Gerardo Milman, en la mira

Para quienes defienden a Cristina Kirchner no hay dudas: Gerardo Milman estuvo detrás del intento de asesinato a la vicepresidenta. Para buena parte del macrismo la vinculación de su nombre a la investigación no es más que “una operación”. Sin embargo, cualquiera que quiera dar por cerrado el tema está equivocado -o miente-. Hasta ahora solo hay preguntas sin responder y la declaración espontánea de Ivana Bohdziewicz, la asesora del diputado, no hizo más que alimentar las sospechas.

Que se trate de Milman y no de otro dirigente no es menor. Hasta hace poco era la mano derecha de Patricia Bullrich. y fue su jefe de campaña hasta diciembre del 2022, cuando lo desplazaron. Ese corrimiento, sin embargo, no significó que le soltaran la mano, y para algunos se trató solo de bajarle el perfil. En el espacio hay quienes se preguntan, en voz baja, por qué lo sostienen.

Atentado a Cristina Kirchner: Milman y sus asesoras

Su aparición en la investigación parecía tirada de los pelos: un testigo había declarado que dos días antes del ataque a CFK lo había escuchado decir, en un bar, que “cuando la maten”, él “ya estaría camino a la costa”.

La jueza María Eugenia Capuchetti citó a las dos mujeres que el testigo identificó como las acompañantes de Milman, Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco. Primero ellas negaron la reunión, pero cuando los investigadores les mostraron las cámaras de seguridad en donde se las veía con claridad, no les quedó más que reconocer el encuentro. Bohdziewicz agregó que recordaba que se habló de un viaje a Pinamar, pero no particularmente de su jefe.

Esa primera mentira, de manera extraña, no sorprendió demasiado a la Justicia, que no hizo caso a los pedidos de la defensa de CFK de peritar los celulares y, hasta la última semana, no había habido novedades. Sin embargo, cuando el viernes 5 Bohdziewicz se presentó de forma espontánea a declarar, todo cambió.

La secretaria contó que en noviembre su compañera Gómez Mónaco la citó en un café y le dijo que Milman había propuesto que un perito borrara la información de los teléfonos. En teoría, el miedo eran las filtraciones y ella temió porque tenía fotos íntimas. Después de la charla, se dirigieron a una oficina en Avenida de Mayo 953 y un hombre borró los datos. Además, Bohdziewicz declaró que el experto le recomendó a su compañera comprar otro teléfono y no entregar el suyo a la Justicia.

Bohdziewicz fue despedida del equipo en enero y ahora encaró una estrategia individual. Por eso recurrió al abogado Rafael Díaz Baqué para volver a Comodoro Py: “La patrociné en el escrito en el cual solicitó ampliar su testimonial. De la declaración en sí no puedo decir nada ya que no participé”, dijo a NOTICIAS.

En los medios que se alinearon a la hipótesis de la operación señalan que el profesional fue condenado por estafas y dejan entrever que hay algo extraño detrás del paso que dio la asesora. En el universo de las especulaciones todo es posible. Sin embargo, hasta el momento solo queda claro que la revelación de Bohdziewicz pone en la mira a Milman, quien se mantiene en el más absoluto silencio. La propia Bullrich, consultada por el tema, se limitó a contestar vaguedades. ¿Nada para decir?

¿Quién es Gerardo Milman?

Milman es de Avellaneda y fue legislador del GEN. También fue director de la AFSCA en representación de la oposición hasta el 2015, cuando se sumó al macrismo. Su alejamiento de Margarita Stolbizer no fue en los mejores términos, aunque sus viejos compañeros recuerdan que él impulsaba la unión del espacio con Cambiemos y, por lo tanto, no lo sintieron como una traición.

Su mayor exposición llegó como secretario de Seguridad Interior en la gestión de Bullrich en Seguridad. El caso de Santiago Maldonado lo puso en contacto con los medios y la familia Maldonado lo señala como el responsable de la mala investigación. En el PRO, durante mucho tiempo, lo reinvidicaron como el hombre que más sabía sobre la cuestión mapuche y en las conversaciones con la prensa él hacía circular informes descabellados sobre las supuestas ramificaciones internacionales de los mapuches. En el PDF que enviaba había información personal de dirigentes y periodistas y asociaciones forzosas. Su influencia fue tal que la teoría fue título en la prensa en más de una oportunidad.

Los más bondadosos con Milman dicen que disfruta de figurar, pero que no es el monstruo que describe el oficialismo. En Comodoro Py subrayan que recuperaron la información del celular de Bohdziewicz y que la investigación sigue adelante. Pero, ¿qué quiso borrar y por qué?