Oposición en modo cripto

Los especialistas las definen como un experimento liberal, un desafío a los Estados y hasta una nueva fuerza política mundial. Las criptomonedas son objeto de estudio en todos los búnkers porque, además, permiten conectar a los dirigentes con un sector del electorado generalmente desencantado: los jóvenes.

En esa línea, Javier Milei y Patricia Bullrich dieron su parecer respecto de distintas criptos; Horacio Rodríguez Larreta autorizó a los porteños a pagar sus impuestos con moneda virtual; y Mauricio Macri se reunió con el creador de Ethereum, una de las criptomonedas mejor valuadas del mundo. La oposición busca una ventaja en el mundo digital.

EXPERIMENTO. Las recomendaciones de Milei terminaron de la peor manera: la empresa de criptos y plataforma de inversiones que promocionaba quedó sospechada de estafa virtual y ahora son muchos los usuarios que esperan cobrar, mientras el economista liberal hace equilibrio entre defender a la compañía y no quedar manchado por este asunto.

Todo empezó en las redes sociales. Milei se mostraba en las oficinas de Coinxworld. “Están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación”, escribió en Instagram a principios de año. Seis meses después, decenas de clientes denunciaron que no les habían devuelto el dinero invertido, a pesar de la insistencia.

Días atrás, Milei se despegó, aunque sigue sosteniendo que no fue una estafa: “A mí la gente de Coinx me llamó y me pidió una opinión profesional. Les pedí que me mostraran cómo funcionaba el negocio, básicamente qué era lo que hacían”, dijo en una entrevista en Radio Con Vos. Según el economista, como la empresa no quiso realizar los cambios que él les solicitaba, terminó por alejarse. Sin embargo, la publicación donde los promociona sigue en Instagram.

“No lo puedo creer. Milei, seguís defendiendo el fraude financiero ponzi de Coinx. Te dispenso incluso que seas diputado y cobres por la promoción pero no que creas que se trató de una ‘inversión’ real”, lo repudió su otrora militante, Carlos Maslatón. Muchos de los inversores manifestaron públicamente que se aventuraron a ceder sus ahorros luego de ver la publicidad del economista. A mediados de junio, la Comisión Nacional de Valores intimó a Coinxworld “al cese de todo ofrecimiento de asesoramiento en inversiones y de negociación”. Malas noticias para el liberal.

Sin involucrarse tanto, Bullrich también realizó sus recomendaciones y con el mismo argumento que Milei: para luchar contra la inflación. Sucedió en abril, en medio de una gira de la titular del PRO por Estados Unidos, donde pudo visitar empresas de Silicon Valley. “Este es un modelo digital de moneda estable, el que propone Stellar, una ONG que visité en San Francisco”, escribió en su cuenta de Twitter.

Luego, en un video explicó: “Vos podés tener tu plata en un sistema digital. Esa plata es contra una moneda estable, lo que te permites que luches contra la inflación que tenemos en la Argentina”, dijo. Y concluyó: “Estos sistemas nuevos de dinero digital son los que van a revolucionar nuestro país, porque van a permitir que la gente pueda transaccionar de manera libre, terminando con todas las regulaciones ridículas que tenemos en Argentina”.

El de Bullrich tampoco fue un buen pronóstico: desde su publicación en las redes, Stellar bajó a la mitad su cotización. A favor de la líder del PRO hay que decir que hace semanas que los mercados de criptomonedas registran caídas generalizadas.

MODERNIZAR. Con un estilo Steve Jobs y sus famosas presentaciones de los productos de Apple, Horacio Rodríguez Larreta se subió al escenario del Teatro San Martín y prometió una “transformación muy profunda”. En abril, el jefe de Gobierno anunció Buenos Aires +, un plan para agilizar trámites públicos y pagar con criptomonedas los impuestos de la Ciudad. Una forma de conectar con los más jóvenes. Por eso, concluyó: “Hoy la tecnología atraviesa nuestras vidas de manera completa. Este es un plan para seguir construyendo un Estado moderno, aprovechado la tecnología”.

Acercarse al mundo cripto es una tarea importante para los dirigentes actuales. El puntapié inicial lo dio el ex presidente Mauricio Macri, quien en diciembre se reunió con Vitálik Buterin, el programador de 28 años que creó Ethereum, la segunda moneda virtual más importante del mundo detrás del Bitcoin.

Macri no fue el único: Larreta se lo cruzó en un recital de Soda Stereo en el Movistar Arena y lo invitó a tomar un café a la sede del Gobierno porteño. Y también en el oficialismo hicieron sus movidas: Buterin se encontró con Martín Guzmán. “Enriquecedora reunión con Vitalik, quien con su talento y dedicación está contribuyendo a mover el estado de la tecnología global”, publicó el ministro de Economía. Luego recorrió la Villa 31 con Juan Grabois, que aprovechó para criticar a los empresarios locales: “Es la contracara de los Galperin. Sin esa avaricia y crueldad que se escapa por los poros de los unicornios. Está más interesado en el conocimiento en todas sus dimensiones que en la acumulación de capital, totalmente consciente de la vacuidad del dinero y de la caducidad de las actuales relaciones de eso que llaman ‘propiedad'".

La Argentina es uno de los países con mayor tenencia de criptomonedas de la región. Los políticos lo saben y no quieren quedar al margen de un debate que está sucediendo en el planeta. Por eso la oposición empezó a inmiscuirse en el mundo cripto, a pesar del riesgo de que las recomendaciones que realizan se puedan depreciar. Incluso más que el peso.