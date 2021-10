Pedro Saborido: “El peronismo está atravesado por el humor”

Pedro Saborido es escritor, guionista, humorista y trabaja en los medios hace más de 30 años. Es, además, uno de los creadores de “Peter Capussoto y sus videos”, pero, antes que todo, una “especie de hippie comunista” que simpatiza con el peronismo.

En otro aniversario del nacimiento de esa fuerza, Saborido repasa la importancia del 17 de Octubre, aunque dice que esa fecha se repite todos los días. “Cada vez que la gente reclama por sus derechos”. “El peronismo está atravesado todo el tiempo por el humor”, menciona Saborido. “Mi viejo hacía chistes sobre Perón que parecían de gorilas y él nunca lo fue”, cierra el humorista.

Noticias: ¿Qué significa el 17 Octubre?

Pedro Saborido: Para mí es un día donde mucha gente termina de confirmar, en una manifestación, al peronismo. Una plaza donde la gente supuestamente no debería haber ido. Ese 17 de octubre vuelve a repetirse siempre. ¿Dónde va a ir la gente sino va a ese lugar? ¿Dónde lo vas a hacer? Por eso para mí es un día donde el que se puso en acción fue el pueblo, porque Perón estaba en cana. Y con la pandemia se hace más necesario el reclamo de hacer un 17 de octubre. Cualquier peronista te va decir que necesita juntarse, manifestarse, salir a la calle, verse con otros, agruparse constantemente.

Noticias: Usted no se define como peronista.

Saborido: Me cuesta definirme así porque sería un honor demasiado grande. Soy un tipo bastante peronista, tengo una formación católica, de izquierda, medio tercermundista, medio comunista, medio hippie.

Noticias: Lo que se entiende como socialismo, aquí en Argentina, ¿usted lo relaciona al peronismo?

Saborido: Eso es entrar en un equívoco, hay un montón de cosas, leyes, beneficios y derechos que se adquirieron a través del peronismo. Hay cosas que originalmente las proponía el socialismo pero que efectivamente las realizaba el peronismo. De ahí esas frases “mejor que decir es hacer” y “mejor que prometer es realizar”. El peronismo se queda con el sujeto que es el obrero.

Noticias: En su libro “Una historia del peronismo” hay un fragmento donde una persona define a la lealtad -ya que estamos en esa fecha- como la materia prima de la traición.

Saborido: La lealtad podría definirse como la traición en reposo. Y en política siempre hay que estar atento a las traiciones y a las lealtades porque son difíciles de manejar, de construir y de asegurar. Por eso se festeja y se recuerda todo el tiempo el tema de la lealtad como casi en ningún otro espacio. En este sentido el peronismo es muy práctico, muy pragmático, sabe que tiene que estar marcando todo el tiempo eso. Siempre hubo peleas en el peronismo, pero a partir de ellas sale más fortalecido.

Noticias: ¿Se siente cómodo hablando del peronismo desde el humor?

Saborido: Sí, el peronismo está atravesado todo el tiempo por el humor. Se observa a sí mismo con humor. Puede pasar que alguno te diga “ese chiste no” pero lo recuerdo en mi tío, en mi viejo haciendo chistes de peronistas. Algunos podrían decir que eran gorilas, pero no, porque eran chistes sobre el peronismo en sí mismo. No he visto a radicales, liberales o comunistas hacer chistes, en ellos no hay humor sobre sus íconos. Con Perón sí.

Tengo una anécdota con respecto a esto. Un día, Borges ya grande y ciego, va a cruzar la calle y un montonero le da su ayuda. Borges accede. En la mitad de la calle el monto, para hacerle una broma y meterle miedo, le dice “¿Y si lo abandono aquí? sabe, yo soy peronista”, a lo que Borges le responde, “no se preocupe, yo también soy ciego”.

Noticias: ¿Cómo imagina este 17 de octubre?

Saborido: Todo el tiempo hay “17 de octubres”: cuando va un montón de gente a reclamar por sus derechos al centro y vienen desde el conurbano, eso es otro 17 de octubre. Es más, si antes pedías por Perón ahora podés pedir por tus derechos. En su momento pedían que no les saquen sus derechos, no querían perderlos y sabían que, si Perón seguía preso, ellos los perdían. La especialidad del peronismo es juntarse, no son las redes, los medios, o el manejo de la opinión pública a través de periodistas, es estar en los territorios. El peronista si no se junta empieza a sentir como una especie de síndrome de abstinencia.

Noticias: ¿Qué personaje de “Peter Capusotto” representa mejor al peronista?

Saborido: No tengo uno. Bombita Rodríguez podría ser una parte. Violencia Rivas es anarquista antes que peronista, pero tiene algo que es la furia, que es el basta, hay una parte de peronismo que es eso.

Noticias: ¿Dónde ve hoy la conducción del peronismo?

Saborido: Hoy está en el Frente de Todos, no está en una sola persona. Una cosa es mi opinión y otra es lo que corresponda que sea.

Noticias: ¿No hay mejor conducción que la del peronismo?

Saborido: No hay duda, el movimiento fue creado por un tipo que tenía cintura. Para conducir la necesitas, no hay manera de conducir si sos rígido. Tiene que ver con la realidad que tenés que enfrentar: al peronismo le dicen que se transforma, ¿y el radicalismo? ¿Siempre fue igual? ¿Cuál es? El de Alfonsín, el de Balbín, el de Morales, el que hace alianza con el PRO, el que presenta un proyecto para quitar las indemnizaciones. ¿Cuál es?

Esta idea de que el peronismo siempre se transforma como si fuera una gran hipocresía, no es así, tiene muy claro hacia dónde va, la política es precisamente poder transformarse, a riesgo de transformarte en algo que no querés. Así pasó con el menemismo y luego vino Néstor Kirchner y fue un ¡opa! Es así, va mutando.

por Pablo Canales