Dardos de Milei contra la UCR y Martín Lousteau

En pleno debate por la Ley Ómnibus, Javier Milei volvió a cargar contra el radicalismo. Se sabe que es una relación que viene empiojada desde hace tiempo: el propio Presidente ha contado que cuando se levantaba a las mañanas lo primero que hacía era golpear a un muñeco con la cara de Raúl Alfonsín. Ya en el cargo, cargó varias veces contra el líder de la UCR, Martín Lousteau, y contra varios de sus integrantes. Y ahora, en pleno tire y afloje en el Congreso, el libertario volvió a la carga.

Algunos radicales, como Manes y Lousteau, sólo se diferencian de los kirchneristas porque no hacen la V con los dedos — Eduardo Gerome (@edgerome) February 1, 2024

“Algunos radicales, como Manes y Lousteau, sólo se diferencian de los kirchneristas porque no hacen la V con los dedos”, fue un tuit que subió Eduardo Gerome. Milei, en su cuenta, le dio like. Pero no fue el único. “La UCR no puede integrar nunca más una coalición que busque defender la vida, la libertad y la propiedad privada. Son de la Internacional Socialista y con los de esa estirpe deben aliarse. LLA y PRO unirán fuerzas en 2025 y no por decisión dirigencial. Ya lo decidió la calle”, decía el usuario Martín Pugliese. El mandatario también apoyó ese comentario.



Este tire y afloje se da mientras que una parte de la UCR, unos diez diputados que comanda Facundo Manes, se apresta a votar en disidencia algunos artículos. Varios claves, como las facultades extraordinarias al Presidente. Por ahora, sigue la tensión.