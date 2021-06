A qué aspiran los Duhalde con su escalada verbal contra el Gobierno

“Voy a tratar por todos los medios que este Gobierno no pueda seguir”, aseguró en polémicas declaraciones el ex presidente Eduardo Duhalde. Contó que trabaja para formar una nueva alternativa política de cara a las elecciones, con el objetivo de “lograr la unidad de los argentinos”.

Ese mismo día, su esposa Hilda “Chiche” Duhalde salía con los tapones de punta: “Son unos hijos de puta, la política no se ocupa de los problemas de la gente. Se ocupan en ver quién es peor que el otro”, manifestó la ex senadora en declaraciones de Radio Rivadavia.

Los Duhalde tuvieron una posición cercana al oficialismo tras las elecciones de 2019. Eduardo terció en el acuerdo entre el presidente y Roberto Lavagna, que terminó ubicando a su hijo Marco en el INDEC, y a Matías Tombolini en la vicepresidencia del Banco Nación.

Y Chiche se sumó a las mesas del hambre que organizaron Alberto Fernández con Daniel Arroyo para convocar a referentes de varios sectores, y algunos mediáticos: Marcelo Tinelli fue parte de esa foto, sentado al centro de la gran esa junto al presidente.

Pero la ex senadora y cabeza de Las Manzaneras se fue dando un portazo el año pasado en medio de la pandemia, en desacuerdo con las premisas de la mesa, pero sobre todo con el poco espacio y peso que tenía allí: se quejó de que Estela de Carlotto fuese más escuchada.

Y la relación con el gobierno se tensó aún más después de la explosión del “Vacunatorio Vip”: los Duhalde, sus hijas, y el secretario privado del ex presidente, fueron vacunados a domicilio por orden del ex ministro Ginés González García.

Pero los puentes con el Gobierno no se quemaron y Eduardo siguió, según su propia versión, en contacto con el presidente, buscando ser el artífice de un "Acuerdo de la Moncloa" a la argentina, para cerrar la grieta y tener un plan sostenible de crecimiento.

“Lo que busca Eduardo es no desaparecer él, seguir teniendo su cuota de poder y jugar al hacedor de reyes como buscó con Lavagna y no le salió. Él quiere que lo escuchen y si no le hacen caso se enoja”, reconocen en el gobierno.

Chiche Duhalde, más pragmática, buscaría un lugar en las listas, ofreciendo relanzar a Las Manzaneras y un plan de trabajo que rivalice y reemplace eventualmente con los planes sociales del Gobierno, a los que critica.

“Estamos entregando planes a lo pavote, ¿a dónde va esa plata? El límite es la elección, la gente por falta de credibilidad en la política vota en blanco y vamos a correr serios riesgos. Hay que hacer una lista que tenga a los radicales, a Cambiemos, y otros”, apuntó, dejando en claro que están trabajando en una paso amplia, que una a peronistas anti K con radicales y Pro.

“No sé por qué me han puesto como candidata, no se de donde surgen los comentarios. Todos los que queremos un cambio en esta Argentina tenemos que estar unidos, tenemos las posibilidades de tener un país distinto”, reconoció la ex senadora que volvería a competir, preocupada por el legado: “no quiero dejarle este país a mis nietos e hijos”.

“Yo aspiro verdaderamente a que la oposición tenga un espíritu patriótico, porque me parece que en esta elección se define la Argentina del futuro, no es una elección más es una elección trascendente. No hay que pensar en las elecciones del 2023, hay que pensar en la elección de este año, tienen que estar todos unidos los que queremos un país en serio, estamos a la deriva”, marcó Chiche Duhalde en diálogo con El Disparador (Delta 90.3).

“Florencio Randazzo es un candidato, pero apuesto a la unidad, alguien tiene que convocarla, cualquiera, alguno que quiera ser el jefe, que demuestre esa grandeza, va a ser respetado por el conjunto de la sociedad”, apuntó en un mensaje que bien podría ir dirigido al Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y que reconoce por otra parte al ex ministro de Interior, a quien Chiche podría secundar en la lista del peronismo no alineado con el Gobierno. Y ser como referentes los Duhalde en la oposición lo que no consiguieron al alinearse primero.