La ironía de Gasulla: “Soy el único pelotudo al que no le ofrecen un cargo”

“El único pelotudo de todos que no tiene un cargo, o no le ofrecen un cargo. Me estoy enterando la cantidad de colegas que están por mojar que no se puede creer”, afirmó con ironía el periodista Luis Gasulla sobre los recientes nombramientos del flamante gobierno, en un reportaje vía streaming. El comunicador fue uno de los primeros mediáticos destacados en vaticinar la llegada al poder de Javier Milei en la previa de las elecciones de este año.

Sin embargo, en el mismo reportaje y sin mencionarlo, Gasulla disparó contra un colega en particular, aunque no lo nombró. “Ahora nació el periodismo militante de Javier Milei y que casi como que dicen ‘nunca antes dijo tanta verdad junta’. También me parece una exageración algunas cuestiones”, expresó el periodista, con cierta ironía, referido a la reacción por el discurso inaugural del presidente en las escalinatas del Congreso de la Nación.

Finalmente, el periodista que investigó al kirchnerismo y escribió libros de política como “El negocio de los derechos humanos” (Sudamericana, 2012), “El negocio de la impunidad” (Sudamericana, 2014) y “El negocio político de la obra pública” (Sudamericana, 2017), se encuentra atento a los movimientos de sus compañeros en estas semanas de novedades en la Casa Rosada.