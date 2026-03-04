Luis D'Elía insólito: "Los atentados en la Argentina los hicieron la SIDE y el Mossad"

En un nuevo capítulo de polémicas declaraciones, el dirigente social y político Luis D'Elía generó fuerte repercusión al afirmar en una entrevista radial que los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) fueron perpetrados por la SIDE (ex Secretaría de Inteligencia del Estado) y el Mossad israelí. Además, anticipó que "probablemente" se produzca un nuevo atentado en Argentina "para victimizarse", culpando a Irán o a terceros.

En el audio viralizado —difundido en redes y medios como Instagram y portales locales—, D'Elía expresó: "En este país, mi ley es Estados Unidos, Israel y el sionismo. Irán, ¿quiénes? ¿Quién es Irán en la Argentina? Yo soy de Irán. Hoy posiblemente, y lo digo con toda fuerza, con toda convicción, probablemente como hace 30 años hagan otro atentado a la Argentina para victimizarse. Van a hacer un atentado en la Argentina porque es lo único que les queda, la victimización. Y van a ser estos tipos nuevamente... Hoy está recontraprobado que hace 30 años este atentado lo hicieron las CIDE [sic, refiriéndose a SIDE] y el Mossad. Claramente hoy la obra que está haciendo el sionismo en la Argentina es devastadora. Creo que va a haber una respuesta. ¿Qué es lo que está pasando? Necesitan victimizarse y van a fabricar un atentado acá, seguro, para culpar a Irán o culpar a quien fuere. El planeta está al borde de situaciones terribles. Me parece que estamos a pocas horas de que sucedan cosas tremendas."

Estas afirmaciones, realizadas en un contexto de alta tensión internacional por el conflicto en Medio Oriente —incluyendo escaladas entre Irán, Israel y Estados Unidos—, desataron críticas inmediatas. Figuras como la periodista Cristina Pérez lo cruzaron por redes calificándolo de "antisemitismo", y el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal por apología del terrorismo y amenazas implícitas.

Lo que dice la Justicia argentina Contrariamente a lo planteado por D'Elía —cuyas tesis coinciden con versiones conspirativas que ha sostenido desde hace años—, la Justicia argentina ha determinado de manera firme y reiterada la responsabilidad de Irán y la organización terrorista Hezbolá en ambos atentados. En abril de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal —máximo tribunal penal del país— declaró que los ataques fueron perpetrados por Hezbolá bajo directivas y financiamiento del gobierno iraní de la época, calificándolos como crímenes de lesa humanidad. Esta resolución se basa en pruebas recolectadas durante décadas por la Unidad Fiscal AMIA (UFI-AMIA), informes de inteligencia argentinos, estadounidenses e israelíes, y peritajes técnicos que descartaron otras hipótesis.

La investigación judicial, que incluyó pedidos de captura internacional vía Interpol contra funcionarios iraníes y miembros de Hezbolá, nunca halló evidencia creíble de participación de la SIDE o el Mossad como autores.

Las declaraciones de D'Elía —quien se autodefinió como "Yo soy Irán"— reviven teorías de "falsa bandera" que han sido desmentidas por la Justicia y organismos internacionales. En un país que aún llora a las 85 víctimas de la AMIA y las 29 de la Embajada, y que reclama justicia tras más de 30 años de impunidad parcial, sus palabras han sido interpretadas por muchos como una provocación irresponsable en un momento de máxima sensibilidad global.