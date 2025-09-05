Los memes contra el Gordo Dan por el reto de Francos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a marcar distancia de un mensaje que dejó al descubierto tensiones entre el oficialismo y uno de sus más ruidosos militantes digitales. El funcionario repudió en televisión un posteo del influencer libertario Daniel Parisini, más conocido como “Gordo Dan”, quien había lanzado una agresión personal contra el senador cordobés Luis Juez y su hija, que padece parálisis cerebral. Francos definió la publicación como “repudiable, fuera de lugar e inaceptable bajo cualquier punto de vista”, y aclaró que no expresa la posición del Gobierno ni de La Libertad Avanza.

El episodio ocurrió en medio del debate por la ley de Emergencia en Discapacidad y la controversia desatada por el veto presidencial. Parisini, en su estilo provocador, había acusado al legislador de utilizar a su hija con fines políticos tras votar contra la decisión de Javier Milei. El tuit, que sumó un inmediato repudio público, fue eliminado poco después de que Francos fijara su postura, aunque el daño ya estaba hecho. “Se habrá dado cuenta de que cometió una barbaridad y lo borró”, comentó el jefe de Gabinete, quien además reveló que llamó personalmente a Juez para solidarizarse y remarcar que no hay disculpas posibles frente a semejante ofensa.

La aclaración de Francos incluyó un mensaje político: subrayó que Parisini no forma parte del Gobierno, que actúa por su cuenta en redes sociales y que sus opiniones no son compartidas por la fuerza oficialista. El reto, por parte del coordinador de ministros, provocó una oleada de burlas apuntando como destinatario al Gordo Dan. Una batalla, dentro de la arena de las redes sociales, en el que muchos vieron la oportunidad de pegar al famoso troll libertario difundiendo distintos tipos de memes.

Francos también anticipó que el propio presidente Milei, de viaje en Estados Unidos, seguramente rechazaría el polémico mensaje. En paralelo, el jefe de Gabinete habló del escenario parlamentario y advirtió que, en caso de que Diputados mantenga el proyecto sancionado en el Senado, el Ejecutivo no dudará en recurrir nuevamente al veto. Horas antes, la Cámara alta rechazó el veto por la abrumadora mayoría de 63 votos contra 7, apenas seis legisladores libertarios y una parlamentaria del PRO sostuvieron la propuesta presidencial.

Lejos de calmar la polémica, Parisini redobló la apuesta con nuevos mensajes en X. Tras borrar la publicación original, ironizó que lo que realmente molesta es que “un gordo twittea muy fuerte mientras el país se hunde". Luego volvió a cargar contra Juez con insinuaciones personales y concluyó con un mensaje en clave religiosa hacia Francos: “Del señor Guillermo Francos no voy a decir nada porque antepongo la Sagrada Causa Argentina ante todo. Lo perdono”.