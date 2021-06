Ofensiva kirchnerista contra la procuración

En medio de las semanas con mayores números de contagios positivos por el Covid-19, el kirchnerismo movió el avispero en Diputados, cuando logró el dictamen favorable en comisión y dejó todo listo para el ingreso a la Cámara baja del proyecto para reformar al Ministerio Público Fiscal. Pero en el poroteo final, aún no están los números y por ahora el plan deberá esperar.

Mientras tanto, el procurador interino Eduardo Casal avisó que no va a renunciar a pesar de las presiones: “Yo estoy acá porque me lo manda la ley y el lugar lo tiene que ocupar la política”, dijo. Mientras tanto, el candidato de Alberto Fernández para suplantarlo tampoco se siente cómodo con la idea de la reforma: “Si a mitad del proceso para mi designación, se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al procurador, eso será para mí un limite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación”, indicó Daniel Rafecas.

El Presidente dijo que se deben una charla, cree que lo puede convencer de continuar adelante. Y en sus respuestas escritas al Senado, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero confirmó que sigue en pie el pliego enviado por el Poder Ejecutivo para designarlo como procurador.

por R.N.