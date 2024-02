Cecilia Moreau denunció el bullying que recibió en redes

El miércoles, en el marco de la jornada en el Congreso y el debate la Ley Ómnibus, Cecilia Moreau fue tendecia en X (antes Twitter) por el bullying que recibió en esa red social, y al que ella misma respondió.

La legisladora perteneciente a la coalición Unión por la Patria reclamó algo en su intervención que no estaba vinculado a la ley. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina le hizo un reclamo a Martín Menem, titular de ese cuerpo legislativo: “Saquen los candados de los ascensores porque son públicos y los diputados no podemos limitarnos en nuestros movimientos”.

El reclamo de la diputada no solo fue tomado en cuenta por las autoridades del parlamento, también por varios usuarios en X que cargaron agresivamente contra la diputada. Y ella les contestó.

Reposteando un mensaje, la referente del Frente Renovador, espacio liderado por Sergiuo Massa, escribió: “Toda la tarde fui tendencia en esta red por “gorda”, la verdad me voy a preocupar cuando discutan mis ideas, para mí las mujeres somos todas lindas, no tengo problemas de autoestima. Lo de los ascensores lo plantee en el marco de que los diputados y diputadas tenemos libre circulación dentro de la cámara, pero entiendo que laburan de esto. Tal vez era más fácil hablar de mi cuerpo que de un copito en el congreso. Los dejo, me voy a descansar, estuvimos trabajando hasta hace un rato con la ley ómnibus o combi a esta altura para ser más exactos, mañana tal vez aparezca el dictamen, eso es lo urgente”.

por R.N.