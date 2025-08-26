Spagnuolo y Novelli del caso $Libra estuvieron la misma noche con Milei en Olivos

En redes sociales, el periodista Pablo Javier Blanco difundió la lista de invitados a las veladas de óperas que el presidente Javier Milei ofrece a sus invitados en la quinta de Olivos. En la nómina del día 10 de noviembre del 2024, se dio a conocer que dos personalidades controversiales acudieron en esa fecha para acompañar al mandatario en el encuentro: Diego Spagnuolo y Sergio Novelli.

En el listado difundido por C5N, se puede observar reconocidos economistas mediaticos y del mundo de las finanzas como Juan De Pablo, Miguel Boggiano y Claudio Zuchovicki. También se encontraban Demian Reidel y Alejandro Rozitchner. Sin lugar a dudas, la sorpresa es que quienes iban a ser los protagonizas del coimagate y la estafa LIBRA estaban juntos en la lista que, probablemente en ese momento, eran los que más bajo perfil tenian.



En el caso del Spagnuolo, el exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), quedó en el centro del escándalo tras la difusión de audios donde denuncia un presunto sistema de recaudación ilegal de coimas vinculado a la compra de medicamentos. En las grabaciones, menciona directamente a Karina Milei —secretaria General de la Presidencia— y a Eduardo "Lule" Menem, sugiriendo que se beneficiaban con estos retornos.

Tras los audios, la Justicia ordenó la realización de allanamientos en diversas locaciones: la sede de ANDIS, la droguería Suizo Argentina (apuntada como parte del esquema), la casa de Spagnuolo y otros domicilios vinculados a la causa . Se secuestraron documentos, dinero en efectivo (por ejemplo, unos US$ 200.000 en sobres en poder de un directivo de la droguería), una máquina contadora de billetes, y dispositivos electrónicos.

La Policía de la Ciudad incautó dos teléfonos celulares de Spagnuolo: un iPhone 16 Pro y otro más rudimentario. Se detectó que varios mensajes fueron borrados, lo que complica el análisis. Las pericias forenses para rescatar el contenido están en marcha, aunque el acceso podría demorar debido a la encriptación del modelo más nuevo.



Por su parte, Sergio Novelli fue un involucrado en el escándalo que estalló con la caída de la criptomoneda $LIBRA, vinculada al gobierno libertario. Tras el colapso de la cotización, se activó la investigación judicial correspondiente. Se allanaron su domicilio en La Lucila, así como las oficinas de Tech Forum, empresa involucrada en el lanzamiento de la moneda.

Aunque, por el momento, la Justicia no encontró evidencias directas de que Sergio Novelli esté personalmente acusado, su cercanía con el lanzamiento de criptomoneda $LIBRA y su vínculo con Tech Forum lo ponen en el radar de la investigación como uno de los implicados. Sergio Morales, asesor en criptoactivos de la Comisión Nacional de Valores (CNV), renunció luego de quedar involucrado en la causa. La investigación judicial apunta a esclarecer la participación de todos los involucrados, incluyendo a Milei y otros empresarios, en delitos como estafa, tráfico de influencias y abuso de autoridad.

por R.N.