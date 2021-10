La estrategia de Juntos para el Conurbano: 100% lucha

La campaña ya se reinició en la provincia de Buenos Aires, y el primer candidato de Juntos, Diego Santilli, volvió a caminar por el Conurbano, más precisamente en 3 de Febrero, un distrito en el que se marcó una importante victoria en las PASO.

Acompañado por el intendente Diego Valenzuela y el ex senador Miguel Ángel Pichetto, “El Colo” Santilli recorrió Ciudadela, y charló con vecinos, comerciantes y pequeños empresarios. Entre ellos, Luis María Montanari, más conocido como La Masa por su rol en el show de catch “100% Lucha”.

“Charlaron en la puerta de su gimnasio en Ciudadela. Él es famoso ahí. Hablaron un rato. Le comentó que es tradicional que los luchadores de catch enmascarados acostumbren a mantener su identidad reservada, pero como él es un tipo de barrio, lo conoce todo el mundo”, contaron allegados al ex vicejefe porteño.

“Le habló sobre sus inicios, su amor por Martín Karadagian, y sobre una posible vuelta al ring contra Vicente Viloni, después de estar peleados y no verse las caras por 11 años”, agregan. El evento tendrá lugar en un centro deportivo municipal de Ciudadela. Y el enmascarado destacó el progreso del barrio bajo la la gestión del intendente de Juntos.

“Esas son las historias que necesitamos”, destacan en el frente opositor. "Tipos que pesen en sus barrios y cuenten que con nosotros están mejor. Y lo mismo pero a la inversa en los lugares donde gobiernas ellos, gente que marque que en 20 o 30 años de intendentes peronistas no cambió nada”, remarcan.

El ejemplo clave en esa prédica es La Matanza. “En Juntos entiende que solo en La Matanza hay un 20% que no votó y que no votaría a Juntos por muchos motivos. La clave es salir a buscar el voto indeciso, y salir a buscar los votos de Espert y los votos de Randazzo. Y ver hasta donde se llega. Sabemos que se puede elevar bastante la base electoral del Frente de Todos”, señalan.

En la más reciente reunión de la cúpula de Juntos provincial pesó la arenga de Jorge Macri, presidente del PRO bonaerense e Intendente de Vicente López, quien remarcó que “no hay que aflojar”. “Ayer hubo dos reuniones con los jefes de cada partido, y con los referentes de la Primera Sección. En ambos casos se marcó que no se la crean, que esto (por la victoria en las PASO) no quiere decir nada. Que el Frente de Todos va a salir a buscar todos los votos que no tuvieron en la pasada instancia”, cuenta uno de los presentes.

“Es más probable que voten los que no fueron a votar al Frente de Todos, y también hay un sector de votos duros de derecha que no se van a correr hacia el centro. Pero eso es más notable en la Ciudad de Buenos Aires, con los votos a Javier Milei. Es un electorado harto de la política al cual es difícil convencer. La idea es insistirle a ese público que con un bloque pequeño en la cámara no tienen chances de cambiar nada”, agregan desde el equipo de campaña de Juntos.

“En los municipios muchos cuadros de Espert ya sé decidieron apoyar a Juntos. Pero la gente de Milei no quiere saber nada. Con la única que podría llegar a cerrar con Patricia Bullrich. La estrategia de Juntos entonces es ir al frente con Patricia. Va a estar recorriendo la semana que viene los lugares de la provincia donde hubo más votos de los libertarios. Y se va a ajustar un poco el discurso para hacerlo un poco más duro y poner el foco en Bullrich como anzuelo”, refuerzan.