D'Elía recordó el día que metió las patas en la fuente: “Fue una provocación a la oligarquía”

Luis D´Elía elige la antesala de un nuevo 17 de octubre para reivindicar al kirchnerismo como el nuevo peronismo. Para el dirigente social, este mantiene la esencia del movimiento que nació un 17 de octubre de 1945.

“El peronismo del siglo XXI es el kirchnerismo. Lo es porque se hace cargo de la explosión del modelo neoliberal conservador del 2001, se materializa el 25 de mayo de 2003 y mete un montón de variantes económicas, políticas, sociales, totalmente antagónicas al modelo conservador”, sintetiza.

También reivindica la “provocación” como un método de “lucha de clases”. Lo sostiene en palabras y también en acciones, como la del 4 de noviembre de 2016, cuando emuló una imagen icónica del 17 de octubre: la de los obreros que habían llegado hacia la capital refrescándose en la fuente principal de la plaza.

“Las patas en la fuente fue la necesidad de hacer un gesto, en realidad fue una enorme provocación a la cultura oligárquica, cuasi victoriana, tan apegada a la actual. Fue un acto de provocación que lo hice con (Amado) Boudou, (Gabriel) Marioto y (Fernando) Esteche, lo recuerdo perfectamente”, expresó el dirigente. En aquella oportunidad, el gesto no terminó de la mejor manera: la CTA, organizadora de la jornada de protesta contra el gobierno de Mauricio Macri sintió que la controvertida figura de los protagonistas del gesto opacaban sus reclamos.

Ese estilo lejos de aminorar a D´Elía pareciera impulsarlo. “Yo creo que las problemáticas sociales avanzan en la medida que se relacionan dialécticamente. Sin conflicto no hay avance dialéctico. Estoy convencido de eso, creo que la sociedad siempre hablando de la sociedad conservadora, es una sociedad que militariza las diferencias, que naturaliza las injusticias y la desigualdad. A mí eso no me convence. Yo prefiero una sociedad que dirija el conflicto para salir para adelante”, explica el fundador del partido MILES. “Como en el 17 de octubre, el conflicto de clases significa avance para muchos, para forzar mejores condiciones”, sostiene D´elía.

El ex funcionario del kirchnerismo, que recuperó su libertad el 19 de agosto de 2021, luego de dos años y seis meses de prisión por la toma de una comisaría en 2004, eligió como mensaje para el día de la lealtad peronista, un consejo para el presidente Alberto Fernández: que se incline hacia la tendencia kirchnerista que predomina en el Frente de Todos. “Yo creo que el Presidente va camino a eso, porque las alternativas que tiene son De La Rúa o Néstor Kirchner. Y creo que es una persona con el suficiente olfato político, y un tipo que apuesta a quedar en la historia, no al suicidio delarruista”.

El recuerdo de sus padres. Aquella jornada en la que cientos de miles de personas le cuestionaron al poder militar el encarcelamiento del por entonces Secretario de Previsión Social, Juan Domingo Perón, y forzaron su liberación, tuvo a los progenitores de Luis D´elía en la plaza. De ellos asegura haber mamado la tradición peronista.

“El 17 de octubre ellos eran unos pibes de 17 años, novios, vivían en un conventillo del barrio San Cristóbal, a pocas cuadras de la Plaza de Mayo. Habían estado en contacto a partir de su actividad laboral con el incipiente movimiento sindical de aquella época”, rememora durante una comunicación telefónica desde la ruta que une Buenos Aires con Rosario, luego de un viaje a Jujuy donde visitó a Milagro Sala

por Luis Cáceres