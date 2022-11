Cómo será la Universidad de Madres de Plaza de Mayo

El senador por Neuquén, Oscar Parrilli, impulsó un proyecto para crear la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, la cual absorbería el actual Instituto Universitario de Madres de Plaza de Mayo, creado hace ocho años. La universidad estará orientada a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, a los cuales se le otorgaría “rango universitario” por medio de su creación, según explicó el senador. El proyecto se trató en comisiones, aunque sin el respaldo de la oposición. Un plenario de las Comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda de la Nación firmó el martes pasado el dictamen para la creación de la institución. Ahora deberá pasar al recinto para su aprobación.

En su exposición, Parrilli sostuvo que la defensa de los derechos humanos es “un tema fundamental y esencial de la vida democrática” y que por eso “hay que conocerlos, hay que enseñarlos, hay que capacitar, hay que formar”. “Tiene que haber una sociedad toda que comprenda la importancia y la vigencia de los derechos humanos, el respeto y que esto sea así como hoy", sostuvo Parrilli. "La democracia es un valor que todos acogemos y que todos defendemos y que, más allá de las diferencias políticas que tenemos, podemos decir que todos estamos sometidos a la voluntad de la democracia donde el pueblo, a través de elecciones, define quiénes lo conducen y gobiernan", agregó.

Parrilli también habló sobre la necesidad de darle autonomía a la institución por medio del proyecto. "La naturaleza meramente autárquica del Instituto no garantiza la continuidad de la labor que le incumbiría a la universidad, puesto que cualquier cambio de titularidad -no sólo del Ejecutivo- sino del propio Ministerio (de Justicia), puede imponer el rumbo que la nueva autoridad determine, pues su autarquía también está condicionada por los recursos que se le asignen", explicó el senador. Además, afirmó que la Universidad ayudará a proteger los archivos del actual instituto, ya que los mismos "no pueden quedar a merced de cualquier futura coyuntura política, debiendo ser custodiados por una entidad con la debida garantía de la autonomía constitucional, que sería la depositaria, custodia y conservadora de ese patrimonio cultural e histórico de nuestra Nación, abierto a los investigadores de todo el mundo".

Durante el plenario donde se trató el proyecto, la senadora por Tierra del Fuego, Maria Eugenia Duré (Frente de Todos), señaló que “cuando hablamos de educación no hablamos de gastos, si no de inversión”, celebrando la iniciativa para formar la Universidad, la cual debe ser “un emblema nacional y un orgullo nacional, como son todas en la argentina”, según sus palabras. Duré aprovechó su intervención para cuestionar al macrismo, alegando que “ya vivimos lo que fueron cuatro años de recortes” y que lo que se busca con este proyecto es que “cualquier ciudadano tenga el acceso gratuito a la educación”.

En clara diferencia con el entusiasmo que hay en el oficialismo con el proyecto, desde la oposición afirman que la casa de estudios tiene un nombramiento de personal irregular. "El Consejo Interuniversitario Nacional dice en un dictamen que las designaciones de docentes y no docentes se hacen sin el cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo. Estas condiciones académicas me hacen pensar que no estamos en un momento de autorizar este crecimiento a una universidad", afirmó Flavio Fama, senador de la UCR.