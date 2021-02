Cómo se compone la herencia que deja Carlos Menem

Como cada vez que fallece una personalidad pública y que manejó un patrimonio considerable, su herencia es el tema que se empieza a analizar al día siguiente de su muerte. Esta vez se trata del ex presidente Carlos Menem, quien falleció este 14 de febrero.

Según su declaración jurada, su patrimonio estaba compuesto por 26 terrenos en Chilecito, en La Rioja, de los cuales solo es poseedor del 50%. La otra mitad es del ex intendente de Córdoba Germán Kammerath Gordillo. En la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción dice que cada terreno tiene sólo un metro cuadrado y que el valor informado es el valor fiscal de ese metro cuadrado. El problema fue que Menem jamás informó las dimensiones reales de los lotes y mucho menos los informes de dominio. En la declaración jurada de la oficina anticorrupción, los 26 lotes suman 300 mil pesos. NOTICIAS accedió a los registros provinciales de La Rioja y la suma de todos los terrenos superarían los 12 millones de pesos de valor fiscal.

Otros bienes declarados fueron obras de arte, dinero en efectivo en el país, dos autos y acciones de la empresa Telecom. Menem vivía en una casona en el Belgrano R, que no era parte de su patrimonio, sino que pertenece a Zulemita Menem, su hija mayor. Otra propiedad emblemática del ex presidente fue su residencia en Anillaco, La Rioja, conocida como “La Rosadita”. Aquella casa tampoco forma parte del patrimonio heredable de Menem, sino que también es de Zulemita. Hoy está preparándose para ser convertida en Museo.

Entre los herederos del ex presidente están, además de Zulemita, Carlitos Nair, Máximo Menem Bolocco –el hijo que tuvo con Cecilia Bolocco– y Antonella Menem, la hija de Carlos Menem Jr. La relación entre todos los herederos no es la mejor. En los últimos años, Zulemita fue quien más tiempo pasó al lado de su padre, junto con Carlitos Nair. Antonella ha dado entrevistas donde dijo que hacía tiempo que no hablaba con su padre y con Máximo, la relación era distante, producto de la tensa relación entre su madre Cecilia y Zulemita. Entre todos ellos quedará ahora la disputa por la sucesión.

La declaración Jurada de Menem: