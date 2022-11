"Niño Ñoqui", el apodo que las redes le pusieron al hijo de Sergio Massa

El hashtag #NiñoÑoqui comenzó a ser muy usado en Twitter para referirse a Tomás Massa, el hijo del ministro de Economía, Sergio Massa, y de la titular de Aysa Malena Galmarini, quien fue duramente cuestionado en las redes sociales tras dar a conocer que irá a Qatar para ver la Copa Mundial de Fútbol 2022. “Para todos los boludos que dicen que ‘me fui a Qatar con la del pueblo’ cuando bueno, ya sabemos que vine con Mundo Selección, les aviso que ahora tamos haciendo contenido en Abu Dhabi, en unos días recién nos vamos a Qatar”. Mundo Selección es un medio de comunicación creado por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en sociedad con una empresa radicada en Estados Unidos, para generar contenido sobre el Mundial.

Miles twittearos usando el hashtag, criticando el accionar del hijo del ministro de Economía. Entre ellos, la panelista Yanina Latorre: "Me voy a tomar el atrevimiento, dos minutos, de hablar del hijo del ministro de Economía, el señor Massa, porque el chico nos trató de boludos y nos insultó en redes sociales. Y ya que le estamos pagando un trabajo y un sueldo vamos a opinar", comenzó Latorre su descargo. "¿No sería mejor que el hijo de Massa y su esposa se quede en Argentina? El padre puso 20 mil impuestos, metieron el dólar Quatar, el dólar turista (...) para evitar que la gente viaje y gaste la tarjeta afuera porque se supone que son muchos dólares que pierde. ¿¡Y el hijo de Massa va a Quatar!? ¿¡Cómo va a comer!? ¿¡Cómo va a vivir!? ¿¡No va a usar la tarjeta de crédito!? ¿¡El ministro de Economía no tendría que dar el ejemplo y en todo caso el hijo cerrar el orto y no insultarnos!?" preguntó Latorre, visiblemente furiosa. Latorre también disparó contra el periodista Diego Brancatelli, a quien también acusó de viajar a Qatar por "ser kirchnerista".

También se sumó al hashtag el periodista Osvaldo Bazán. “No sean jodidos. Nadie piensa que #NiñoÑoqui haya sido contratado porque es un acomodado. Nadie. Pero nadie, nadie, nadie, eh? Nosierto?”; ironizó.

El dibujante Nik también le dedicó un tuit a Tomás Massa. "Para VOS no hay dólares. Para vos, verlo por TV. Para el hijo de Massa, dólares, Qatar, pasaje en primera bancado x AFA, YPF y AA. Vacunas, ellos primero, VIP. Fiestas en pandemia, ellos sí, vos jodete. Patrimonios, ellos millonarios, VOS pobre. Memoria. #NinoNoqui", tuiteó el dibujante. Así mismo, la economista Diana Mondino agregó: “El mismo día que el hijo de Massa viajó en primera a Qatar, murió Victor Barreto de 8 años mientras revolvía la basura para comer. Gobiernan para viajar en primera al mundial, a costa del pueblo que revuelve basura para comer. #NinoNoqui”, tuiteó Mondino.

El mismo día que el hijo de Massa viajó en primera a Qatar, murió Victor Barreto de 8 años mientras revolvía la basura para comer.



Además de las personalidades destacadas, cientos de tuiteros se sumaron al hashtag para expresar su indignación. “Mientras tanto Tomás Massa viajó en 1era a Qatar. El dinero de nuestros impuestos destinado al viaje vip del hijo de Sergio Massa y sus amigos”, "Niño Ñoqui, más ñoqui que niño", fueron algunos de los tuits. "Todo, absolutamente todo el kirchnerismo es tongo y vaciamiento", "Dale Totito, con poquito cerebro sabés que no sos un genio de las redes ni un gran generador de contenido. Es el título que le pusieron tus viejos a la excusa para mandarte al mundial con guita de la gente, ni vos ni nosotros somos tan pelotudos. Eso también es ROBAR", agregaron otros indignados.

por R.N.