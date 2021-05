María Julia Alsogaray: la historia detrás del mural de la icónica tapa de Noticias

María Julia Alsogaray dudaba. Estaba de buen humor, producto, quizás, de las dos copas de champagne que se había tomado para pelearle al frío de Las Leñas, o de que Graciela Borges, diva absoluta, le hubiera concedido el honor de prestarle su propio tapado de piel. Pero, a pesar del clima festivo, los pedidos del fotógrafo Osvaldo Dubini no lograban vencer la resistencia de la entonces interventora de Entel. La aparición de Susana Giménez fue la que terminó de convencerla. “Estás divina, María Julia”, dijo la conductora al pasar, y la mujer fuerte del menemismo se terminó de desabrochar los botones del tapado. Un click de Dubini y ella entró a la historia.

De esa tapa de NOTICIAS -“Reina pero no gobierna”- pasaron 31 años. Alsogaray y su look arriesgado no sólo fueron un boom de ventas de la revista sino que terminaron simbolizando toda una época de excesos, frivolidad y corrupción. Esa sola imagen explica más de los noventa que cualquier libro o documental. Y ahora la historia vuelve para repetirse, pero no como farsa ni como tragedia sino en forma de mural: en el partido bonaerense de Tigre, bajo un puente, la tapa de este medio quedó inmortalizada en látex y esmalte sintético.

El autor de la obra es Santiago Fredes, un dibujante e investigador de la zona. La realizó en el 2013, en el marco del festival de arte urbano Tigre 100x100, y en la calle Hipólito Yrigoyen, esquina General Artigas. Ahí está Alsogaray, en una versión sobre el hormigón que mide cinco metros por catorce, y a la que se le escapa una cola de diablo. Es que María Julia metió el rabo en esos pagos: justo al lado del puente hay 240 hectáreas que pertenecían a Radio Nacional, pero que, a tono con la época, se terminaron privatizando y vendiendo. Ese cambio de manos, que para muchos fue un negociado, se terminó convirtiendo en un exclusivo barrio privado, “Santa Bárbara”.

“La idea siempre fue que quién se lo cruce se pregunte: ¿por qué carajos pintaron a María Julia?”, dice Fredes. El artista cuenta que en general su obra "tiene como motor funcionar como un aporte a la escritura de la historia local, y reflexionar sobre cuánto contribuyen las imágenes a habitar el territorio: a hacer aprehensible la ciudad, a participar en su diseño y construcción en tanto habitantes de a pie". "Partiendo de estos dos ejes me interesé, desde el año 2009, en las trasformaciones urbanas que se daban en Tigre, marcadas por la construcción de barrios privados, en la mayoría de los casos construidos sobre ecosistemas de humedales y a los que muchas veces se le sumaban irregularidades. Cuando en el festival me asignaron esta pared, y tuve que pensar en una imagen que funcione como señalamiento, como micro memorial, se me vino María Julia".

El artista dio en la tecla: esta semana su obra se viralizó en las redes. “¿Vamos a hablar del mural de María Julia Alsogaray en tapado o nos vamos a seguir haciendo los boludos?”, tuiteó @maia_debowicz, un comentario que despertó cientos de interacciones y preguntas, y volvió a revivir la figura de Alsogaray y la tapa. La mujer fuerte del menemismo, de quien en el momento de la publicación de la nota se decía que tenía un romance con el propio Menem, murió en el 2017. Antes había sido tres veces condenada por corrupción, y pasó más de dos años en prisión. Su rostro y su tapado siguen vivos en la historia. Y ahora también en una pared.

¿Vamos a hablar del mural de María Julia Alsogaray en tapado o nos vamos a seguir haciendo los boludos? https://t.co/cTxawmdpEO — Maia Debowicz 💚💪 (@Maia_Debowicz) May 11, 2021