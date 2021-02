Daniel Filmus dispara contra la oposición: "Son terraplanistas"

Daniel Filmus rara vez se enoja. Buscar una declaración desaforada suya o encontrarlo en algún cruce subido de tono, de esos que en la política nacional abundan, es una misión difícil. De hecho, todavía se acuerda de las únicas dos veces que, al menos en público, perdió la calma: el día que entró como diputado a fines del 2017, cuando se desató una batalla campal afuera del Congreso y a él, al que no querían dejar entrar al recinto, casi lo llevan preso, y cuando intercedió, en la Cámara, para evitar que Nicolás Massot se abalanzara sobre Leopoldo Moreau. “Ahora que a Leopoldo lo amenazaron le mande un mensaje y le dije: ‘Eso te pasa cuando no me tenés cerca para defenderte”, cuenta el secretario de Malvinas con una sonrisa, acomodado en un café en Valeria del Mar, a donde vino a pasar el fin de semana junto a su familia.

Por el perfil zen que siempre tuvo es que llama la atención cuando Filmus dispara munición pesada contra la oposición. “Son terraplanistas”, va a decir, en una de las varias críticas que le va a hacer a Juntos por el Cambio, a Mauricio Macri y a Horacio Rodríguez Larreta durante la entrevista con NOTICIAS. Además, va a defender la gestión de su amigo, Alberto Fernández, y del gabinete -“no hay funcionarios que no funcionan”- y va a minimizar los roces que hubo en el Frente de Todos hacia el área donde trabaja, Cancillería.

Noticias: Cuando llama “terraplanista” a la oposición, ¿mete a todo Juntos por el Cambio en esa bolsa?

Daniel Filmus: Sí, aunque veo que una parte de la oposición, ligada a la gestión, está más vinculada a la realidad concreta y a la necesidad de gobernar y por eso articula con el Gobierno. Pero al mismo tiempo hay cosas que son inentendibles, como lo que pasó con Larreta en estos días, el aumento de todas las tarifas muy por arriba de la inflación. Si analizas el presupuesto de la Ciudad en detalle, en el área de la educación, en la salud, en las áreas sociales, la inversión viene en caída. Cuando yo dejé la secretaria de Educación de la Ciudad (ndR: durante la gestión de Aníbal Ibarra), el presupuesto educativo era del 28% del presupuesto. Ahora está en 17%. Es increíble.

Noticias: Bueno, pero a la Ciudad le sacaron un punto de coparticipación.

Filmus: Nadie le sacó nada. En el gobierno de Macri se le había dado un incremento en la coparticipación muy por encima de lo que se le tendría que haber dado. Ahora estamos en condiciones de discutir qué es lo justo que tenga, por eso la Nación convoca a la Ciudad a discutirlo, algo que la Ciudad se niega a hacer.

Noticias: Usted fue ministro y funcionario varias veces. ¿Ve, como dice Cristina Kirchner, que en este gabinete hay “funcionarios que no funcionan?”

Filmus: No, yo creo que cada uno puede tener su mirada y pensar que área hay que reforzar o no, pero en las condiciones difíciles que nos toca estar me parece que el Gobierno hace un esfuerzo enorme.

Noticias: Varios lo ponen al Canciller Felipe Solá en esa lista de los que “no funcionan”. ¿Seguirá en el cargo?

Filmus: Jamás lo vi preocupado por la continuidad. Es un muy buen canciller.

Noticias: ¿Cómo se vivió el primer año de gobierno en Cancillería? Por tema Venezuela, por ejemplo, recibieron críticas muy duras del sector más duro de la coalición.

Filmus: Argentina siempre mantuvo la misma mirada, y lo ha dicho en todos los organismos multilaterales.

Noticias: Desde el kirchnerismo más duro les achacaban falta de compromiso hacia Venezuela.

Filmus: Bueno, pueden haber varias opiniones y valoro a los compañeros que quieran aportar, pero Argentina mantiene la posición de pedir que se respeten los derechos humanos y de criticar cualquier tipo de intervención extranjera. Este es un gobierno que tiene una coalición de distintos actores, pero una vez que se toma una decisión se lleva adelante.

Noticias: Dice que la oposición es terraplanista pero en el 2019 sacaron 41%. ¿Pueden ganar este año?

Filmus: Creo que no tienen nada que ofrecer. ¿Cuál es la propuesta? Dicen que no a la vacuna rusa, dicen que no a esto, a lo otro, pero no proponen. Es una mirada que no suma. Vamos a llegar a estas elecciones con una fuerte iniciativa del gobierno, y para el 2023 con la pandemia ya superada. Nosotros cuando fuimos posición discutíamos y dábamos propuestas. Además, ellos ahora tienen que responder por lo que no hicieron durante el 2015 y el 2019. Defraudaron.

Malvinas: Brexit y oportunidades. El primer día del 2021 terminó el proceso de “transición” que había comenzado un año antes, cuando el Reino Unido resolvió abandonar la Unión Europea. Y el “Brexit” favorece a Argentina: el 75% de las exportaciones de las Islas Malvinas iban hacia Europa y ahora deberán pagar aranceles. “Eso le plantea a la economía de las Islas un desafío, que puede generar una mayor integración con el continente”.

Filmus: También hay un debilitamiento del apoyo político. Por un lado implica la no necesidad de un apoyo de los países de la Unión Europea a la política colonialista británica, y también el resquebrajamiento del frente interno del Reino Unido. Gibraltar, Escocia, e Irlanda del Norte votaron quedar dentro de la UE.

Noticias: ¿Tiene fe en que las Islas vuelvan a Argentina?

Filmus: No cabe duda de que va a ocurrir. Hace 100 años en el mundo había 50 países que eran dependientes del Reino Unido, hoy quedan 17. El proceso de descolonización se va seguir dando, lo que nos corresponde es lograr que sea lo antes posible. Estamos en un momento propicio.