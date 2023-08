VIDEO: Mario Pergolini contra un polémico candidato de Mauricio Macri

“Ojalá no te dejen administrar ni un edificio”, disparó el conductor Mario Pergolini cuando se enteró que Ramón Lanús iba como candidato en la interna de JxC en San Isidro. ¿Qué fue lo que pasó? El empresario de medios contó detalles de una serie de inconvenientes que tuvo cuando era dueño de la radio Vorterix. "La antena que teníamos originalmente la compartíamos con otra radio. Estaba en un edificio que era del Estado. Como teníamos problemas con las personas que habían adquirido la otra emisora y entonces voy a la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) con los papeles de un transmisor nuestro y ahí estaba Lanús…cada vez que intenté solucionar este problema no lo quiso resolver ”, dijo.

Lanus fue presidente de la AABE durante la presidencia de Mauricio Macri, un organismo del Estado que administra los inmuebles del Estado. Durante su gestión se hicieron traspasos de bienes a la ciudad de Buenos Aires que fueron cuestionados por diferentes instituciones y que terminaron en una denuncia penal que recayó en el juzgado Nº 11 de Comodoro Py. Los denunciados fueron el propio Lanus y el entonces presidente Mauricio Macri por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y Abuso de Autoridad; y de Administración Fraudulenta contra Administración Pública.

En la denuncia se detalla que se vendieron, por lo menos, 126 inmuebles sin autorización del Congreso, "de los cuales 66 están ubicados en la Ciudad de Buenos Aires". Entre las irregularidades mencionadas en el escrito, la más llamativa es que Lanús firmó traspasos de inmuebles y licitaciones hasta el último día de su gestión aún sabiendo que ya se iba. Algo así como un "ahora o nunca" de firmas. Por ejemplo: "Por medio de dos convenios firmados entre Nación y Ciudad el 11 y 13 de noviembre de 2019, después de las elecciones y a un mes de finalizar Macri su mandato, se transfirieron 18 inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Estos inmuebles pertenecen a los playones ferroviarios de Caballito, Palermo, Colegiales, Villa Urquiza y Catalinas Sur 2", informaron desde la ONG Observatorio de la Ciudad.

El caso más al límite fue la adjudicación que se firmó el 9 de diciembre de 2019, un día antes del cambio de Gobierno. Ese día Lanús firmó el contrato de concesión del Paseo de la Infanta, una atracción gastronómica en Palermo, por el término de 10 años en favor de la firma Estación Rosedal S.A, propiedad de un amigo de Mauricio Macri.

El ex presidente recibió el lunes 7 de agosto a Lanús en sus oficinas de Vicente López para grabar un video de apoyo para la candidatura de su ex funcionario como intendente de San Isidro. El gesto de Macri con Lanús no solo responde a su rol en los años que presidió la AABE, sino que también es un gesto hacia la interna de JxC, porque Lanus compite contra Macarena Posse, la hija de Gustavo Posse, el eterno intendente de San Isidro. Posse es hoy candidato a vicegobernador de Diego Santilli, en la boleta de Horacio Rodríguez Larreta. Hoy, en JxC, ir contra Posse es ir contra el armado de Rodríguez Larreta.

Mario Pergolini fue el primero en encender las alarmas sobre la candidatura de Lanús, quien le dedicó varios minutos con detalles sobre aquella peripecia que tuvo cuando era dueño de Vorterix. "Lo que hiciste en la AABE fue un desastre. Fue una piedra en el zapato, un impedimento para hacer cualquier cosa”, cerró Pergolini que, a pesar del paso del tiempo, sigue sin olvidar a Ramón Lanús.