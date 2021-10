Papelón de la AFI: agentes son descubiertos mientras espiaban a una funcionaria iraní

Los agentes de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) estaban esperando que la mujer se moviera. Ella vestía un hiyab en la cabeza que la hacía fácil de identificar. Era una funcionaria de la embajada de Irán en Buenos Aires, que los agentes de inteligencia estaban monitoreando. De un momento para el otro, ella se subió a su auto Renault Sandero y ellos la siguieron arriba de un Volkswagen Bora. Eran tres. Luego de unas cuadras, ella se dio cuenta que la estaban siguiendo, gracias a su entrenamiento en contrainteligencia. Cuando los detectó ya sabía lo que tenía que hacer. Cambiar el rumbo y empezar a dar vueltas para corroborar que su sospecha de que la seguían tenía algún asidero. Cuando se sintió segura comenzó a buscar un policía, hasta que en la esquina de Juan B. Justo y Virasoro, en Villa Crespo, divisó uno. Frenó y se bajó. “Aquel auto me está siguiendo”, le dijo al agente de calle, quien se acercó hasta el coche, que había estacionado también. El policía les pidió los documentos y les preguntó qué estaban haciendo. “Somos agentes de la AFI”, respondió uno de ellos y dejó toda la operación al descubierto. El policía, sin dejar muy en claro por qué, se los llevó demorados.

A partir de aquí, dentro de “La Casa”, como se le llama a la central de Inteligencia, comenzaron las preguntas. ¿Quienes eran esos agentes? ¿Qué hacían? ¿Por qué seguían a esa mujer? El pedido de explicaciones llegó hasta el departamento de Contrainteligencia, aquella vieja guarida, donde el ex espía Antonio “Jaime” Stiuso construyó su mito. Allí, hoy manda un hombre de La Cámpora que ya había hecho sus primeras experiencias en 2015, cuando Oscar Parrilli comandó, por un año, el organismo.

Hoy, en la AFI, como en todos los organismos del Estado también se ve reflejada la interna entre los dirigentes cristinistas y los albertistas. En este caso, Cristina Caamaño, la jefa de la Agencia, responde a Alberto Fernández y está enfrentada a los sectores que responden a Cristina Kirchner, a pesar de ser la presidenta de Justicia Legítima, una organización que se caracteriza por estar alineada con el pensamiento de CFK en el Poder Judicial.

Polis. El vínculo entre policías y espías es, históricamente, tenso, porque tienen formaciones diferentes. El agente de inteligencia se considera a sí mismo más sofisticado que el policía. Esto suele traer cortocircuitos. Sobre todo cuando una fuerza gana terreno por sobre la otra. Durante los años de Macri, la AFI por falta de personal comenzó a reclutar policías retirados de la Federal o de la Policía de la Ciudad. El caso más relevante de policías haciendo “travesuras” con “juguetes” de espías fue en el expediente conocido como “Mario Bros”, en el que un grupo de policías retirados o con pedidos de licencia armaron una banda de inteligencia paralela que se dedicó a espiar a dirigentes aliados del gobierno de Mauricio Macri, periodistas, políticos y familiares del ex presidente.

De aquel grupo de policías ya no queda personal en ningún área, por lo que no se descarta que este caso también se trate de una represalia por esa purga que hizo la administración actual de la AFI. Si se analiza el seguimiento a la funcionaria iraní llama la atención la temeridad con la que un policía de calle decidió cortar, arbitrariamente, con una operación de inteligencia sin sufrir consecuencias.

El hecho también está siendo investigado dentro de la AFI para determinar los detalles del procedimiento. Cristina Caamaño quiere saber por qué sus agentes confesaron tan rápido que eran espías y no tenían algún tipo de coartada para no exponer el operativo. La investigación la lleva adelante la dirección de Asuntos Internos, que por estas semanas no goza de buen vínculo con Caamaño porque la semana pasada echaron y luego reincorporaron al subdirector del área, un abogado que en el pasado trabajó como defensor del veterano juez Juan Ramos Padilla.

Caamaño tiene diferentes frentes abiertos dentro de La Casa y no solo con La Cámpora. También tiene baja consideración por parte de los espías de carrera por la filtración de nombres de agentes a principios de la gestión cuando se divulgó un libro de actas de la AFI.

La policía de la Ciudad no es el único problema que tiene Caamaño con otra fuerza ya que con la llegada de Aníbal Fernández al ministerio de Seguridad, se le plantea otro potencial conflicto. En el pasado, la jefa de los espías lo chicaneó por radio: “El presidente me encomendó producir inteligencia estratégica desde la AFI y a él producir carbón desde Yacimientos Carboníferos Río Turbio”. Ahora, si logran congeniar, deberán trabajar juntos.

Una espías albertista.

Cuando se produjo la rebelión de los ministros cristinistas en el Gobierno, quedó marcada a fuego la línea divisoria entre los funcionarios que responden al presidente y los que responden a la vice. Cristina Caamaño estaba en Paraguay, en una visita de trabajo al ministro de Inteligencia de aquel país, pero en los ratos libres miraba su cuenta de Twitter para monitorear todo lo que pasaba en Argentina. Desde esa misma cuenta envió una señal muy fuerte que la ubicó en el mapa como una albertista o una cristinista. Sus gestos despejaron todas las dudas: es albertista. Cuando surgió la idea de convocar a una marcha de apoyo al presidente Alberto Fernández organizada por el Movimiento Evita, Caamaño, cual millenial, decidió convalidarla con likes.

Pero tal vez la reacción más dura fue la que hizo frente a un tuit que planteaba una pregunta: “¿Bancás a Cristina Kirchner?” Los que decían que sí debían darle retuit y los que decían que no debían darle like. Caamaño le dio like. Luego de unas horas, todos esos movimientos fueron borrados y se “emprolijó” su cuenta, para evitar conflictos.

¿Por qué no la banca? Tal vez la respuesta esté dentro del Congreso. Si se mira en la comisión de Acuerdos del Senado, el pliego de Caamaño para confirmarla como jefa de la AFI sigue durmiendo dentro de un cajón, es decir que la jefa de los espías sigue estando a cargo, pero en calidad de interventora.