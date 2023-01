"Nada de candidaturas", la respuesta de Mauricio Macri a NOTICIAS

Mauricio Macri reapareció en Mar del Plata, donde presentó su libro "Para qué". A las 18 conversó con el intendente de Pinamar, Martín Yeza, en "La Normandía" y más tarde estuvo en el hotel Costa Galana, donde se subió al escenario con Fernando Álvarez, de la Fundación Global, y Gerardo Bongiovanni, de la Fundación Libertad. En las dos presentaciones repitió sus críticas al Gobierno, y se mostró con confianza de cara a las elecciones del 2023. Sin embargo, esquivó las definiciones sobre su futuro.

Las actividades de Macri en Mar del Plata terminaron a última hora. Después de la charla en el Costa Galana, el expresidente aprovechó las instalaciones del hotel para mantener una reunión con empresarios de la que también participó Miguel Ángel Pichetto.

En el equipo del expresidente organizaron una breve ronda de preguntas con la prensa antes de la reunión. Sin embargo, NOTICIAS lo cruzó antes, mientras firmaba ejemplares de su libro, y le preguntó si será o no candidato, el tema que podrá cambiarlo todo en la interna de Juntos por el Cambio. "Nada de candidaturas", fue la respuesta del expresidente.

Durante la tarde, "La Normandía" se convirtió un espacio de reencuentros. Hasta allí llegaron dirigentes de todo el arco de Juntos por el Cambio a escuchar al máximo líder de la coalición. Había expectativas y buen clima.

Algunos llegaron temprano. El diputado Cristian Ritondo, el vicepresidente del Pro, Federico Angelini, y el ex intendente de Quilmes Martiniano Molina se reunieron antes de las 18 y compartieron un café en el bar que está a metros del salón de fiestas del lugar. Los dirigentes se mostraron alegres y esperaron a que el salón estuviera lleno para entrar.

Antes de ingresar, los seguidores de Macri recibían un folletito con una reversión de la canción del Mundial (una referencia que apareció una y otra vez a lo largo de la jornada): "En Argentina nací y acá me voy a quedar. No renuncio a mis ideas, de acá no me sacan más. Cómo te puedo explicar, Argentina fue p'atrás. Tantos años la robaron, tantos años de los K. Pero eso se terminó, y este año ya se van. Laburando y estudiando Argentina va a ganar. Mauricio ahora nos volvimo' a a ilusionar. Quiero volver al gobierno, la Argentina va a cambiar. Y juntos, el gran sueño vamos a realizar, una Argentina segura, con trabajo y libertad".

Algunos dirigentes como Miguel Ángel Pichetto, Ritondo o Diego Santilli, fueron recibidos con aplausos. Pero la que se llevó la ovación más grande (después de Macri) fue María Eugenia Vidal. En los cruces hubo tiempo para chistes, como cuando Santilli lo cruzó a Ritondo y le dijo: "Pensé que no me ibas a saludar", antes de que se dieran un abrazo. El ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, llegó con perfil más bajo, pero se lo vio bailar en su lugar al ritmo de "I Love Rock 'N Roll", la canción con la que hizo su entrada al salón el expresidente.

Ese fue el momento de mayor efervescencia. La ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, se paró en la silla para alentar la llegada de Macri y la copiaron varias señoras. El diputado nacional Hernán Lombardi fue uno de los que estuvo a cargo de la organización. Fiel a su estilo, se mantuvo atento a cada detalle y era uno de los que avivaba los aplausos. Desde un costado, se divertía y alentaba a los gritos.

Entre otros de los que estuvieron presentes se pudo ver al precandidato a gobernador Joaquín de la Torre, que estuvo acompañado por un joven que filmaba sus pasos en cada lugar que visita; el diputado nacional Martín Tetaz; el legislador porteño Roberto García Moritán; y el ex diputado nacional Jorge Enriquez. Todos en primera fila, ellos también acompañaron a su líder político en la caminata al Costa Galana, donde saludó a Mirtha Legrand, que lo escuchó desde la primera fila, hablar del fin del kirchnerismo-

"Mauricio volvé" y "Mauricio presidente" fueron algunas de las frases que más repitieron los militantes. Sin embargo, después de esta jornada maratónica, todavía tendrán que esperar para saber si el líder de Juntos por el Cambio será candidato o no.