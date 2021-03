Macri vs. Larreta: "Me cae mal que el gobierno de la Ciudad done patrulleros"

Jorge Macri, intendente de Vicente López, endureció su discurso, y se mostró firme frente a la "intromisión" del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta en la provincia de Buenos Aires. "Nuestra postura es plantear candidatos de la Provincia para la Provincia. No creemos en exportar candidatos", expresó Macri frente a los rumores que señalan las intenciones del vicejefe porteño, Diego Santilli, de competir por la gobernación en 2023, cargo al que también aspira el intendente.

"No lo veo candidato a Diego y no lo he escuchado a Diego decir que quiere ser candidato. Creo que son más bien rumores. Yo también camino la Ciudad y no soy candidato allá", marcó Jorge Macri. Pero lo cierto es que en las últimas semanas tanto Diego Santilli como Horacio Rodríguez Larreta han empezado a caminar el Conurbano, donde Diego Santilli ha ofrecido donar patrulleros a intendentes de Juntos por el Cambio, en lo que algunos vieron una intención de ganarle la interna al jefe vecinal de la Zona Norte.

"A mi no me gusta esa postura, y se lo dije a Horacio y a Diego, si el Gobierno Nacional estuviera donando patrulleros de la Policía Federal sólo a los intendentes del Frente de Todos también me caería mal. Me cae mal que el Gobierno de la Ciudad done patrulleros a los intendentes de Juntos por el Cambio. Si Horacio va a hacer donaciones a todas las intendencias del primer cordón ok, pero si es sólo a nuestros intendentes no me hace sentir cómodo", apuntó Macri en entrevista con El Disparador (Delta 90.3).

Diego Santilli entregó el las últimas semanas patrulleros a Néstor Grindetti, intendente de Lanús, a Julio Garro en La Plata, y a Guillermo Montenegro en Mar del Plata. Cinco patrulleros para cada distrito (15 en total), que se sumaron a la Guardia Urbana de Prevención (GUP) platense, al área que vigila Diego Kravetz en Lanús, y al área de Seguridad del municipio de General Pueyrredón.

El intendente de Vicente López señaló que la Seguridad es uno de los temas críticos en la agenda, y criticó justamente que los máximos referentes en Provincia y Nación, Sergio Berni y Sabina Frederic, estén perdidos enfrentados en una disputa de poder que no refleja "las necesidades de la gente". "Esa pelea desgasta, no me gusta, y solo es funcional al delito. Me imagino al crimen organizado viendo como el ministro de provincia se pelea con la ministra nacional. Las peleas públicas, encima en el mismo espacio político, son patéticas", se lamentó.

"El kirchnerismo hace meses que definió una agenda más de la política mientras hay hambre en el Conurbano. Con el 50% de la gente bajo la línea de pobreza, faltan políticas urgentes. La campaña de vacunación es muy mala. Se han comprado pocas vacunas y se han aplicado a gente que no correspondía. Tenemos que terminar de vacunar a los geriátricos. El 80% de los internados en geriátricos no están vacunados en la provincia de buenos aires. Es inaceptable", se enojó Macri que en las últimas semanas se corrió del "Tibiemos", como define Patricia Bullrich por lo bajo al ala de Larreta.

Y justamente se mostró en el inicio de esta semana junto a la presidenta del Pro en la presentación de su libro "Guerra sin cuartel", en Vicente López. "Uno de los roles que tenemos es levantar la voz. Lo que hacemos es tratar de defender a la gente y a Patricia la veo en ese rol con su vehemencia, la misma que puso cuando era ministra. Los bonaerenses, los argentinos, necesitamos gente que ejerza el rol que la gente nos da", festejó Macri a Bullrich con la que ve quizás una hipotética fórmula para la Provincia de Buenos Aires en 2023.

"Patricia es una de las dirigentes más importantes que tiene nuestro espacio y seguramente nos represente en las próximas elecciones. Es una muy buena candidata en cualquiera de los dos distritos", remarcó Macri sobre las chances de que la presidenta del Pro cruce la General Paz para aspirar a un lugar en el Congreso en las elecciones parlamentarias de este año: María Eugenia Vidal todavía duda y aunque Elisa Carrió aseguró que competiría muchos dudan que eso se cumpla.

