Quién es Alejandro Grimson, el intelectual preferido de Alberto

En la oficina que Alejandro Grimson ocupa en la Casa Rosada no hay televisor. El antropólogo social, investigador del Conicet y autor del libro “Qué es el peronismo” no sigue de cerca las noticias. Ni siquiera mira en directo todas las entrevistas que concede Alberto Fernández, a quien le aporta datos para sus discursos. Prefiere YouTube porque le da tiempo para concentrarse en la tarea para la que fue convocado: pensar el país que aún no existe, de manera plural y como titular del programa Argentina Futura.

Grimson se acercó a Fernández vía Santiago Cafiero en 2018, obsesionado con la idea de la unidad. Participó activamente en la campaña y se ganó un lugar en el Consejo de Asesores que comanda Juan Manuel Olmos junto a Julián Leunda, y que integran la socióloga feminista Dora Barrancos, el filósofo Ricardo Forster y la politóloga Cecilia Nicolini. “El Presidente y el jefe de Gabinete escuchan y discuten muchísimo, se apasionan en la discusión. Por eso existe el Consejo de Asesores, la mesa de médicos y la diversidad que hay en todo el Gobierno”, dice a NOTICIAS desde su despacho, donde llegó a pasar hasta 15 horas en pleno trabajo antipandemia.

Noticias: ¿Qué tarea le toca hoy?

Alejandro Grimson: Una gran parte de las tareas de los que integramos el Gobierno se redireccionaron en función de lo que estamos viviendo. Ahora publicamos el libro digital y de acceso libre “El futuro después del Covid-19”, con casi 30 intelectuales de diversos extractos políticos y disciplinas pensando cada uno desde su mirada qué tipo de sociedad nos espera después.

Noticias: ¿Usted los convocó?

Grimson: Les escribí un mail o un WhatsApp a unas 40 personas y hubo gente que no pudo hacerlo. Es un oxímoron porque los libros se escriben, a veces, durante años y este está escrito en la emergencia. A mi juicio es inédito porque escriben Beatriz Sarlo, Vicente Palermo, Andrés Malamud, Horacio González, Dora Barrancos, Rita Segato. Gente de opiniones políticas muy diversas.

Noticias: Argentina Futura tiene previsto tratar temas como el teletrabajo. ¿Se aceleraron esos debates?

Grimson: No puedo responder eso porque hasta ahora construimos una agenda a la que vamos a ir convocando especialistas y todavía no iniciamos esos estudios. En estas semanas de aislamiento sí vimos la relevancia del teletrabajo, de poder potenciarlo y regularlo, que se entienda cuáles son los derechos y protecciones de las personas que lo están haciendo. Hay un montón de temas a analizar.

Noticias: ¿El ensayo antigrieta que logró el Presidente podrá mantenerse tras el miedo al Covid-19?

Grimson: No podemos hacer un pronóstico. Podemos mirar un hecho: hoy estamos logrando que un problema que afecta a todos tenga a las 24 jurisdicciones junto al Presidente, priorizando la salud y salvar vidas. Eso no tiene por qué borrar diferencias y matices, como tiene que haber en toda vida democrática, pero sí habla de una madurez muy importante: poder unir a la inmensa mayoría frente a este desafío que ataca a toda la sociedad sin distinción.

Noticias: ¿Hay sectores que no entendieron esa unidad?

Grimson: Los que no entendieron y hacen campañas de Twitter son los que no tienen responsabilidad de Gobierno.

Noticias: ¿Son antiperonistas?

Grimson: Es más que antiperonismo a esta altura. Hacer campañas hoy contra la unidad, contra el Presidente o contra esta decisión conjunta de las 24 jurisdicciones tiene mucho de antiperonismo pero lo trasciende.

Noticias: ¿Qué es?

Grimson: Yo creo que alguien que quiere jugar irresponsablemente con la pandemia sólo puede ser considerado como antiargentino.

Consejero. Cuando Alberto Fernández piensa el armado y la redacción de sus discursos recurre a Cafiero, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y a Grimson. Pero el doctor en Antropología, que también estudió Comunicación en la UBA, prefiere omitir los detalles sobre esos consejos. Asegura que su tarea es amplia y difícil de encasillar: “Me puede llamar a una reunión el propio Presidente o me puede preguntar algo un ministro. Somos un equipo. No hay lugar para el marketing o los estilos de construcción que predominaron en la etapa anterior”.

Noticias: ¿Se refiere a que no hay lugar para un Durán Barba?

Grimson: Exacto. No hay una persona que escriba mensajes o lo que tiene que decir. Siempre es el Presidente quien tiene la iniciativa y escribe sus discursos. Obviamente que en todas las acciones de Gobierno hay que construir y el Presidente necesita ciertos datos. Hay un trabajo de colaboración y de equipo.

Noticias: ¿Debilita la figura presidencial revelar esos aportes?

Grimson: El caso de Alberto es el de una persona que ha leído mucho y en la medida en que el tiempo se lo permite se sigue actualizando. Al conversar con líderes del mundo también aparecen referencias. Por supuesto no tiene nada de malo que alguien le diga a cualquier ministro o al Presidente “mirá que interesante este texto”. Eso es parte del trabajo en equipo.