La feroz interna entre Mario Ishii y Kicillof tras la fake news del arroz

Las imágenes se viralizaron en las redes sociales e incluso fueron compartidas en sus cuentas por diputados de la oposición. Eran paquetes de arroz de la marca Ñaembé con la siguiente inscripción: “Prohibida su venta. Distribución gratuita. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof”. ¿Propaganda política en medio de la pandemia? ¿El regreso de “el Estado soy yo”? Nada de eso: a las desmentidas vía Twitter que acaba de hacer el gobernador se suma una investigación del sitio Chequeado que pudo determinar que los paquetes sí existieron, pero no fueron distribuidos por Kicillof y sus funcionarios.

La sorpresa surgió cuando Chequeado buscó la marca Ñaembé y a su titular Rafael Giordano en el registro de proveedores de la provincia bonaerense. No aparecía allí. Pero sí, en cambio, las redes mostraron nuevas imágenes de paquetes de la misma marca y que llevaban esta inscripción similar a la que buscaba inculpar a Kicillof: “Distribución gratuita. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii”. Sólo que esta vez no se trataba de una fake news.

En la intendencia de Ishii, un histórico entre los llamados barones del conurbano, sus voceros respondieron lo siguiente a Chequeado: “El intendente compra ahí hace años. Es un arrocero de Corrientes. Se le pone esa inscripción para que no los quieran vender, que no hagan ninguna chanchada. Se lo pone directo la empresa”. Impactante admisión.

La pregunta que se impone es si los paquetes con el nombre de Kicillof son una operación de Ishii contra el gobernador, con quien no se lleva nada bien. A pesar de su insistencia, el intendente no obtuvo lugares en el gobierno de Kicillof. Y a comienzos de este año, cuando el gobernador intentó aprobar en la Legislatura provincial una suba de impuestos que alcanzaba el 75 por ciento para los contribuyentes con mayor poder adquisitivo, la sesión fracasó porque dos diputados no estuvieron al momento de dar quórum. Uno de ellos es José Pérez, el ex secretario de Gobierno en el municipio de Ishii y que sigue respondiéndole.

por R.N.