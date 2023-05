Carlos Maslatón: "Milei se rodea de mediocres"

“A mi me preocupan algunos errores que está cometiendo Javier Milei, sobre todo de armado político, que redundaron en malas elecciones en el interior porque los resultados fueron decepcionantes. Además, tuvo algunas declaraciones que hacen que denotan que no está bien armado para gobernar. Milei es una figura importante y apreciada, rodeado de fanáticos, creía que su gobierno podía ser bueno pero no creo que en este momento arme un equipo acorde de lo que significa la presidencia de la nación”, marcó Carlos Maslatón, el abogado y analista financiero que funcionó en los inicios como el mecenas del candidato liberal

“Yo tenía un programa de radio hace 9 años, un día me llamaron para que venga Javier Milei y se quedó todo el año conmigo, lo conozco al detalle. Cuando comenzó a hacer política, empecé a escribir a favor de él y me pidió ayuda para algunos actos. Después dejó de querer que esté ahí, eso es lo que me contaron. Yo soy votante pero no estoy activo con Milei haciendo cosas, por eso me reservo el derecho de opinar pero creo que está mal aprovechando este momento político que tiene a favor”, le comentó Maslatón a El Disparador (Delta 90.3)

“Vos necesitas 5 mil personas nuevas para gobernar donde 50 sean excepcionales y él tiene una tendencia de radiarlas, no le gusta que estén al lado, no sé bien porqué, quizá por un tema de competencia. Se termina rodeando de gente mediocre, algo común en la política, pero en serio hace falta mucha gente para gobernar bien. Si en las PASO cada espacio saca el 30%, Milei tiene gran chance de ser presidente, pero si saca 20% y los demás sacan 30% y 40%, va a ser imposible que lo sea”, le bajó el pulgar al armado mileista, a quien muchos señalan por sus declaraciones favorable al oficialismo.

“Sigo pensando que Argentina logró un pico histórico en octubre de 2021 y desde ahí sube la economía. Lo que pasa que estas frases a veces se malinterpretan como algo a favor del oficialismo pero porque no entienden que la economía no es solamente resultado del gobierno, sino que tiene vida propia”, se defendió Maslatón.

“La economía está para arriba después de una larguísima recesión de 4 o 5 años y esto es a pesar de los errores gubernamentales que son enormes. La actividad en el último año y medio es mucho mayor que la de 5 años atrás, hay pleno empleo, inversiones y los mercados financieros empezaron a pegar la vuelta, estos son indicadores importantes”, festejó.

“Como no se entiende que la economía es diferente de la política se me interpreta como haciendo una adscripción al oficialismo que no es mi intención. Nunca haría una manifestación económica basada en un alineamiento político, que dicho sea de paso tampoco tengo con el gobierno”, insistió Carlos Maslatón.

“Los ingresos necesariamente en promedio en los últimos 2 años fueron más altos que la inflación. Si no fuese así, no podrías tener el consumo que tenes en todos lados, si la inflación es 100% los ingresos fueron 120 o 130%. Quizá no se refleja en el salario en blanco pero sí en todos los ingresos en paralelos que tienen las personas, para considerar el nivel de vida hay que ver los ingresos en negro que valen lo mismo que los que están en blanco o más todavía”, concluyó.

por R.N.