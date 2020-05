Palo de De Vido a Máximo: "No le podemos tirar una soga a Larreta, Néstor no era así"

La relación del ex ministro de Planificación, histórico aliado de Néstor Kirchner desde la época en que era gobernador de Santa Cruz, con el espacio K viene tirante desde hace años. Ahora ese vínculo vuelve a sumar otro chispazo: el ex funcionario dio una entrevista en la que disparó contra varios miembros del gabinete e incluso le dejó una advertencia a Máximo Kirchner. “No podemos seguir pecando de inocencia, no le podemos tirar una soga a Rodríguez Larreta. Kirchner no era así", dijo en una nota en Radio Rebelde. Y pronosticó: “Esa tolerancia lo va a hacer Presidente (al jefe de gobierno porteño)".

La entrevista en la AM 740 es picante. No sólo le marca la cancha al jefe de bancada del Frente de Todos en Diputados –aunque resalta que dio “un muy buen discurso”- sino que también criticó fuerte al jefe de Gabinete –“cuando habla Santiago Cafiero se nos llena la cabeza de preguntas”- y al resto de los ministros –“hay varios que no están a la altura y otros están escondidos debajo de la mesa, ¿para qué mierda tenemos un ministerio de Justicia?”-. Pero, además de abordar su situación judicial y la de los que De Vido considera que, igual que él, son “presos políticos”, el hombre aprovechó para marcar sus diferencias con el discurso de Máximo Kirchner en la última sesión de Diputados. “No podemos seguir pecando de inocencia, le tira una soga a Larreta, diciendo lo de las presiones y que lo vamos a ayudar. A ellos los conduce un interés indivisible, los 50 mil millones de dólares que se fugaron estos hijos de puta. No podemos querer rescatar a Larreta, el PRO no es el radicalismo de Balbín, no lo vamos a poder dividir de esa manera, el poder que los conduce es el mismo que viene gobernando en Argentina desde el golpe de Aramburu. La verdad es muy cruda pero si no la vemos estamos en problema. No le podemos tirar una soga a Larreta, el responsable de la situación sanitaria en la Capital. No es casualidad que el Coronavirus se propague en Buenos Aires: quiénes lo adquirieron fueron los caceroleros que fueron a Miami. A los delincuentes hay que denunciarlos, no tolerarlos. Esa tolerancia va a hacer Presidente a Larreta en el 2023. Así no es, no pasa por ahí, Kirchner no era así”.

