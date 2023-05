Tras la baja de Vidal y Acuña, Fernán Quirós postergaría una definición

"Desde que le dije a la sociedad que me iba a preparar para ser precandidato estoy trabajando en ello, en ningún momento plantee el cambiar de situación", responde el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, a la pregunta sobre si declinará su candidatura a Jefe de Gobierno.

En la última semana, se bajó en Juntos por el Cambio la ministra de Educación, Soledad Acuña, quien buscaba ser su sucesora de Horacio Rodríguez Larreta junto también con Jorge Macri, el favorito en las encuestas para enfrentar al radical Martin Lousteau en la interna.

Y también dio un paso al costado María Eugenia Vidal, quien no será ya precandidata a presidenta por el PRO, y aclaró que tampoco irá por la jefatura de gobierno en CABA. "Yo quiero que este equipo continúe. Hay dos candidatos de Pro y hay otros tres de otras fuerzas. Si yo estoy diciendo que quiero sumar, que quiero fortalecer a Juntos por el Cambio, no voy a ser la sexta”, expresó la ex gobernadora bonaerense y actual diputada en entrevista con TN.

“María Eugenia, te conozco desde hace muchos años y te respeto desde siempre por tu integridad, tu valentía y tu lealtad a las personas y a las ideas. Por eso la decisión que anunciaste hoy merece todo mi respeto.El futuro tiene un lugar para vos, siempre tendrás mi apoyo”, escribió en Twitter el ex presidente Mauricio Macri, tratando de disipar los rumores de que Vidal no contaba con su respaldo.

Así la interna en la ciudad parece reducida en el PRO al versus entre Quirós y Jorge Macri, donde este último busca ser el candidato de unidad. “Es muy importante ofrecer el candidato más competitivo del PRO para las PASO, no sólo porque ya gobierna sino porque la sociedad valora lo que hizo el espacio en estos 16 años, también hay demandas que no se han resuelto y otras que son nuevas, adaptadas a la forma de vivir contemporánea", apuntó Quirós, en entrevista con Delta 90.3.

“Yo digo que hay que encontrar el mejor candidato posible, el más potente, el más valorado por la sociedad porque quieren un gran dirigente del Pro para seguir teniendo este gobierno. Yo trabajo todos los días para ser el mejor, al igual que lo hace Jorge Macri por su lado. Con él hablo frecuentemente porque nos conocemos de haber trabajado en otros ámbitos juntos, tenemos un vínculo y un respeto personal muy alto", marcó sobre su rival, quien busca ser el candidato de unidad.

“Lo que recibo de la sociedad es un enorme agradecimiento por lo que pasamos juntos, por cómo lo pasamos y un enorme apoyo a que siga por este camino. Tengo la íntima convicción y la gente busca liderazgos diferentes, es lo que se ve a nivel mundial. Es el motivo por el que decidí presentarme porque siento que le puedo aportar a la sociedad algo diferente y que se necesita imperiosamente", agregó Quirós, quien se ganó una alta aprobacion popular en la ciudad de Buenos Aires por su gestión de la pandemia de Covid.

"La mayor parte de la sociedad piensa que somos la mejor opción, lo que hay que hacer es encontrar un mecanismo que tenga representada la opinión pública y uno de acuerdos, como el que se dio en Córdoba, pero esa es mi mirada, hay que ver que opinan los demás", definió el ministro, quien propone que sea una encuesta presencial y un acuerdo político a la cordobesa los que ordenen la interna. Las encuestas ya están, solo falta la negociación entre larretismo y macrismo.