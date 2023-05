Julio De Vido: "el peronismo tiene un montón de nombres sin nada atrás"

“Alberto Fernández debe tener un problema psicológico por las cosas que dice, preferiría pensar que miente porque sino estamos en manos de alguien que no tiene anclaje en la realidad. Ya es tarde para que Cristina Fernández de Kirchner admita que se equivocó eligiendo a Alberto, pero creo que en algún momento debe plantear y explicar a la gente porqué estamos acá. No había mayorías nacionales y populares gritando el nombre de Alberto porque con ella no alcanzaba. El desbarajuste vino porque él hizo una confusión de roles y comenzó la debacle”, opinó Julio De Vido, el ex ministro de Planificación.

“Cristina Fernández le espetó a Martín Lousteau lo de la 125 pero tiene que recordar quien lo trajo, el mismo que ella eligió como presidente. Hay un montón de situaciones erróneas, de malas elecciones y decisiones que la estamos pagando todos, fundamentalmente los que militamos dentro del campo nacional y popular que nos encontramos en una coyuntura paradójica. La única salida es no ir a votar que es lo que mucha gente piensa”, siguió De Vido, apuntando también contra la vicepresidenta, y marcando que, en el Frente de Todos, hoy no hay candidatos que enamoren al electorado peronista.

“Hay un montón de candidatos en el Frente de Todos pero no tienen la firmeza de decisión que tiene Juntos por el Cambio. Ellos tienen dos candidatos, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que marcan espacios nítidos dentro del escenario del liberalismo o del neoliberalismo con algunos sectores del peronismo que están ahí. Uno es más conservador, otro más liberal en el discurso, pero representan el mismo proyecto. Mauricio Macri despejó el camino diciendo que no iba a jugar, sus dos candidatos están muy consolidados. Más allá de los dimes y diretes que tienen, producto de un escenario multifacético en cuanto a las figuras y los personajes”, analizó.

“El peronismo tiene un montón de nombres sin nada atrás, el resultado que vemos en las provincias donde gana el peronismo es porque hay gobernadores que han hecho de la territorialidad su política. Esto no tiene reflejo en el Gran Buenos Aires donde los intendentes están más acotados y los complica mucho no tener el mismo poder que los gobernadores”, marcó De Vido en El Disparador (Delta 90.3).

“Axel Kicillof está cuidando su capital político y su reelección, lo demás no le importa. Él va a hacer como hizo siempre lo que le convenga y no lo que sea bueno para el colectivo, como dicen algunos. Está más preocupado por quién va a llevar él en la boleta como candidato a presidente, porque no es lo mismo llevarlo a Daniel Scioli que a Cristina Fernández de Kirchner”, agregó en contra también del gobernador de la provincia de Buenos Aires.

“No sé qué va hacer Cristina Kirchner, creo que debería jugar o correrse y dejar que el espacio gane o pierda en función de lo que los afiliados voten en las PASO. Yo no soy quien para mandar a nadie a la casa, el que hizo política una vez nunca se va. Me tiene sin cuidado lo que hagan dentro del Frente de Todos, sí me preocupa el peronismo pero creo que va a haber una suerte de relanzamiento que va a venir del interior, de la mano de gobernadores ganadores”, vaticinó.

por R.N.