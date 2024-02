El periodista que analizó el pueblo libertario dice que Milei "es un loco"

Matthew Hongoltz-Hetling escribió “Un libertario se cruza con un oso: el complot utópico para liberar un pueblo americano”. El periodista -finalista del premio Pulitzer- llegó ahí atraído por las historias de que los osos estaban envalentonados y que incluso inéditamente habían atacado a humanos, pero luego se encontró con un trasfondo político, social y económico que no esperaba. Mejor dicho, se encontró con la historia de los libertarios y con su experimental “Proyecto Ciudad Libre”.

Hongoltz-Hetling: Esa ideología representa una verdadera especie de ingenuidad sobre la forma en que funciona el mundo, depositan sus esperanzas en una teoría que aún no ha sido probada.

Cuenta una historia y entiendo el atractivo de esa historia, reúne a la gente detrás de algo así como un mito, el de la desaparición del Estado. Supongo que tal vez de la misma manera que lo ha hecho históricamente la religión. Es una especie de delirio voluntario, donde la gente acepta dejar ir la realidad a cambio de una historia sobre la sociedad y sobre ellos mismos que pueden sentirse bien en algún nivel.

Noticias: Si Milei escuchara la historia de este pueblo Grafton diría que fracasó porque no hubo suficiente libertarianismo.

Hongoltz-Hetling: Claro, y así es como sabes que está mal. Se supone que se necesita una condición absolutamente 100% perfecta para que se produzca este efecto milagroso y deseado.

Y, por supuesto, nunca obtendrás esa condición del 100%. Es como el movimiento por la libertad médica, del que ahora ando escribiendo un libro, que proponen medicinas no tradicionales como el agua milagrosa. Cuando alguien toma su medicamento y se enferma, ellos dicen: simplemente no estás tomando lo suficiente. Es una manera de nunca tener la culpa de los fracasos, un medio para lograr un hermoso argumento porque resiste toda crítica.

Por eso, incluso cuando llegan al poder, culpan a los que no tienen poder.

Noticias: ¿Qué opinión tenés del presidente Javier Milei?

Hongoltz-Hetling: Desde mi punto de vista es un loco, en esto de decir que todo el sistema económico mundial se basa en suposiciones falsas. Está tan fuera de sincronía con los valores globales, que temo que sea perjudicial para Argentina.

Y el hecho de que no haya hecho ese cálculo político me muestra que no está interesado en una gobernanza efectiva, sino en estrechar su vínculo con sus seguidores demostrándoles que será un individuo desafiante y fuerte que dará voz a sus necesidades contra viento y marea. El avance de este ideal político que nunca antes se había puesto a prueba en el planeta Tierra, creo que eso es un signo de locura. Y sí, espero estar equivocado. Pero me temo que tengo razón.