta Cristina Kirchner en su alegato por la Causa Vialidad, un móvil de un canal lo capturó mientras le pedían su testimonio: su cara, su pelo largo, su ropa al estilo de la juventud de los 70’s y su fervor kirchnerista lo convirtieron en viral bajo el nombre de el “Mini Néstor”, dado su parecido al ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner. “¿Néstor viajó en el tiempo para apoyar a Cristina?”, bromeaban en medios y redes sociales. “No tengo casi ni voz, porque estuve a los gritos, diciéndole lo que uno siente: que la ama y que representa lo que uno piensa, lo que uno quiere, lo que uno siente…” decía Facundo en el móvil. Facundo es un apasionado kirchnerista, y afirma estar feliz de que se lo compare con un personaje “tan importante y a la vez tan polémico”.

“La verdad que lo estoy viviendo como una locura, por la cantidad de apoyo de la gente. La mayoría fue gente que me mandó cariño pero te llegan haters, no lo voy a negar. Te dicen ‘bala’, ‘no dejen que se reproduzcan’, por suerte tengo la autoestima muy alta y no me afecta en lo absoluto”; cuenta Facundo, feliz por las repercusiones del video que lo hizo conocido.

Cuenta que su familia siempre fue peronista, aunque no muy militante. Desde muy chico se apasionó con leer historia, primero por su fascinación con la figura de San Martín. “Pero siempre tomaba partido. Se que es una manera que muchos historiadores no recomiendan, porque prefieren ser más imparciales u objetivos”; cuenta Facundo. Luego llegó la hora de leer sobre peronismo, y ese momento también lo encontró tomando partido por el líder de masas. Hoy Facundo tiene un programa de radio llamado “La hora joven” que transmite por Radio Cultura Lomas y por twitch, en el que toca temas políticos pero también de actualidad, sobre todo en relación a los jóvenes.

En su instagram (@soy_facu) Facundo tiene fotos con Cristina Kirchner. "Es lo más grande que hay", dijo sobre ella en el móvil que se volvió viral.

A futuro, Facundo se ve ingresando a la política para “transformar la realidad”. De hecho, es por eso comenzó su carrera en derecho. “Entiendo que es la carrera que me podría llegar a dar más herramientas para entender la realidad del país y cómo funciona la justicia”. Se define como un “defensor de la Constitución a muerte” y afirma que hay “garantías judiciales” que no se cumplieron en la Causa Vialidad. “Tiene que haber un juez independiente e imparcial, tiene que haber derecho a la defensa, presunción de inocencia: son cuestiones básicas. Se está vulnerando el estado de derecho”, dice Facundo.

Más allá de lo ocurrido con la Causa Vialidad, Facundo también opina sobre el momento general que vive el país. Afirma que si bien cree que hay “algunas intenciones que son buenas” en el gobierno, critica la falta de decisión política sobre temas como la inflación. “Es muy claro que la inflación no solamente es una cuestión de emisión. Claramente hay ciertos sectores que se están beneficiando, y falta decisión política contra estos sectores porque esto está golpeando al bolsillo de todos”, afirma el “Mini-Nestor”. Si bien Facundo se hizo viral por su parecido con Nestor Kirchner, su contacto con el kirchnerismo se dio más bien durante el gobierno de Cristina. Sin embargo, una anécdota de Facundo podría hacer pensar que su filiación política fue casi desde la cuna: “Néstor asume en 2003, yo nací en 2002. Y en las elecciones de octubre de 2003, cuando asume Felipe Solá como gobernador, mi mamá fue presidenta de mesa y yo dejé de tomar la teta”, cuenta Facundo un poco entre risas.