AUDIOS | Jueza Federal María Servini: "El macrismo me quiso jubilar de prepo"

María Servini es una de las juezas más longevas de Comodoro Py y, como tal, pasó por diferentes momentos dentro de su carrera. Tuvo lapsos de alta exposición y otros de más baja intensidad, pero nunca pasó desapercibida. Tiene una ventaja por sobre el resto: cada dos años, la política la necesita. Por su doble rol como jueza penal y al mismo tiempo electoral, tanto en las elecciones legislativas como presidenciales, ella aparece en escena.

Hoy está atravesando un momento de fuerte atención sobre su trabajo. Tiene dos causas que preocupan a la oposición y, por lo tanto, se volvió el terror de los macristas.

A principios de abril se contagió de Covid y tuvo que frenar con la actividad judicial. Servini tiene 84 años y camina lento, le tiembla un poco la voz y el pulso, pero se la ve lúcida y memoriosa, recuerda a sus amigos y sobre todo a sus enemigos. Después de haber atravesado el coronavirus y en medio de tensiones judiciales, aceptó hablar con NOTICIAS de todos los temas: el pedido de detención del colaborador macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, la causa contra Patricia Bullrich por haber hablado de un supuesto pedido de coimas del Gobierno al laboratorio Pfizer, sus vínculos con la SIDE, su enojo con el presidente de la Cámara de Casación Gustavo Hornos, la relación de la política con la Justicia, el día que la quisieron jubilar “de prepo”, el tan mentado “Lawfare”, y hasta su recuerdo del Yomagate, que este año cumple 30 años desde que se desencadenó y que la tuyo a ella como una de sus protagonistas.

El reportaje se hizo el pasado miércoles 2 a las nueve de la noche. La jueza atendió a NOTICIAS picada mediante, que incluía queso, jamón crudo, aceitunas y vino tinto. No aceptó fotos porque no llegó a arreglarse. “Pongan una vieja”, pidió sin perder la coquetería. Hoy usa doble barbijo del Conicet para evitar volver a contagiarse, aunque hace pocos días le aplicaron la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, que le dejó un dolor molesto en el brazo, aunque le da mayor inmunidad.

Noticias: Salió del Covid. ¿Cómo la pasó?

Servini: Mal como la pasan todos, no es una enfermedad como una gripe, no es una gripe. El malestar que uno tiene es distinto.

Noticias: ¿Llegó a tener falta de oxígeno?

Servini: Llegué a tener falta de oxígeno, por eso me internaron. Y estuve 10 días en mi casa, y a los 10 días me faltaba el oxígeno y ahí me internaron.

Noticias: ¿Miedo a morir tuvo? ¿La cabeza no le jugó una mala pasada?

Servini: No. No me jugó en contra, porque uno llega a una edad que está preparada para cualquier momento, si tiene que morir muere, qué va a hacer. Si sabemos que todos nos morimos.

Noticias: ¿Qué tratamiento recibió?

Servini: Me llamó un amigo que es médico y me dijo que me pusiera el suero equino. Yo tengo una nieta, que es médica que está ahora en Houston, en un hospital, y le dije de averiguame. Le di el teléfono de un veterinario y le dije que averigüe qué efectos hace. Y me explicó que me la pusiera porque mal no me iba a hacer.

Noticias: Usted tiene un amigo que es de San Nicolás, que es Ginés, quien era ministro en ese momento.

Servini: Ginés vivía en la esquina de mi casa. Habrá entrado a los 3 y se habrá ido a los 7 años, la casa era de mi mamá, había sido el estudió mi papá. Mi mamá lo adaptó para ser una casa para que se pueda alquilar. Estaba pegada a mi casa y lo veía pasar a Ginesito, como le decíamos nosotros y con mi hermano le gritabamos cosas por la ventana andando en triciclo.

Noticias: ¿Qué le gritaban?

Servini: Pavadas, cosas de chicos.

Noticias: ¿Ginés tuvo algún gesto con Usted, la llamó, la acompañó?

Servini: Si, Ginés tuvo un buen gesto conmigo. Pero mucha gente me ha llamado, no te imaginas la cantidad de llamados que yo he recibido, todavía no los he podido contestar, los estoy contestando de a poco. Ginés me llamó por teléfono, para ver cómo estaba.

Pepín. El expediente más caliente que hoy tramita en su juzgado es la llamada Causa Indalo, donde investiga si hubo presiones sobre los empresarios K Fabián De Sousa y Cristóbal López por parte del macrismo para que dejaran sus compañías. Uno de los apuntados en este expediente es el ex asesor legal del entonces presidente Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien hace pocas semanas dio una entrevista en el diario Perfil y se refirió a la jueza. Asustado por la posibilidad de quedar detenido, el ex funcionario pidió asilo político en Uruguay, hasta resolver su situación procesal.

Noticias: “Pepín” Rodríguez Simón en un reportaje dijo que a usted le manejan el juzgado.

Servini: ¿Sabe cuánta gente tengo? Tengo 300 personas en la secretaría Electoral y tengo más de 40 en el Juzgado Federal.

Noticias: ¿Qué significa eso?

Servini: ¿Qué significa? Que los manejo todos yo. Los califico yo. Casualmente mañana tengo que ponerme a calificar porque todavía no hice el ranking de los 300 del Electoral. Yo los corrijo, porque yo sé cómo trabaja cada uno.

Noticias: Él pone como argumento que usted es una persona mayor.

Servini: Mire, todos me consultan. No hay una cosa electoral que no me consulten, lo mismo en lo penal.

Noticias: ¿Por qué Interpol no llegó a detener a Rodríguez Simón a pesar de su pedido?

Servini: Yo me pregunto lo mismo. Es la primera vez que me pasa algo con Interpol, porque me pide que le informe ciertos datos que según ellos faltaban. Se los informamos inmediatamente y tampoco lo detuvieron.

Noticias: ¿Como interpreta eso?

Servini: Yo interpreto que alguien debe estar conectado con Interpol París. Ahora ya no pueden detenerlo porque él está con el pedido de asilo. Interpol no puede actuar en este momento. Pero al principio pudo haber actuado y no actuó. Habría que averiguar qué pasó.

Noticias: De todos modos, ¿tenía pensado detenerlo en la etapa anterior cuando lo llamó a la indagatoria?

Servini: (Niega con la cabeza). Tengo mucho por investigar todavía.

Noticias: ¿Y por qué cambió de opinión, por qué después decidió pedir la detención?

Servini: Y... porque cuando una persona pide el asilo así en otro lugar, es rebelde. Y cuando una persona está en rebeldía, la Justicia la tiene que detener. Él se puso en esa situación.

Noticias: En C5N, el canal de Cristóbal López, veían que usted no movía demasiado el expediente y le dijeron que tenía que ponerse una verdulería...

Servini: Sí, Tomás Méndez. Y ahí le contesté que muchas veces me quedé 48 horas sin dormir de la cantidad de trabajo que tenía.

Noticias: Ahí usted pidió salir del expediente por “violencia moral”.

Servini: Y sí, a mí lo peor que me pueden decir es que no trabajo.

Noticias: Pero después usted vuelve porque la Cámara no le hace lugar a su pedido y C5N baja un poco los decibeles contra usted. ¿Le encuentra alguna explicación a este cambio?

Servini: No. Yo les iba a hacer un juicio, pero como al día siguiente pidieron perdón, no podía hacerle una demanda civil, porque no iba a funcionar.

Noticias: Rodríguez Simón es parte del partido en el que está Lilita Carrió, ¿usted se considera amiga de ella?

Servini: No. Es conocida.

Noticias: Se tienen estima. Ella ha ido a verla.

Servini: No, ella ha venido siempre por temas de denuncias que ha hecho.

Noticias: Usted le puso una custodia.

Servini: Sí, porque la amenazaron de muerte, pero la amistad es cuando usted sale a comer, la recibe en su casa o va a la casa de ella, va a tomar café. Yo nunca he tomado un café con Lilita, salvo un café que le haya dado en el juzgado. Siempre la he visto en el juzgado electoral o federal. Ella en un momento armó un partido y nosotros hacemos el trabajo que hacemos con todo el mundo que arma un partido.

Servini se considera una jueza imparcial, por más que al expediente de “Pepín” se sume la denuncia del Ministerio de Salud contra Patricia Bullrich por sus dichos de supuestas coimas pedidas por funcionarios argentinos a Pfizer, que recayó en su juzgado. La forma en que avance en ambas causas despejará o no las dudas.

Servini y su relación con la Política

En su relación con los oficialismos, la jueza atravesó el menemismo, el delarruismo, el duhaldismo, el kirchnerismo y el macrismo. Con todos tuvo momentos de tensión, pero ella sostiene: “Con quien peor la pasé fue con Macri”.

Noticias: Ellos, cuando fueron gobierno, hubo jueces que se jubilaron, a los que se decía que los presionaban para jubilarse...

Servini: A mi me jubilaron de prepo. Sí, Dios me ayudó, porque a veces tengo una mano… una casualidad fue, que me enteré de casualidad. Un día se me ocurrió buscar el expediente de la jubilación. Yo estoy jubilada desde hace años, desde antes de los 75, porque a mi me gusta hacer las cosas anticipadamente...

Noticias: Inició el trámite de jubilación.

Servini: Sí. Como la ley dice que uno tiene que renunciar para que te acuerden la jubilación, yo no renuncié. No sé porqué se me ocurrió buscar el expediente de fotocopia que yo tengo, de mi trámite jubilatorio. ¿Por qué tengo fotocopia? Por que yo sé que los expedientes se pierden, porque antes de entrar a la justicia fui gestora de mi padre, e hice muchas jubilaciones entonces sé lo que le ha pasado a mucha gente, con la perdida del expediente, entonces le saqué fotocopia. No sé, se me ocurrió y sabía que el expediente estaba envuelto en la caja de seguridad. Mi secretaria se me iba de paseo a las Cataratas y le dije que lo buscara en la caja de seguridad. Mónica se iba. No lo encontró. Entonces, ella no se quería ir sin que yo tuviera la copia, entonces le pidió a una persona en el Anses me sacara fotocopia del expediente. Se va a las Cataratas, la llama la persona, y le dice: “la jueza está jubilada”. Por ejemplo: Era el 26 de abril, y yo a partir del 1 de Mayo pasaba a cobrar a través del Anses.

Noticias: Cuatro días antes.

Servini: Si. Y Mónica le dice “Andá a llevárselo a la Doctora’. Creo que fue un viernes. ¡Cuándo me lo trajo! Casi muero. Sábado y domingo a full.

Noticias: Llamando a todo el mundo.

Servini: No, no, preparar el amparo. Dentro del Anses, y fuera del Anses en la justicia, si yo no había renunciado. El que me había promocionado la jubilación, pienso que mandado por alguien, nunca lo supe, es el que estaba en Personal en ese momento, un tal Vicent. Empleado del Consejo de la Magistratura. Yo los denuncié. No sé en qué está el expediente porque hasta hace poco Rafecas no lo había cerrado. Así que bueno, logré frenarla.

Noticias: ¿Lo tomó como una presión?

Servini: Una presión por supuesto, a Vincent no se le va a ocurrir jubilarme sino lo manda alguien.

Noticias: ¿Qué hubiera pasado si llegaba el 1 de mayo?

Servini: Imaginase querer volver todo para atrás, es difícil, es más difícil que conseguir que no se realice, que no se ejecute. (...) A la única a la que en la Justicia le ha pasado eso. Se volvió todo para atrás, pero insisto que creo que debo ser la única, quiero que lo busquen y lo encuentren, a otra persona que haya tenido el mismo problema que yo. No hay.

Noticias: ¿Desde el gobierno le dieron alguna explicación?¿Alguien le explicó algo de porqué se hizo eso?

Servini: No, porque eso viene del Consejo de la Magistratura, la nota la mandaron del Consejo.

Noticias: En la relación con la política, ¿Con qué gobierno la pasó peor?

Servini: Con el macrismo.

Noticias: ¿Por ese intento de Jubilación?

Servini: No solo por el intento de jubilación. Me nombran interina en el Juzgado electoral de La Plata. Y resulta que estaban...

Noticias: Antes de Cullota.

Servini: Antes de Cullota. Por abajo me estaban moviendo el piso para sacarme, para poner a Cullota.

Noticias: Y ahí estaba la Mesa Judicial, Torello era...

Servini: Le dije a Torello ‘no te va a ir bien con Cullota, porque para manejar una secretaría electoral es muy difícil’, y más La Plata, que no está todo en un lugar. Está en distintos edificios, en distintas calles y usted no puede manejar gente cuando no la tiene toda junta. Además, no tenían dividido como tengo yo, tienen otras secretarías electorales, por dependencia: fichero, coordinación, todo dividido. Ellos tenían todo junto, si uno agarraba una cosa y….

Noticias: ¿Torello está involucrado en el caso Indalo?

Servini: No le voy a hablar del caso Indalo. Ya más de lo que hablé no voy a hablar.

Noticias: ¿Pero hay más personas además de Pepin?

Servini: (Afirma con la cabeza)

Historia

Servini llegó a la Justicia federal en 1990 y desde entonces tuvo vaivenes con todos los gobiernos. Su primer escándalo conocido fue el Yomagate, un caso que involucró a Amira Yoma, la entonces cuñada del presidente Carlos Menem en una causa de narcotráfico que se inició en España a manos del juez Baltasar Garzón, quien luego tuvo un fuerte cruce con Servini.

Servini atesora un documento firmado por Baltasar Garzón donde admite que él pidió la detención de Amira Yoma en todo el mundo, excepto en territorio argentino. Esa es su coartada para explicar aquel caso que ocupó durante años la atención de la sociedad. El reproche que se la hacía entonces a Servini era que había favorecido la situación de la cuñada del presidente. En aquellos años uno de los fiscales de la causa era Gustavo Hornos, hoy presidente de la Cámara de Casación, con quien arrastra un enfrentamiento desde esa época. Servini argumenta que no podía detener a Amira, porque el juez no hizo el pedido como corresponde vía exhorto a través de la Cancillería, sino que mandó un telegrama.

Noticias: ¿En otros tiempos hubo otro tipo de presiones, otras maneras? Usted pasó por el menemismo, el delaurrismo, el duhaldismo, el kirchnerismo. ¿Presionaban de alguna otra manera?

Servini: A mi me han presionado poco porque saben que no les hago caso.

Noticias: Digo, otro tipo de presiones.

Servini: Si, presiones he tenido, pero no muchas. Más vale que he tenido presiones para que me vaya. En el gobierno de Menem.

Noticias: ¿Con qué caso?

Servini: El Yomagate.

Noticias: En ese momento, se le criticaba a usted, que había favorecido a los Yoma.

Servini: Yo la procesé a Amira Yoma, yo lo detuve y lo procesé a (Mario) Caserta. Yo no favorecí a nadie. Lo que pasa, es que desde la Side de ese entonces, querían mi cargo.

Noticias: ¿Por qué su cargo es importante?

Servini: Porque estaba el Juzgado electoral, y ellos pueden creer que desde ahí, puede hacer fraude, y eso es imposible.

Noticias: ¿Y cómo se sobrevive entonces, porque si un lugar como la Side, quiera su juzgado, y no lo logre, cómo se sobrevive a esa presión?

Servini: Y yo sobreviví peleando, contestando todo lo que me hacían, demostrando que todo lo que me hacían no era así. Porque una de las cosas que a mi me quisieron imputar fue la no detención de Amira Yoma, decían que Baltazar Garzón había pedido la detención de Amira Yoma, a raíz de que había venido un telegrama por Interpol, en inglés, una cosa descabellada. Baltasar Garzón no pidió la detención de Amira Yoma en Argentina, lo que pasa es que él también se prestó al juego. Y contestó un año y medio después.

Noticias: ¿A qué juego se prestó?

Servini: El juego contra mí. Contestó un año y medio después, cuando yo ya estaba recusada.

Noticias: En esos años se decía que usted lo había grabado a Garzón en una charla.

Servini: No, el tema fue así: a mi me vienen con que Baltasar Garzón había pedido la detención de Amira Yoma, con el telegrama de Interpol en inglés. Yo digo, no puede ser, porque yo había estado en España, había estado con él, y él me dijo que no había pedido la detención. Yo me quise traer una resolución de él. Yo estuve para una Semana Santa, que podía ser primeros días de abril, no recuerdo la fecha. Pero él en febrero había hecho una resolución, donde pedía la detención de Amira e Ibrahim Yoma. Y yo le pido esa fotocopia, y él me dice: “no te la doy porque yo no los tengo identificados todavía. Yo tengo que identificar bien a todos y después que yo ejecute esto, te mandaré el exhorto”. Cuando él pedía la detención de una persona, mandaba un exhorto por Cancillería. Cuando yo le pido esa resolución, él me dice que no. Era Semana Santa, el juzgado estaba todo revuelto porque se querían ir las empleadas para ir a las Rías gallegas, ya era la tarde. Me da las fotocopias, yo no las reviso porque no tenía tiempo, él se iba. Las tomé y no las miré. Ya las había visto para qué las iba a volver a ver. Resulta que en esas fotocopias venía ese auto, que no me quería dar, pero las chicas cuando sacaron las fotocopias, sacaron todo. Bueno, Manda ese exhorto, yo lo llamo por teléfono, yo le mando exhorto para que me conteste si pide la detención, no me contesta, no me contesta. Y lo hago un día por teléfono, entonces ahí sí lo grabé, porque yo no tenía la contestación oficial. Entonces le pregunto: ¿Baltazar, pediste la detención de Amira? Y me dijo no por teléfono. Entonces cuando fui al Congreso, porque del Congreso me llamaron y me imputaban la no detención de Amira, yo sabía que Baltazar no lo había pedido, porque no tenía el expediente bien trabajado, todavía no daba para la detención, llevé la cinta, para que los Diputados escucharan. Al poco tiempo a mi me recusan, yo he pedido varias veces a través de exhorto, y no me contestaba. Y me recusan. Contesta Baltazar Garzón al año y medio, piensa que eso fue junio/julio del ‘91, y contesta en el ‘93, en una hojita así, “pedí la detención en todo el mundo menos en la Argentina”.

Noticias: Usted cuando fue a España, ¿Se encontró con algún representante de la Side de ese momento?

Servini: No, había ido Pepe Allevato que era amigo mío, en su momento me había dicho si quería que vaya y le dije que si, vamos a divertirnos un rato, pero no como representante de la Side. Ahora, si usted me pregunta, dudo cuál fue el papel de Pepe Allevato.

Noticias: ¿La estaba, tal vez, midiendo?

Servini: (silencio) ¿Me entiende? caí yo. Creí que era un amigo.

Noticias: Cada tanto tiene amigos usted, en la Side. Este gobierno llega al poder criticando la relación de los jueces con la Secretaría de Inteligencia. Y a usted le adjudican amistad con Stiuso...

Servini: Con Stiuso la relación que tengo es laboral. Yo he tenido mucho trabajo con él. Así como también trabajé muy bien con Policía Federal y el Departamento de Defraudaciones y Estafas.

Noticias: Eduardo Miragaya también estuvo en la secretaría.

Servini: Miragaya es un amigo, nada más. Ni siquiera pertenece a mi fuero, no pertenecía a mi fuero. Fue Seguridad Social.

Noticias: Le traigo estos ejemplos porque el Presidente dice que existe una relación promiscua entre la Secretaría de Inteligencia y la Justicia Federal. ¿Para usted existe?

Servini: Conmigo no.

Noticias: ¿Y con otros jueces?

Servini: Desconozco. Yo sí he sido muy amiga de Pepe Allevato. Después si he sido amiga de otra gente de la Side, desconozco, porque yo no sé quién es de la Side, qué abogado está en la Side. En el momento de Hugo Anzorreguy sé que había muchos abogados que trabajan en la Side.

Noticias: Se enteró después usted.

Servini: Quiénes eran, quiénes estaban, quénes me golpearon. Cuando lean este artículo, el que haya sido, se va a dar por aludido. Pero yo no sé, me entiende? Ahora, si usted me dice, ¿Lo conoció a Toma? Si. Pero lo conocía porque Toma venía por el partido. Si usted me dice, a la Señora 8, a la señora…

Noticias: Silvia Majdalani

Servini: Majdalani, Sí, yo la conocía pero de antes, que no tenía ninguna relación con la Side, fui a comer muchas veces a su casa. Yo no he ido por temas de la Side a verla a ella, jamás. Nunca pedí un trabajo… ¿Por qué pedía trabajos con Stiuso? porque sabía que trabajaba muy bien, y sabía que íbamos a llegar a un buen final.

Me van a decir “nombró a la hija de Stiuso”, pobrecita Silvia, se tuvo que ir del Juzgado, era muy buena empleada, nada que ver con el padre, jamás transmitió nada al padre, vivió ajena a todas las cosas que podían ser algo políticas. Pero me dio mucha lástima lo que hicieron porque yo perdí una empleada, ella se fue, estuvo mal, y a lo mejor podría haber hecho carrera ahí.

Padrinos

La jueza María Servini es una leyenda viva y por demás polémica de los últimos 30 años de historia argentina, conoció a todos los presidentes y los dirigentes más importantes del país. Niega haber llegado hasta donde llegó gracias a un padrino, algo que suele ser moneda corriente en los ascensos judiciales.

Noticias: Para ir a la Justicia Federal, ¿hay que si o si tener un padrino político? O se puede llegar a ser juez sin padrino.

Servini: Pienso que se puede llegar a ser juez sin padrino. Ahora, no es fácil llegar a la Justicia Federal. Si yo tuviera un nieto mío que me dijera ‘quiero ser juez federal’, le diría ‘en vez de ser juez federal, andá a ser juez de instrucción’. Porque Federal es difícil moverse y uno tiene que luchar mucho para poder mantenerse. A mi me costó mucho, tal vez más por ser mujer, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba por ir a Federal y se comentaba, mucha gente amiga cruzaba de calle, y entre ellos el flaco Ribas, para decirme ‘No te vayas a Federal, te vas a volver loca ahí’. Y tenían razón.

Noticias: Leyendo notas viejas, se decía en el momento que uno de sus padrinos políticos había sido Jorge Antonio.

Servini: No era un padrino político Jorge Antonio, era un amigo. Yo lo quería mucho como si fuera un tío. Con él hablaba, contaba cosas de la vida, que nos gustaba…

Noticias: … era amiga de Perón.

Servini: Claro, y contaba muchas cosas de Perón y todo eso.

Noticias: ¿Él la ayudó a entrar en la Justicia?

Servini: No. Yo entré en la justicia, en la primera época de Perón. En el año 74, donde yo no lo conocía a Jorge Antonio.

Noticias: ¿Y usted apadrinó gente?

Servini: ¿En qué sentido?

Noticias: Otras personas que quisieran entrar a la Justicia.

Servini: No, en general no. Si me llegan a preguntar cómo es fulano...

Noticias: Puede dar una referencia, claro.

Servini: No me meto en esas cosas, no quiero entrar en el Ministerio de Justicia, no me ven en el Ministerio, no sé cuantos años hace que no lo piso.

Noticias: En un momento usted dijo que era la jueza de los exhortos. Y hoy tiene causas más calientes ¿Por qué pasan esas cosas?

Servini: Mire como sería en ese momento que yo era la jueza de los exhortos, que después tuvieron que resolver a través de una acordada, que los exhortos se le sortearan aparte.

Noticias: ¿Había irregularidades en ese momento con los sorteos?.

Servini: Exactamente.

Noticias: ¿Y por qué pasaba eso?

Servini: En la época estaba Oyarbide

Noticias: Que le llegaba todo a él. (silencio) ¿Pero qué cambió que ahora tiene causas más relevantes y antes no?

Servini: Pienso que se sortea todo, lo que pasa es que hay muchas denuncias, muchas que van directamente al muere a penas entran. Hay gente que son denunciantes crónicos. Yo misma estoy denunciada ahora. Con el fiscal Ramiro González. Los dos estamos en una causa.

Noticias: ¿Por qué?

Servini: Ni sé. No me preocupo, sabe la cantidad de causas y denuncias que tuve yo.

Noticias: Ramiro está ahora en la Fiscalía electoral. ¿A él lo recomendó usted?

Servini: No. Tampoco voy a la Procuración, yo a Casal no lo conozco, no sé qué cara tiene, lo conozco por fotos, pero jamás lo he visto personalmente.

Noticias: Le pregunto por Ramiro...

Servini: Fue secretario mio, electoral.

Noticias: Lo conoce bien. ¿No se lo puede considerar un ahijado judicial?

Servini: No, Ramiro tiene mucha independencia, es una persona que sabe mucho, y lo que tiene es que estuvo muchos años de secretario electoral, entonces sabe como conoce el tema electoral, no necesita usted decirle nada. Si usted pone una persona de afuera que no sabe lo que es electoral y lo pone de electoral, no es fácil aprender. Sobre todo los días de elecciones y esas cosas. Ramiro es independiente, sabe. Es una persona que sabe mucho de electoral.

Servini todavía no piensa en su retiro y se jacta de haber conocido muchos presidentes. Tiene poder y sabe manejarlo, aunque reconoce que para ser juez federal hay que lidiar con muchas mentiras y los intereses de la política.

Noticias: ¿Está de acuerdo con el Presidente de que hay que depurar Comodoro Py?

Servini: No, no estoy de acuerdo. Yo creo que a lo mejor habría que investigar algunas causas, cómo se iniciaron y por qué se iniciaron así. De ahí a hacer el cambio que quieren hacer, van a llorar después.

Noticias: ¿Por qué? ¿Qué significa?

Servini: Van a llorar porque se van a encontrar con mucha gente que está acostumbrada a otras cosas. Federal no es fácil y no todas las personas están capacitadas para ir a Federal. A mis nietos les diría ‘Váyanse a Instrucción’. Mi hijo está en Instrucción y no le digo que venga a Federal. Yo fui muy feliz en Instrucción. Tuve cosas muy lindas, ahí trabajé mucho con Stiuso y con Sablich (sic).

Noticias: ¿Con qué hay que lidiar en Federal.

Servini: Muchas mentiras. Hay que lidiar con los intereses políticos de algunas personas, que tienen allegados en otros lugares.

Noticias: ¿Los jueces tienen intereses políticos?

Servini: Yo creo que no, no sé. Nosotros no podemos tener interés político. A mi no me interesa si es Macri o es Alberto. Si usted me pregunta yo a Alberto lo conozco mucho porque armó un partido político. El que arma un partido político me viene a ver a mí, con el secretario y tenemos que incluirle 4 mil fichas de adherentes y después las 4 mil de afiliados, y aceptar el acta, la composición... todo. Por eso yo conozco todos los políticos, yo conozco a todos los Presidente de la República Argentina.

Noticias: ¿Tiene más poder un juez que un presidente?

Servini: No, el Presidente tiene mucho poder, pero el juez tiene mucho poder porque detiene a la gente. Ahora, ese poder de detener, lo tiene que tener una persona… que le puede decir, que tenga mucha intuición, que sepa mucho... Usted no puede detener por detener.

Noticias: La última. ¿Está de acuerdo con la teoría del lawfare?

Servini: No. Porque no… yo no la uso, ni sé lo que es.

Noticias: Lo que hizo Bonadío por ejemplo, de detener gente, muchísimos empresarios, políticos….

Servini: No me gusta hablar de un muerto, yo las cosas las hubiera llevado de otra forma. Nada más.