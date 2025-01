Fenómeno barrial: qué dijo The Guardian sobre Milei en su editorial

En su editorial del 12 de enero de 2025, el influyente diario británico The Guardian analizó críticamente la gestión de Javier Milei como presidente de Argentina, estableciendo paralelismos con líderes como Donald Trump y cuestionando los resultados de sus políticas de corte ultraliberal. Según el periódico, la afinidad entre Milei y Trump radica en su carácter de “outsiders políticos” y su retórica de derecha radical combinada con un fervor por el capitalismo desregulado.

The Guardian recordó que, tras su llegada al poder, Milei prometió una "guerra contra los burócratas", recortes drásticos del gasto público y una desregulación masiva de la economía. Sin embargo, el resultado, asegura, ha sido devastador: una recesión que, para mediados de 2024, sumió a más de la mitad de la población argentina en la pobreza.

El diario británico argumenta que Milei no ganó tanto las elecciones de 2023 como las perdió el gobierno anterior. En un contexto de inflación mensual del 8%, el hartazgo de los votantes con los partidos tradicionales y la incertidumbre sobre el futuro fueron capitalizados hábilmente por el entonces candidato. Pero su victoria, señala The Guardian, no logró frenar la crisis: la inflación mensual escaló al 25% tras asumir el cargo, antes de estabilizarse en torno al 3% en noviembre pasado, gracias a medidas de control de divisas.

"Milei no ganó las últimas elecciones, sino que el gobierno anterior las perdió. Cuando los votantes acudieron a las urnas en octubre de 2023, la inflación mensual rondaba el 8%, lo que alimentó la frustración con los partidos establecidos y la ansiedad por el futuro, sentimientos que Milei explotó hábilmente. Después de su victoria, la inflación mensual se disparó al 25% antes de volver a caer por debajo del 3% en noviembre. Como seguidor de Milton Friedman, Milei podría afirmar que sus recortes en el sector público fueron dolorosos pero necesarios. Esto está muy lejos de la verdad. La realidad, como señala el economista Matías Vernengo, es que Milei devaluó el peso, lo que desencadenó un aumento de los precios internos, al tiempo que utilizó controles cambiarios para contener nuevas presiones inflacionarias", se lee en el primer párrafo del editorial del diario británico de corte progresista.

El artículo también destaca la paradoja de un presidente que se declara defensor del libre mercado, pero que recurre a intervenciones estatales para mitigar los efectos de sus propias políticas. Estas medidas, explica el medio, han tenido un alto costo social: caída de los salarios reales, despidos masivos y un sistema público de salud colapsado, en tanto muchas personas han perdido el acceso a seguros médicos privados. Durante el verano, las protestas violentas en Buenos Aires reflejaron el descontento generalizado frente al ajuste.

Aunque la economía muestra una recuperación tímida tras lo que The Guardian denomina la "terapia de choque" de Milei, advierte que el descontento social podría escalar si no hay mejoras significativas en las condiciones de vida. A corto plazo, el gobierno enfrenta un dilema crítico: el préstamo de 44.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) está agotándose, y se buscan nuevos fondos para aliviar los controles de divisas sin desencadenar una nueva corrida contra el peso. El riesgo de una espiral inflacionaria amenaza no solo la economía, sino también la popularidad de Milei de cara a elecciones legislativas clave.

" Este verano, Buenos Aires se vio sacudida por violentas protestas contra estas medidas. La economía se está recuperando tímidamente de la terapia de choque de Milei, pero es probable que haya más disturbios si las condiciones de vida no mejoran. A corto plazo, la capacidad de Milei para prevenir una reacción negativa depende de factores externos. El préstamo de 44.000 millones de dólares que recibió Argentina del Fondo Monetario Internacional (FMI) se está agotando y el gobierno está buscando fondos adicionales para aliviar los controles cambiarios sin provocar una venta masiva de pesos. Un escenario de ese tipo podría reavivar la inflación y dañar la popularidad de Milei antes de las elecciones legislativas clave", exagera y distorsiona el periódico que se bajó de X tras la derrota de los demócratas en la elección estadounidense en rechazo a Elon Musk y Donald Trump.

El editorial subraya que, pese al respaldo inicial del FMI a las políticas de ajuste, el organismo mantiene reservas sobre el uso de sus recursos para sostener artificialmente la moneda, una práctica que Argentina ya utilizó en el pasado. Además, la creciente dependencia del financiamiento chino desde la crisis financiera de 2018 añade un factor geopolítico complejo, especialmente ante las presiones de Donald Trump para que Milei reduzca los lazos con Pekín.

Finalmente, The Guardian cuestiona el legado de Milei, argumentando que sus políticas han provocado un dolor considerable con escasos beneficios visibles. En 2024, los precios al consumidor subieron un 160%, similar al incremento registrado durante el último año del gobierno previo. Más allá de las promesas de ruptura, las acciones de Milei, sostiene el diario, repiten las recetas de gobiernos de derecha anteriores, favoreciendo a un pequeño grupo de intereses corporativos mientras aumentan la desigualdad y el sufrimiento de la mayoría. El editorial concluye que Milei parece apostar por dejar los problemas actuales a su sucesor, una estrategia que califica de cínica y cortoplacista.

"Las políticas de Milei han causado un gran sufrimiento y pocos beneficios visibles. Los precios al consumidor aumentaron un 160% en su primer año en el cargo, aproximadamente el mismo aumento registrado durante el último año del gobierno anterior. En lugar de representar una ruptura con el pasado, la agenda de Milei se hace eco de las de anteriores gobiernos de derecha, cuyos miembros ahora ocupan puestos en su gabinete. Como observó el historiador económico Michael Bernstein, “laissez-faire” a menudo se traduce como “laissez-nous faire”: permitir que los intereses corporativos operen con una supervisión mínima. Esas políticas pueden enriquecer a unos pocos elegidos en Argentina –o en los Estados Unidos de Trump–, pero para la mayoría, conducen a mayores penurias y desigualdad", concluye el diario en su editorial.

por R.N.