Los "kioscos" multirrubro de Sergio Neiffert, el jefe de la SIDE

El jefe de la SIDE libertaria, Sergio Neiffert, pasa mucho tiempo cuidando sus negocios, que son, cuanto menos, curiosos. No por el volumen, sino por la variedad. Un mapa de intereses que mezcla ladrillos, tortas, cartelería, golf, limpieza y hasta representación deportiva. Su historial societario lo vincula al exintendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino. En 2008 fundaron juntos una empresa llamada New Consuld, dedicada a la representación de deportistas. El dato figura en el Boletín Oficial, aunque el emprendimiento parece no haber prosperado más allá del sello. No es lo único: en el INPI, Neiffert también tiene registradas dos marcas propias. Una es GolfIntercolegial -así, todo junto y sin respiro- y la otra Expozonanorte, también con nombre de feria escolar.

Sin embargo, si hay un negocio que le interesa especialmente, ese es el de la cartelería en la vía pública. Su empresa se llama Carteles Ya, con dominio web propio: www.cartelesya.com . El sitio está registrado a su nombre, y el teléfono de contacto que aparece en la página figura a nombre de su esposa. Es una de esas compañías que se mueve en el universo de los carteles viales, las impresiones de gran formato y el “branding urbano”, compitiendo con grandes de la industria como Wall Street de Enrique “Pepe” Albistur. Se ofrecen servicios para empresas, gobiernos y particulares. No parece incompatible con su función actual, aunque tampoco es el tipo de emprendimiento que uno espera de un jefe de inteligencia.

En el rubro empresas familiares, aparece otro Neiffert: Lautaro, el hijo, que hoy oficia como secretario privado de su padre. El 7 de febrero de 2024 fundó una firma llamada Segur & Protección SRL, orientada a la seguridad y la limpieza. Un emprendimiento que apuntaba a meterse en el jugoso mercado de los contratos tercerizados, pero que no llegó a despegar. Cuatro meses después, Sergio padre fue convocado al frente de la SIDE y el plan quedó congelado. Lautaro, en lugar de gestionar alarmas y servicios de higiene, se metió de lleno en el organigrama estatal. Hoy es su sombra: lo acompaña a todas partes, desde las oficinas de Casa Rosada hasta las visitas internacionales. En mayo de 2024, por ejemplo, viajó con él a la sede de la CIA, en Langley, en una gira que tuvo más protocolo que contenido. Allí también asistió Santiago Caputo, como jefe de Neiffert.

En su declaración jurada, el jefe de la SIDE además figura como titular de una constructora llamada New Francos SA, una sociedad que comparte con su esposa, Silvina De Cenzo, pastelera profesional. De Cenzo es dueña de una confitería con nombre de influencer: "Espíritu dulce", ubicada sobre la Avenida del Libertador, en San Isidro. Pero su carrera gastronómica no se quedó en la vitrina de tortas: hoy estaría a cargo de la organización de las viandas que se venden en los edificios de la SIDE y en la Escuela Nacional de Inteligencia. Los futuros agentes que hacen cursos en ese edificio de Retiro la llaman “la chef”.