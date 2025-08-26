El fallido de Javier Milei sobre el “afano” y un gobierno en shock

Javier Milei y su equipo están conmocionados. La irrupción de los audios en los que Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), habla de un sistema de recaudación ilegal en su área que terminaría en la mismísima hermana presidencial con pagos de 800 mil dólares mensuales significó un verdadero cisne negro para la campaña. La reacción del Gobierno fue lenta -varios días de silencio absoluto- y desordenada. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, arrancó con los intentos de desmentida pero dijo que “no pondría las manos en el fuego por nadie”. Enseguida, Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados salpicado por su vinculación con la droguería Suizo Argentina -la supuesta canalizadora de las coimas-, lo contradijo al afirmar que sí se chamuscaría sus extremidades por Karina Milei y su primo “Lule”, el otro Menem señalado, y que creía en la inocencia de ambos, como si él mismo no estuviera sentado en el banquillo junto a ellos.

Como último acto de la comedia de enredos, el propio Milei dijo en un acto en la localidad bonaerense de Junín que sus opositores “están molestos porque les estamos afanando los choreos”. Qué fallido: “afanando”.

El subconsciente del Presidente parecía decir que ahora la caja ya no la manejan los K, sino él y su hermana. ¿Acaso no venían a combatir a la casta y desterrar los negociados de la vieja política? ¿O solo pretendían apropiarse de ellos?

Son furcios y contradicciones que hablan de un poder que entró en pánico por las posibles consecuencias electorales del escándalo, y que elige fingir demencia y seguir adelante como si nada hubiese ocurrido. Aunque la bala entró: una encuesta de la consultora Proyección afirma que solo dos de cada diez encuestados creen que Karina Milei no tiene nada que ver con las coimas, mientras que, entre los que se definen como simpatizantes del líder libertario, tres de cada diez dudan en volver a votarlo. Una caída abrupta.

por Por Franco Lindner