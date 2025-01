La reacción de los políticos tras conocer la inflación del 2024

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer que la inflación del mes de diciembre fue del 2,7% y la dirigencia política se expresó a través de redes sociales de un nuevo período de estabilidad, pero con crecimiento con respecto a noviembre, cuando fue del 2,4%. Pese a esto registró en todo el año, 117,8%, el menor valor interanual al menos de todo 2024, según informó esta tarde el organismo.

“El IPC Nacional registró una variación de 2,7% en diciembre, confirmando la continuidad del proceso de desinflación. Esto se da en un mes en el cual el índice presenta una estacionalidad positiva, vinculada a las fiestas y al inicio del período de vacaciones de verano, y en un contexto donde tanto la actividad económica como los ingresos reales de la población presentan una fuerte recuperación”, posteó Luis Caputo en su cuenta personal de X.

El ministro de Economía detalló: "En efecto, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) acumuló un crecimiento de 2,3% entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, en tanto los salarios del sector privado registrado (SIPA), las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) exhibieron una suba en términos reales de 15,4%, 12,8% y 107,4%, respectivamente, en los primeros once meses del año. A diferencia de otras oportunidades, el crecimiento en los ingresos reales de la población y el crédito al sector privado se da como consecuencia, y no en detrimento, del orden macroeconómico. La profundización en la desinflación y la devolución al sector privado de recursos que hasta 2023 se destinaban a financiar al sector público, permiten que esta expansión sea genuina y sostenible”.

Por su parte, en su cuenta de la red social, Manuel Adorni también se refirió al tema. “Lo que descoloca a la política rancia detenida en la decadencia de otros tiempos es que por primera vez un Presidente de la Nación cumple con lo prometido durante su campaña electoral, lo que representa para todos ellos un terreno absolutamente hostil e incomprensible”, destacó el vocero de Casa Rosada.



“Continúa el proceso de desaceleración a pasos extraordinarios. Es el diciembre con inflación más baja desde 2018 y en diciembre 2023 el kirchnerismo había dejado una inflación mayorista del 54% y en alza. Extraordinario resultado del plan económico", alentó el diputado bullrichista Damián Arabia. En la misma tónica, el legislador José Luis Espert felicitó: "La inflación bajó de 25.5% a 2.7% en un año. Excelente trabajo de Javier Milei, Luis Caputo y todo el equipo. Seguimos por este camino y vamos por más”.

“Seguimos en el camino de una baja constante de la inflación. Tenemos que seguir en esa senda hasta haber erradicado este cáncer que sólo generaba pobreza. Lo lloran los que no la ven”, señaló Gabriel Bornoroni, titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. Mientras su colega del mismo espacio, Santiago Santurio, mensajeó: “Gracias Javier Milei por destruir la inflación”.



El exjefe de asesores de Alberto Fernández, Antonio Aracre, también apoyó a la gestión libertaria: “La inflación en 2024 BAJÓ 100 puntos y se redujo a la mitad de la casi híper que tuvimos en 2023. Es un montón. Con corrección de precios relativos y sin intervención”.“El 2,7% del IPC de diciembre demuestra el éxito del plan de estabilidad económica, consolidado sobre el ancla fiscal, el ancla cambiaria y el ancla monetaria. Hace sólo un año, en diciembre de 2023, enfrentábamos un índice del 25,2% de inflación mensual. Felicitaciones @JMilei por liderar esta transformación histórica”, comentó el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán.



En contraposición, el legislador del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Gabriel Solano, criticó: “La inflación del 2.7% de diciembre no solo es de las más altas del mundo. Lo más grave es que contrasta con las paritarias del 1% que el gobierno quiere imponer a los trabajadores para seguir destruyendo el salario. Es la moneda de cambio que el gobierno le ofrece a los empresarios que se quejan del atraso cambiario. Para poder competir con las importaciones les plantea una alianza contra los trabajadores”.



El diputado de Unión por la Patria, Pablo Todero apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por haber criticado un número más bajo de inflación en 2014 y no ahora: “La ministra de seguridad de la Nación indignada por la suba de la inflación en diciembre junto a otros y un cartelito mostró un número elevadísimo en el mes de diciembre... A no, pará, pará, era en 2014 y era 1,87% y la interanual 38,53%. O sea era menor a la de este diciembre y la anual era menor a la de este año y no había ajustes y no había tarifazos y tu salario le ganaba a la inflación y los jubilados tenían remedios y no cerraban empresas, claro no había pasado Toto por economía todavía, la de Caputo y Milei del 2024, 118%”.