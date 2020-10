La intimidad del operativo tras la muerte de Néstor Kirchner

Un redactor y un fotógrafo de NOTICIAS habían llegado a El Calafate cinco días antes de la muerte de Néstor Kirchner. El equipo conformado por Nicolas Diana y Eduardo Lerke tenía la misión de investigar los negocios de la familia presidencial en la Patagonia, contar cómo era el hotel Alto Calafate por dentro y, de paso, hacer una crónica de cómo habían sido censados Néstor y Cristina.

Por ese último motivo es que se encontraban en la mañana del 27 de octubre frente al domicilio particular de los Kirchner. “Apenas llegamos, notamos un clima raro. Tenso”, recuerda Diana, una década después. Y agrega: “En un momento se abre el portón, sale una persona de seguridad a los gritos. Le dice a un policía que llame ya al jefe de la custodia. Que es urgente. Nos mira y dice: `rajalo a estos dos de acá’”.

Hasta ahí, no tenían pistas acerca de lo que estaba sucediendo: “Inocentemente, pensamos que debían estar por salir a caminar y armaban el operativo”, asegura el periodista. Nada de eso. Supieron de la gravedad del asunto a través de un llamado telefónico: “una fuente muy cercana a Néstor, me pregunta si sigo en El Calafate y me dice: ‘se murió Néstor, andá al hospital’”, asegura Diana.

En cuestión de minutos ya habían llegado al centro de salud para continuar con la cobertura. Según el recuerdo de Diana, “el hospital era un caos. Estacionamos el auto, nos bajamos y dos agentes nos gritaron que nos fuéramos a 200 metros. Nos quedamos igual”. El periodista continúa: “Estuvimos casi 50 minutos, hasta que en un momento desde una de las salidas del hospital sale una mini caravana con el cuerpo de Kirchner. Una ambulancia y seis camionetas. En una de ellas, adelante, iba sentada Cristina”.

Otra vez en la casa de Kirchner, el equipo de NOTICIAS fue testigo de la llegada de familiares y amigos: Máximo, Alicia, Rudy Ulloa, y Julio de Vido. Lázaro Báez alcanzó a esbozar un testimonio: “Se me murió un hermano”.

La jornada continuaría hasta la noche, cuando el cuerpo sería trasladado a Buenos Aires. Con el correr de las horas, se irían conociendo los detalles de la muerte del ex presidente: “Había un dato clave: en su casa no había un desfibrilador y él era un paciente de riesgo. En ocho meses lo habían operado del corazón dos veces”, completa Diana.

Cuestiones del destino, el equipo periodístico de NOTICIAS, uno de los medios más críticos del Gobierno, fue el único testigo de lo que sucedió el 27 de octubre de 2010 en El Calafate.