Pepe Mujica sobre el tuit de Aníbal Fernández: “Yo no lo haría”

Encerrado en su chacra cerca de Montevideo, mientras sacaba yuyos de su vivero de nueces pecan y plantaba robles, José Pepe Mujica interrumpe las tareas para hablar de lo que sucede a pocos kilómetros de Uruguay, en el vecino país de Argentina: “Cargan una cruz contradictoria, paradojal: el exceso de recursos naturales. A partir de ser viejo he llegado a esta conclusión: parecería que los recursos naturales se vuelven en contra de las sociedades”, asegura.

En cuanto al debate del momento en el país, sobre el violento tuit del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, al dibujante Nik, el ex presidente de Uruguay indica: “Yo no lo haría. A veces la gente se calienta y mete la pata. Porque además si le das bola, más lo propago”.

En diálogo con LT10, Radio Universidad del Litoral, Mujica asegura que no usa ni entiende nada de redes: “Reconozco que el mundo que viene es digital, pero yo pertenezco a otro tiempo: leo libros y los subrayo. El mundo que viene no es el mío”, dice. Sin embargo, sabe que sus frases suman de a miles de visualizaciones en Youtube y hasta se viralizan en TikTok: “Yo sé que todo eso pasa, pero yo no lo busqué y yo no tengo la culpa. Si alguna cosa camina, no es por mí, es por lo que dice. La tecnología avanzó, pero no avanzamos en valores un carajo. Avanza la ciencia, pero ni por asomo somos mejores que el hombre prehistórico”.

En cuanto a la política, Mujica asegura que hay diferencias entre Uruguay y Argentina: “Nosotros, el único mérito que podemos tener es que a lo largo del tiempo hemos mantenido algunas cuestiones que tienen continuidad. Y no somos revolucionarios, en el sentido de que vamos a cambiar todo. Hacemos cambios paulatinos, pero no tiramos abajo lo que hizo el otro. Eso da cierta estabilidad”, dice. Luego, agrega: “Tenemos un sistema político que dialoga, intercambia, a veces acuerda y a veces no. Pero tenemos límite: tratamos de que la sangre no llegue al río, porque levantar el muerto después es una misión imposible”.

“Argentina respaldada en su abundancia se permite algunos lujos que terminan siendo muy caros. Pero recuerde, países que tengan el escenario en el que están ustedes, en la pampa húmeda, hay muy pocos en el mundo. Tienen que cuidarlo”, asegura el ex presidente de Uruguay en la misma entrevista.

En cuanto a la corrupción, Mujica analiza: “Parece que triunfar en la vida es ser rico. Y el que no es rico fracasó. Si ese código lo transportamos a la política estamos fritos, porque la política no es una profesión. Es una pasión”. Y completa: “La política no es para hacer plata. Cuando se entrevera la plata en la política y en el sindicalismo estamos fritos. Al que le guste mucho la plata que vaya a las profesiones, que haga industrias, agricultura, comercios. Que pague impuestos. Pero no entreveren los tantos”.