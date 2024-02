Ley Ómnibus: la tapa de NOTICIAS que provocó un escándalo en Diputados

“Empezamos mal este periodo legislativo. Porque se festejó como una picardía el día que asumió el presidente darle la espalda al Congreso. Se lo tomaba como ‘bueno’, ‘le damos crédito’, ‘recién asume’. Error, la obsecuencia es mala consejera. La obsecuencia separa la línea finita de los trabajadores, de los traidores”, declaró el diputado nacional Carlos Cisneros en el recinto, en plena sesión de debate de la denominada ley ómnibus, y agregó: “Si no, tenemos el ejemplo nosotros de Scioli”.

Pero las declaraciones del legislador tucumano subieron el termómetro en el recinto más aún. “No voy a votar, bajo ningún punto de vista, ninguna privatización. Ni la de Banco Nación, ni la de Aerolíneas Argentinas, ni la YPF, ni la de ARSAT, ninguna. Porque no hay ninguna garantía que los actores sociales que se le quiere dar esta privatización lo hagan bien”, expresó Cisneros.

En ese momento, el legislador levanto la revista NOTICIAS cuya tapa era "El Establishment de Milei", frente a todos los pares de la cámara de Diputados y manifestó: “Yo no trabajo, ni soy un sicario legislativo de los amigos de Javier Milei. No, señor. Acaso Aeropuerto Argentina 2000 funciona bien. No seamos hipócritas”.

"El establishment de Milei. Quién es quién entre los hombres poderosos del entorno presidencial. Aportes económicos, militancia, vínculos internacionales y apoyo espiritual. En qué los beneficia el nuevo modelo de país", dice el copete de la tapa que se publicó el 15 de enero . Eurnekian, Bulgheroni, Rocca, Galperín, Werthein, Elsztain, aparecen en la portada como los hombres más poderosos y cercanos al entorno presidencial.