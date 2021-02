Gabriela Cerruti y "La revolución de las viejas"

Gabriela Cerruti piensa en grande. Para ella, lo que está sucediendo es una revolución, la de las viejas. En enero del 2019, la diputada nacional del Frente de Todos grabó un video en el que habló sobre qué les pasa a las mujeres después de los 50. Las imágenes se viralizaron de inmediato y fueron el puntapié para todo lo que continuó después: la publicación de un libro (“La revolución de las viejas”, de Editorial Planeta), la creación de un grupo de Facebook en el que ya participan 30.000 personas y la elaboración de proyectos de ley como el de “antiedadismo”, que plantea eliminar la discriminación por edad para acceder a puestos de trabajo en el Estado, entre otras cosas.

Noticias: A la par de esta discusión, la industria vende cremas new age y cuesta encontrar referentes que no sean jóvenes. ¿Cómo se lidia con esta contradicción?

Gabriela Cerruti: El feminismo nos enseñó que con nuestro cuerpo hacemos lo que deseamos. A mí no me gustaría dejarme las canas. Tampoco me gusta mi color de pelo, me gusta este que uso. La vejez no es una edad sino cómo te ve la sociedad y cómo te ves vos. Debemos construir un espejo donde miramos. Tenemos a Dora Barrancos o Nora Cortiñas. Somos hijas de esas luchas. Somos las que salimos con el alfonsinismo, las que venimos de Cemento. El tema está y creo que los medios y las instituciones como el Parlamento, el Ejecutivo y Justicia son los espacios más conservadores de la sociedad, los que más tardan en aceptar las novedades. Lo ves en todos los espectros ideológicos. No ves una sola mina con canas en la televisión.

Noticias: ¿En la política se le da importancia al tema?

Cerruti: Por un lado hay asombro: “No nos dimos cuenta”, me dicen algunos políticos. Esto se lo digo al Presidente. Ellos les hablan a los jubilados y a los abuelitos. Pero, dentro de las vejeces, no todos son jubilados ni abuelos.

Noticias: El movimiento de mujeres venía poniendo el foco en las chicas más jóvenes, ¿ellas acompañan?

Cerruti: Muchísimo. Me llegan mensajes de chicas que le regalaron el libro a sus madres. A ellas les preocupa pensar en cómo van a envejecer sus mamás y quién las va a acompañar. Los dispositivos que te da la sociedad para después de determinada edad son muy pocos. Yo no voy a ir a jugar al ajedrez a Plaza Irlanda. Las mujeres de “La revolución de las viejas” lo primero que te dicen es: “No quiero ser una vieja de Pami”. Respeto un montón el trabajo que hace Pami, pero sirve para un sector. Estamos pensando alternativas para las mujeres. Ahora, por ejemplo, estamos desarrollando una app para que desde tu teléfono puedas llamar al médico, a la farmacia o a alguien para charlar. También queremos armar café concerts para mujeres grandes, espacios donde pasen la música que estaba de moda en tu juventud, donde puedas reunirte, charlar o estudiar. Hacer tu vida.

Noticias: ¿Cuáles son los miedos hacia la vejez?

Cerruti: Hay falta de información y tabúes por ejemplo, con la sexualidad. A los hombres les inventaron el viagra. El único problema que tenemos las mujeres es la falta de estrógeno y lubricación, que se resuelve con un óvulo. Pero de eso no se habla, incluso cuando después de los 40 podés tener una sexualidad más libre. Tu casa está vacía, no tenés miedo a tener hijos, no vivís todo con tanta ansiedad. El tema económico es otro de los grandes miedos. Por más jubilaciones de amas de casa que haya habido, no alcanza. También está el tema de la soledad. Cuando llegás a una edad, notás que pasaste mucho tiempo en tu familia y que las relaciones que te sostenían el día a día eran las de tu trabajo. Y, el gran tema: dónde vivir. No querés que tus hijos se hagan cargo, pero tampoco un geriátrico. ¿Por qué no pensar en comunidades sustentables o en edificios que, además de un encargado, tengan un piso con enfermeras?