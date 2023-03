Los afiches en apoyo a Cristina Kirchner coparon las redes

Las redes se llenaron de afiches políticos en apoyo a Cristina Kirchner, luego de que el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py difundiera los fundamentos de la condena a la vicepresidenta: seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos. Con consignas como “Cristina es inocente” o “Con Cristina todo, sin Cristina nada”, acompañadas de fotos e imágenes con la silueta de la vicepresidenta, los afiches fueron usados por militantes para expresar su rechazo.

Pero también los usaron funcionarios, como la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, y ex ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza, usaron el hashtag #BastaDeProscripción para tuitear un cartel en donde se leía “Vamos para adelante con Cristina Presidenta”. Y es que los afiches no solo expresan el rechazo del electorado frentetodista a lo que denuncian como una "proscripción" a la vicepresidenta, si no también para promover la precandidatura de la misma para la elección presidencial del 2023.

por R.N.