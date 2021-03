El enojo de Daniel Vila con Mauricio Macri por las críticas en su libro

En su libro de reciente publicación, “Primer Tiempo”, Mauricio Macri señala a Daniel Vila, dueño del Grupo América, como uno de los empresarios periodísticos “más complicados en el rubro”. “En las empresas de comunicación y en los medios, existen diferentes tipos de empresarios. No son todos iguales. A veces, los que acusan de lobby a los demás son peores que los supuestos lobbistas. Un ejemplo de este tipo de conductas es Daniel Vila”, escribe el ex presidente.

“Vila es el clásico exponente del círculo rojo que considera que la ley debe aplicarse a todos los demás menos a sí mismo. ¿Cómo no reaccionar cuando alguien se queda con una frecuencia sin pagar, no la devuelve a los argentinos -que son sus dueños- y encima termina interponiendo un recurso de amparo ante un juez para no pagar una deuda cercana a los 500 millones de dólares?”, añade Macri sobre el empresario.

Vila denunció en septiembre de 2019 que el entonces gobierno Mauricio Macri lo había presionado en 2017 para que entregara al Estado las frecuencias radioeléctricas correspondientes a Supercanal Arlink. Desde la Casa Rosada marcaban entonces que la empresa nunca había pagado la adjudicación: ambas partes firmaron un acuerdo para que Arlink desistiera de la medida cautelar y quedara liberado el espectro.

“El libro no lo leí. Me enteré que mencionaba mi nombre porque me llamaron de una radio para una entrevista. Lo primero que pensé es que el hecho de que te mencione un ex presidente de alguna manera te pone en una situación diferente al resto. En este caso no fue una mención positiva, pero es su opinión y la respeto como tal”, arrancó Vila al dar respuesta a las palabras de Macri en “Primer tiempo”.

El dueño del Grupo América agregó que el gobierno de Macri “desaprovechó una oportunidad histórica”, y le contestó al ex presidente que “en vez de escribir y explicar su gestión debería dedicarse a trabajar”. Y remató: “Nunca le gustó levantarse temprano”.

Para Daniel Vila las palabras de Macri “pueden tener una connotación positiva o negativa; a veces lo complicado no es malo. Tal vez fue porque no fui una persona que se haya allanado fácilmente a sus presiones. Hay empresarios que fueron más complacientes, yo no lo fui”, cerró el dueño del Grupo América.

