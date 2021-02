Insólita embestida judicial contra Santiago O'Donnell por el libro de los Macri

Cuando su hijo entró a su departamento con la resolución de la jueza Susana Gastaldi, a Santiago O’Donnell se le removieron algunas ideas. Mariano Macri, entrevistado y protagonista de su libro “Hermano” en el que cuenta historias hasta allí desconocidas del ex presidente, se proponía enjuiciarlo: el periodista se estaba enterando, de esa manera, que le preparaban una causa por daños y perjuicios, promovido por uno de los apellidos más poderosos del país.

“Empecé a leer, eran pocas carillas. Me las devoré y apenas terminé lo llamé a mi abogado. No lo podía creer”, revela. En un hecho inédito para el periodismo, la titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 6, le pide que entregue su material personal a riesgo de imponerle una multa diaria hasta tanto lo haga.

Noticias: ¿Pudo averiguar si hay antecedentes de una resolución judicial similar?

Santiago O’Donnell: Hubo allanamientos, pedidos de entrega de información y otras cuestiones. Pero esto tiene lo inédito de que es una medida preliminar para ver si me van a hacer un juicio de daños y perjuicios o no. Me piden mis apuntes para ver si me hacen juicio, me parece una locura.

Noticias: ¿Considera irregular el proceder de la jueza?

O’Donnell: Me pidieron esto antes de avisarme que hay una causa. Hay una lista de juristas que adhirieron a mi comunicado, que no es común: desde Daniel Sabsay a Eugenio Zaffaroni, de Graciaña Peñafort a Ricardo Gil Lavedra. Están los mejores de todas las ideologías. ¿Vos viste alguna vez el sindicato y los dueños de los medios adherir juntos a una causa? Eso es inédito también. Yo soy una persona de bajo perfil, que siempre trabajó detrás de la firma. Creo que hay que hacer foco en el libro, que no fue bien recibido en el macrismo pero que todavía no tuvo la lectura que se merece.

Noticias: Pero si la intención era hacer daño, fue contraproducente: otra vez estamos hablando de Hermano, meses después de su publicación.

O’Donnell: Suena rarísimo, ¿no? Lo que pasa es que parece haber una casualidad muy grande, porque vos podes decir: justo me tocó la jueza más creativa del fuero civil. Pero pasa en un caso que involucra a uno de los hombres más poderosos del país, de quien muchos dicen que tiene el control de la Justicia.

Noticias: ¿Usted cree que está Mauricio Macri detrás del accionar de Mariano?

O’Donnell: Yo creo que hay poder detrás de Mariano en este momento. Claramente pasan cosas que no pasarían sólo con él: cómo puede ser, si le habían cortado el chorro y estaba totalmente aislado como él cuenta en el libro, de repente puede hacer el esfuerzo que hizo para que no salga el libro. Las ofertas que hizo llegar, o que llegaron en nombre de Mariano.

Noticias: ¿Ofertas económicas?

O’Donnell: No me quiero explayar porque ahí hay abogados que hablan entre ellos y me están mirando con ocho lupas. Pero ofertas hubo. Muchas y muy importantes. Y por vías distintas: no sólo a mí, sino también a la editorial, a quien invitaron a no publicar el libro. En la editorial saben muy bien qué productos pueden defender ante un embate judicial y cuáles no. Sudamericana es una editorial de primerísimo nivel y tiene gente muy valiosa. Humildemente, me parece que el producto es bueno y está bien hecho.

Noticias: Además, en este caso particular, la editorial se tomó un tiempo más para asesorarse legalmente sobre el asunto, antes de publicar. O’Donnell: Hubo consultas a nivel internacional: son una multinacional, no se toman todas las decisiones en Buenos Aires. Es un tema difícil, por eso cuando hablo del asunto cuido mis palabras. Yo estoy hace dos días sin dormir y golpeado por todo esto.

Noticias: ¿Cuál es el fundamento legal que utilizan para que entregue sus archivos?

O’Donnell: Son tres carillas. La jueza reescribió jurisprudencia mundial sobre libertad de expresión en tres carillas. Concretamente los argumentos son estos: que ningún derecho es absoluto, es decir, que yo tengo derecho a la libertad de expresión pero con límites. Y el otro es que como todo surge de charlas entre Mariano y yo solamente, no me asiste el secreto de las fuentes periodísticas.

Noticias: ¿Hasta ahora había recibido dos cartas documento de Mariano Macri?

O’Donnell: Sí, la primera fue para que no publique el libro. Y en la segunda me pedía todas mis grabaciones.

Noticias: O sea que no es la primera vez que le exigen sus grabaciones.

O’Donnell: No, pero ahí también es importante el orden de la secuencia. Primero me mandó una carta documento diciendo que no podía publicar el libro. Si él me hubiera pedido de entrada las cintas, porque quería chequear algo o tenerlas de recuerdo, otra hubiese sido la respuesta. Si me lo hubiera pedido antes de las cartas documento y de este juicio, durante esos seis meses donde yo le iba explicando cómo se estaba haciendo el libro… Veníamos de una armonía que se rompe en el momento en el que él le cuenta a un abogado. Ahí empiezan a entrar los estudios jurídicos: dos días después de intentar frenar el libro, me mandó una oferta de contrato diciéndome que quería ser mi colaborador. Que las regalías eran mías, pero que él tenía derecho a revisar lo que había escrito.

Noticias: Evidentemente, le dijo que no a su oferta.

O’Donnell: Por supuesto. Pero insisto, si me pedía acceso a mis archivos para defenderse él, probablemente, estaría cooperando. Qué ironía, si quisiera las grabaciones para una causa noble no hubiera hecho lo que hizo. Yo lo que puedo concluir es que este libro molestó al ex presidente, él dio muchas muestras de eso.

Noticias: ¿Le da miedo que esto termine en una condena?

O’Donnell: La verdad, nunca pensé ir a la cárcel. Pero cada vez que hablo con colegas me da más miedo. Porque entre nosotros nos hacemos preguntas que me llevan a pensar cosas que no se me habían ocurrido. Yo quiero ocuparme de cosas que no sean este juicio: cómo terminar el día, dormir… No quiero obsesionarme con los expedientes, pero estas pensando en por qué hizo esto, si habría que apelar. Cosas leguleyas. Tendré que distraerme escribiendo algo más.