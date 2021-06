AUDIO: La jueza Servini revela por qué se peleó con Hornos

Desde su cama de internación por un cuadro de Covid-19, la jueza federal María Servini escribió una carta que provocó un fuerte ruido en la Justicia. Le pidió al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, que renuncie. Según le explica la magistrada a NOTICIAS, el cargo lo debería ocupar “una persona que esté muy limpia, que no tenga denuncias. No puede ser una persona como él, que fue demandado por golpear a su mujer”.

La carta fue un pase de facturas que no se vencieron, a pesar de que pasaron décadas desde que Servini se enemistó con Hornos.

Noticias: El caso Hornos, que fue por el que escribió una nota. ¿Qué le pareció? Más allá de lo que escribió usted. ¿Volvió a hablar con él?

Servini: Yo le voy a decir la verdad, yo creo que la Cámara de Casación, al estar internado, así como hay personas que la cabeza se les nubla, yo estaba sola, en una habitación chiquita de terapia, sentía los gritos de los enfermos, de las personas mayores que gritaban pidiendo agua. Veía pasar a las enfermeras porque había un vidrio, o sea que estaba donde estaban las enfermeras, en planta baja. Veía pasar a los médicos y enfermeras, nunca caminando, siempre corriendo. Entonces uno piensa, yo estaba tan lúcida en ese momento que me puse a pensar, y entre los pensamientos yo considero que la Cámara de Casación es muy importante, es el segundo tribunal del país, por lo tanto el presidente de la Cámara de Casación tiene que ser una persona que esté muy limpia, en el sentido que no tenga denuncias, que no haya cometido nada. No puede ser una persona que tuvo denuncias como él. Yo sé que tuvo dos denuncias, porque la golpeaba a su mujer. Y usted sabe que las tuvo. Lo que pasa es que cuando se trabaja en la Justicia, es difícil que lo condenen, si no es que hay algo directo contra usted. Bueno, a mi no me representa el Dr. Hornos, y a mi no me representa, porque cuando fue el Yomagate, él era fiscal, y él fue el que me denunció. Porque eran dos, Ciruzzi y él. Ciruzzi me pidió disculpas y mi relación con él hoy es espléndida, si lo veo. Hornos nunca me pidió disculpas, pero no solo eso, sino que me eludía, a penas si me saludaba. Y lo peor de todo esto, es que cuando fue a mi juicio político, él fue a declarar en mi contra, y ¿qué me imputó? Haber ido a ver a Menem. Una vez fui a Presidencia. ¿Cómo no voy a ir si es la cuñada del Presidente? Como no le voy a avisar al Presidente que tenía a su cuñada involucrada en un hecho. (En referencia a Amira Yoma)

Noticias: ¿Qué le fue a avisar al Presidente?

Servini: Yo venía de España, lo que yo sabía, la tenía que sacar de donde estaba. Yo fui con una razón, mal o…. o sea: puede haber sido mi idea mala, estuve mal, no debí haber ido, debí haber mandado el mensaje a través de otra persona. Pero yo creo que cuando uno tiene algo importante, tiene que hablar directamente con el número 1, no puede estar hablando con el 2 o el 3. Porque usted no sabe cómo le va a transmitir al 1. Y por una ida mía a Presidencia, que lo declara en la Comisión de Juicio político? Él fue 6 veces y no nos aclaró a qué fue. A mi no me representa como presidente de la Cámara de Casación. Yo prefiero hablar con el secretario y no con él.