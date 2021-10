Julio Bárbaro: “El peronismo es un recuerdo que da votos”

Julio Bárbaro palpitó un nuevo aniversario del “Día de la Lealtad peronista”, recordando sus cruces con Juan Domingo Perón y criticando al actual gobierno. “Soy militante de una causa que no tiene vigencia” afirma, mientras que también asevera: “El peronismo es un recuerdo que da votos".

Noticias: ¿Qué es el peronismo para usted?

Julio Bárbaro: El peronismo fue una experiencia histórica que terminó con la muerte de su líder Juan Domingo Perón. Para mí, fue la expresión de una etapa de la evolución de la conciencia nacional. Después de ahí, hay golpes de estado y habrá anti peronismo o desviaciones del peronismo, pero aquello termina con la muerte de Perón.

Noticias: ¿El kirchnerismo viene a continuar ese legado del peronismo? ¿O a reemplazarlo?

Bárbaro: No, yo creo que el kirchnerismo es una desviación de la política. Argentina se destruye con el golpe del 76, y luego ni con Menem, ni con Macri y ni con la colaboración de los Kirchner ningún gobierno le pudo recuperar al pueblo argentino la esperanza de un mejor futuro, ninguno.

Noticias: Usted tiene una foto con Perón.

Bárbaro: La tengo muy presente. Yo pude hablar con Perón y fui peronista muchos años, milité con el peronismo y recorrí los barrios de Buenos Aires cuando todavía la Argentina era industrial.

Noticias: ¿Cómo vive el 17 de octubre?

Bárbaro: Yo soy militante de una causa que no tiene vigencia, no está más. La Cámpora es una voluntad del poder sin ideas, que ha sido derrotada en las elecciones, pero ya ha sido derrotada antes Cristina. La Argentina no necesita festejos, necesita un destino. Si usted se está hundiendo y no sabe dónde ir y los jóvenes están eligiendo el exilio, usted no tiene nada que festejar. La Argentina necesita reflexión, no festejos. Yo digo hace mucho tiempo, el peronismo es un recuerdo que da votos.

*Juan Cruz Soqueira es alumno de segundo año de la Escuela de Comunicación de Perfil.

